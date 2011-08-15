- 2011年08月15日上周人民币对美元汇率中间价升值幅度为0.75%，创去年重启汇改以来的最大单周升幅
- 2011年08月15日因万家乐燃气营业收入、利润总额均创2003年以来最好水平，万家乐2季度营业收入和净利润实现双升
- 2011年08月15日周一，在标普下调美国主权债务评级之后，市场在隔夜欧美市场大跌的带动下，大幅下挫；周二大幅低开，一度创下10年7月2日以来的2437的最低点，随后展开反弹；好买基金认为，在市场急跌后，短线反弹有望延续
- 2011年08月15日财政部数据显示，全国地方债余额为107174.91亿元。
- 2011年08月15日公司销售快速增长，整体毛利率进一步提高，财务状况良好
- 2011年08月15日随着大盘持续低位震荡，市场的中长期投资价值越来越吸引投资者关注，今日汇添富基金推出深300ETF并于今天正式发行
- 2011年08月15日地方债今明两年进入偿还高峰期，银监会又杜绝债务展期和借新还旧可能，地方政府能做的，就是变卖家当兑现救急，上策是将所有资产都塞进上市公司一股脑都卖出去，因此地方国有上市公司整体步伐将会加快
- 2011年08月15日作为博源基金会的总干事，何迪称，“我们基金会的这些人与体制有千丝万缕的联系，我们是在体制内进行改革，不是敌对力量。在走向现代性国家的过程中怎么尽可能地减少社会动乱，避免民族灾难，实现平稳的转型，这就是我们的诉求。”
- 2011年08月15日中金公司今天发布本周投资策略周报，认为市场在大幅恐慌下跌出的上证综指2437点将成为未来一个重要的中期低点，继续下破该低点的难度较大
- 2011年08月15日中国北车宣布召回已投入运营的CRH380B（L）型动车组是南车增派京沪高铁车辆的主要原因
- 2011年08月15日摩根大通中国区董事总经理、研究部主管及首席经济学家龚方雄日前就中国的宏观经济表态称，全球经济面临二次衰退可能性增加，中国宏观政策不应再紧。
- 2011年08月15日对于外储的投资策略，鲁政委认为，第一部分是保安全的，其实就是美债投资，可占1/3。第二部分是盈利的，可以拿一部分投资美国的公司债，还有投资各国优质上市公司的股票。第三类，则是负有政治使命的投资，主要是对外援助
- 2011年08月15日今年前7月，北京平均每月房租为3160元/套，同比上涨13%。
- 2011年08月15日兴业证券今天发布策略观点提出，宏观流动性将在下一阶段改善，这是中国股市展开秋季攻势的理由之一
- 2011年08月15日此交易将成为光明食品最大的海外收购案。
- 2011年08月15日在生意社监测的68个化工产品中，上涨的仅16个，且全部为无机化工品，占总数的23.52%，涨幅榜前三名分别为液氯、硝酸、硫酸铵，周涨幅分别为32.92%、7.23%、4.00%。下跌的品种则主要是氟化工产业链以及石化产品
- 2011年08月15日南美各国政府担忧发达国家金融危机致使南美经济衰退，决议加强协调南美国家联盟美元储备的管理，避免针对本地区货币的投机打击
- 2011年08月15日近期证监会正加快讨论开放期货公司外盘经纪业务，将选取3-4家期货公司作为试点，试点名单或在下个月确定
- 2011年08月15日据日媒14日报道，为扭转东日本大地震和东京电力公司福岛第一核电站事故造成国内产业发展停滞的严峻现状，经济产业省产业构造审议会下属的研究开发小委员会提议国家为开发新能源技术和应对低出生率、老龄化问题等立项。这将成为一项史无前例的长期项目，主要目标是研发大容量的新一代蓄电池和提高用电效率，并在20至30年后实现实业化
- 2011年08月15日贵州省盘县过河口煤矿14日发生瓦斯爆炸事故，10人遇难。据盘县副县长刘虎生介绍，事故发生在14日21时28分，当班下井11人中，只有1人手臂被烧伤后生还。经初步核实，10名遇难人员中有4人为云南人，另外6人为当地人。
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