贵州盘县一煤矿瓦斯爆炸造成10人遇难 2011年08月15日 贵州省盘县过河口煤矿14日发生瓦斯爆炸事故，10人遇难。据盘县副县长刘虎生介绍，事故发生在14日21时28分，当班下井11人中，只有1人手臂被烧伤后生还。经初步核实，10名遇难人员中有4人为云南人，另外6人为当地人。