- 2011年08月15日8月13日，中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会(下称RDPAC)在华东地区的调研显示，基本药物制度实施以后，307种国家基本药物在基层医院的使用率偏低
- 2011年08月15日8月13日下午3点，宜兴竹海景区发生意外事故，乘坐滑道的游客相继追尾被甩出滑道受伤，截至8月14日11时，事故死亡人数升至4人，受伤的24人中除1人伤势较重外，其他伤员均无生命危险，1人已出院。
- 2011年08月15日报告称，中小企业缺乏资金的情况在东莞不是很严重，银行体系对中小企业的信贷投放基本不存在违约的顾虑
- 2011年08月15日现场目击者称，爆炸发生在18时多一点，当时快递公司正在进行邮包分拣，突然快递公司内发出巨响，并冒出很浓的白烟，公司内有两人被炸伤。目击者称，很有可能是邮包发生爆炸。
- 2011年08月15日受今年上半年两次加息影响，上市公司利息收入和利息支出都出现明显增长。统计数据显示，上半年，有可比数据的310家公司利息收入同比增长68.2％，307家公司利息支出同比增长42.28％。
- 2011年08月15日投资移民的趋势在可投资资产规模在1亿人民币以上的企业主中表现尤其明显，约 27%的受访者已经完成投资移民，而正在考虑的受访者占比也高达47%。
- 2011年08月15日随着7月份相关经济数据发布，指数止住了快速下跌的格局，情绪相对稳定，资金小幅流出。从长期趋势而言，随着欧美债务危机的影响逐渐消散，A股市场将逐渐企稳，而前期下跌较多的中小板和创业板有可能延续强势。
- 2011年08月15日数据统计，截至8月13日，沪深两市已公布半年报的上市公司中有471家产生汇兑损益。今年上半年，这些公司合计产生汇兑收益5.94亿元，同比增长197.2%。其中，金属冶炼、造纸等原材料进口型行业以及房地产等享受流动性溢价的行业受益明显
- 2011年08月15日有安徽省电力公司的内部人士表示，此次领导更换是对此前公车事件以及集资房事件的处理结果
- 2011年08月15日披露的半年报显示，上市公司上半年共取得非经常收益101.55亿元，同比增长118.10%。非经常性收益占净利润的比重从2010年的5.38%升至8.85%，委托贷款、投资理财等成为上市公司新的“财源”。
- 2011年08月15日国家海洋局环保司对此回应称，监测结果表明，受污公海海域远超日方公布影响范围，不排除核污染物进入到我国管辖海域的可能性。
- 2011年08月15日由南开大学公司治理评价课题组推出的《2011年度中国公司治理评价报告》显示，2011年我国上市公司治理指数平均值为60.28，较2010年的59.09提高1.19，达到历史最高水平。
- 2011年08月15日有专家学者认为，受宏观大环境影响，今年股市持续低迷，券商要想在激烈的市场竞争中突围转型，必须改变简单粗放、墨守成规、靠天吃饭的传统经纪体制，转而向市场化、集约化的后台服务发展，挖掘内生动力，提升服务的附加值。
- 2011年08月15日中国化学矿业协会日前全文公布了《化工矿业"十二五"发展规划》。《规划》将磷矿资源地位提高到空前水平，要求未来五年建立磷矿产地资源储备机制，提高磷矿开采准入门槛。
- 2011年08月15日国家能源局14日发布的7月份全社会用电量统计数据显示，7月份，我国全社会用电量4349亿千瓦时，同比增长11.8%
- 2011年08月15日从离岛免税政策开始实施至今，海南三亚免税店"火热"气氛不减，但大宗商品出售"遇冷"。日前，海南三亚免税店迎来了其100天纪念日，店内客流经历了最初的井喷式爆发后，逐渐趋于平稳。
- 2011年08月15日未对群众饮用水安全造成影响，未造成人员伤亡。对农田的污染状况尚在进一步观察和监测之中。不存在铬渣直接倾倒进南盘江和水库的情况。对南盘江的水质情况，据环保部门监测，至今未发现六价铬超标
- 2011年08月15日8月14日11时左右，在大连港海运码头出现了航母瓦良格的身影。在距离码头两海里左右的锚地，航母关闭动力系统，由七艘拖船牵引向码头方向靠近，并匀速贴近泊位。停泊过程花费了近一小时。
- 2011年08月15日统计数据显示，下周解禁的14家公司中，9家上市公司合计解禁市值785.41亿元解禁股将于8月18日上市，占到全周解禁市值的87.90%，解禁压力异常集中。
- 2011年08月15日统计数据显示，本周解禁的14家公司中，9家上市公司合计解禁市值785.41亿元解禁股将于8月18日上市，占到全周解禁市值的87.90%，解禁压力异常集中。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富