- 2011年08月15日厦门市政府决定从8月15日起开始投放市级储备肉，并拟至少维持到10月底。最高可购5公斤，超过2公斤需携带身份证。
- 2011年08月15日马英九强调称改变已经发生，改革不能停止，既然走得通，就要勇敢走下去，台湾绝不能走回头路。
- 2011年08月15日北京8月14日电国家税务总局日前下发《关于修订征收个人所得税若干问题的公告》，规定纳税人一次取得的年终奖金可以分摊到12个月中计税。
- 2011年08月15日京沪高铁上运行的67列动车组均为中国南车研制的CRH380A（L），其中长编组CRH380AL型29列，短编组CRH380A型38列。
- 2011年08月15日张妙的父亲称，“孩子犯的罪老人没犯罪，跟他们说些宽心话，(孩子)已经都不在了心放宽些。”而此前，网上有人称药家鑫是官二代，军二代，对此，药家鑫的母亲称“不管咋说，是我儿子已经错在先了，你再怎么解释都是无济于事的”。
- 2011年08月15日目前，京沪高铁上运行的66列动车组均为中国南车研制的CRH380AL。
- 2011年08月15日伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引阿巴西·达瓦尼的话报道，如果必要的测试工作能如期完成，布什尔核电站将于8月底开始分阶段并网发电。并网之初，布什尔核电站发电量可以达到满负荷运转发电量的40％。
- 2011年08月15日联合国负责人道主义事务的副秘书长阿莫斯14日在内罗毕发表声明说，过去3天对索马里及肯尼亚部分遭受严重干旱侵袭地区的探访表明，国际社会有必要进一步加大对非洲之角地区，特别是索马里的人道主义援助力度。
- 2011年08月15日美国印第安纳州首府印第安纳波利斯警方14日说，前一天在印第安纳波利斯发生的舞台坍塌事件中死亡人数已增至5人，另有45人受伤。
- 2011年08月15日公司销售增长，主营产品毛利率提升，继续位居行业龙头地位
- 2011年08月15日受益于产品销量的增长和价格的上涨，公司的盈利在二季度大幅回升
- 2011年08月15日燃料乙醇业务政府补贴仍为公司主要利润来源，柠檬酸和氨基酸类产品毛利率持续提升
- 2011年08月15日利比亚反对派武装14日取得数月以来重大进展，进入首都的黎波里西方门户扎维耶镇，切断的黎波里与外界主要陆路联系。伴随这一进展，反对派武装把目光瞄向的黎波里，宣称不日将发起进攻。
- 2011年08月15日受动车事故影响，公司作为铁路设备供应商，未来增速放缓成定局
- 2011年08月15日据南方都市报消息，自本月8日六部委联合公布稀土行业整治行动以来，稀土各类产品价格平均跌幅已超过20%。据业内人士预计，此次下跌将持续到9月份，预计会再跌20%-25%
- 2011年08月15日国家税收补贴至公司Q2净利润同比增速远快于营收，该趋势未来仍将持续
- 2011年08月15日本内阁府15日公布的初步数据显示，去除物价变动因素并经季节调整后，2011年第二季度日本实际国内生产总值（GDP）环比下降0．3％，按年率计算下降1．3％。这是日本经济连续第三个季度下降，但下降幅度低于市场预期。
- 2011年08月15日上半年公司销售业绩良好，以经销商及代理商为主的特许经营对公司主营业务收入贡献已达70%以上
- 2011年08月15日因筹划重大资产重组停牌半年之久的建峰化工（000950）15日发布公告称，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票于8月15日起复牌。
- 2011年08月15日上海联合产权交易所近期的挂牌信息显示，谷城联虹电业有限公司47.16%股权及5547.93918万元的债权拟打包转让，挂牌价格为5547.93928万元。若剔除债权价值，谷城联虹电业47.16%股权仅作价1元钱。
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