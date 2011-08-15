- 2011年08月15日今年1-7月，重庆市外贸进出口总值为119.6亿美元，较去年同期增长96.3%，而同期全国整体进出口增长幅度为25.1%。其中，7月份当月的出口和进口总值均创历史新高。
- 2011年08月15日今日开盘价为8.94港元，截止15日上午10：30分，股价为9.8港元，下跌6.67%。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日近日专家表示，目前国内小家电生产企业约有5000家，虽然都贴上了“低碳”标签，但据行业调研，能够真正达标的不到5成
- 2011年08月15日香港特区财政司司长曾俊华撰文称，要防止投机者在金融动荡之时豪赌香港汇率制度的改变，特区政府要坚定对联系汇率制度的信心。
- 2011年08月15日日本内阁府15日公布了2011年二季度国内生产总值（GDP，季节调整值）初步数据，剔除物价变动因素后的实际GDP较上一季度下降0.3%，换算成年率为下滑1.3%，连续第三个季度出现负增长
- 2011年08月15日在中创500指数样本股中，按成长因子由高到低进行排名，选取前1/3(166只)的样本构成中创成长指数；按价值因子由高到低进行排名，选取前1/3(166只)的样本构成中创价值指数
- 2011年08月15日8月15日，日本政府决定将经济产业省的原子能安全保安院及内阁府的原子能安全委员会合并为“原子能安全厅”，并将其作为环境省外设机构于2012年4月正式设立
- 2011年08月15日2010年2月开始，中国实际负利率已延续18个月。
- 2011年08月15日降速后的京津城际列车将实行新时刻、新票价，调整后，一、二等座票价比原来低3元，特等座票价低5元。
- 2011年08月15日经过重大重组及系列并购后，公司各业务板块间协同工作效率渐入正轨，报告期内业绩增长主要是医药产品销售增长所致
- 2011年08月15日但受益于路网贯通和大运会影响，公司年内短期业绩将出现较大增长
- 2011年08月15日一座位于英国牛津的古堡“公园广场”(Park Place)被俄罗斯神秘买家以1.4亿英镑(约14.6亿人民币)的天价匿名买下，创下英国房价的最高记录，将此前以1.36亿英镑成交的海德公园(Hyde Park)公寓挤下宝座。
- 2011年08月15日央行称，当前供给层面的成本约束是导致部分中小企业出现经营困难和资金短缺的主要原因，对此，应进一步推动结构性改革，加强金融创新，建立健全有利于中小企业融资的体制机制和融资环境
- 2011年08月15日此次财政部在港发行人民币国债也是参与银行最多的一次。交通银行香港分行担任机构投资者发行和交存代理以及协助办理招标事宜；包括中国农业银行香港分行在内的7家银行则负责个人投资者方面的人民币国债发行
- 2011年08月15日美国白宫12日表示，在美国减少政府财政赤字的过程中，美国社会各阶层都会受到影响，美国的富裕阶层也应该为此作出牺牲。
- 2011年08月15日人民币对美元汇率中间价8月15日小幅上涨22个基点，报6.3950，再创汇改以来新高。
- 2011年08月15日据广州日报消息，国家邮政局日前首次颁布了《快递业务操作指导规范》(以下简称《规范》)，针对野蛮分拣等违规行为作出了具体的技术要求。但该《规范》中并未提及任何具体处罚措施
- 2011年08月15日根据查明的事实，中华爱国工程联合会所参与主办的“共和国脊梁”评奖活动，涉嫌违法违规行为，
- 2011年08月15日据东方早报消息，中国汽车工业协会近日最新统计显示，截至上半年，在全国17家重点车企中，已经有8家车企利润出现负增长。而今年前4个月，在17家重点车企中，利润出现负增长的车企为6家
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