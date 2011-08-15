伊朗首座核电站可能于月底并网发电 2011年08月15日 伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引阿巴西·达瓦尼的话报道，如果必要的测试工作能如期完成，布什尔核电站将于8月底开始分阶段并网发电。并网之初，布什尔核电站发电量可以达到满负荷运转发电量的40％。

联合国副秘书长呼吁全球加大对索马里人道主义援助 2011年08月15日 联合国负责人道主义事务的副秘书长阿莫斯14日在内罗毕发表声明说，过去3天对索马里及肯尼亚部分遭受严重干旱侵袭地区的探访表明，国际社会有必要进一步加大对非洲之角地区，特别是索马里的人道主义援助力度。

美国印第安纳州舞台坍塌事故致死者增至5人 2011年08月15日 美国印第安纳州首府印第安纳波利斯警方14日说，前一天在印第安纳波利斯发生的舞台坍塌事件中死亡人数已增至5人，另有45人受伤。