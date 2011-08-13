- 2011年08月15日专家指出，当前农产品价格上涨一定程度上也是属于“被上涨”，随着工业化、城镇化进程加速，农产品生产的基础成本——生产资料、劳动力以及土地价格上涨成常态，政府应着力于加大投入，推进农业规模化、产业化经营。
- 2011年08月15日民航局明确表示，在日常航班正常工作中，延误超过2小时的航班，空管部门必须优先安排飞机起飞，并确保已关舱门的航班在30分钟内起飞。
- 2011年08月15日中电联发布报告指出，6月中旬以后，电力供需紧张情况有所缓解，6月份至7月中旬，我国电力供应形势总体平稳，但总体来看全国下半年电力供需依然吃紧
- 2011年08月15日大公国际指出，大公对铁道部主体评级是以国内发债主体作为比较对象进行的评级，并不涉及与其他国际发债主体的比较，不需要参照中国国家信用等级。因此不能简单地把铁道部的AAA评级与中国的AA＋信用进行类比。
- 2011年08月15日公安部表示，目前广西公安机关正全力抓捕传销人员，彻底摧毁传销组织。同时，面对传销人员大量返乡情况，公安部将在全国开展打击传销犯罪行动。
- 2011年08月15日近期，证监会加速解决上述重点公司的同业竞争和关联交易问题：一是鼓励、支持条件成熟的上市公司通过并购重组等市场化手段；二是注重综合监管和协同工作，进一步推动国有控股上市公司解决问题。
- 2011年08月15日《三成平台贷款或转为一般公司类贷款》等新闻九则
- 2011年08月15日2011年和2012年两年中国地方债务到期将占总债务规模的43％左右，第二个还款高峰期在2016年到2018年，其他年份到期债务约占14％—17％，今明两年将是地方政府债务偿还高峰期，预计达4.6万亿元。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日
- 2011年08月14日除新疆外，各省区市纯花生油价格均上涨，其中重庆、上海、天津涨幅居前，分别为20．8％、8．8％、8．0％
- 2011年08月14日大连市在8月14日下午决定：大连福佳大化PX项目立即停产，并且正式决定将这个项目搬迁。
- 2011年08月14日小步迈进的铁道部内部分权改革，仅是对现有管理体制的修补，难以根除铁路行业高度垄断、政企不分的体制弊病，类似高铁建设跃进的低效与管理运行的隐患仍会随时出现。将重点放在降速，有可能将体制性问题转化为技术性问题，而难及“高
- 2011年08月14日份制企业在分配股息、红利时，以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利(即派发红股)，应以派发红股的股票票面金额为收入额，按利息、股息、红利项目计征个人所得税
- 2011年08月14日美国和中国有着极其重要和复杂的外交和经济双边关系----这一关系有挑战，这是毫无疑问的，但也有扩展合作和协作的极大希望。我期盼与中国政府共同努力实现这种希望
- 2011年08月14日将在全国所有餐厅公告栏内明确告知，所售醇豆浆由肯德基专用豆浆粉调制而成。肯德基表示会更加注意消费者对传统和现代食品制作上的认知差异，避免由这些差异造成的误解。对醇豆浆是否现磨的问题对消费者造成的困扰表示道歉。
- 2011年08月14日8月6日开始鸡蛋价格涨速再次加快。与7月1日相比，8月13日，全国鸡蛋价格上涨7．3％。所有省区市鸡蛋价格均上涨，新疆、重庆、吉林涨幅居前，分别为15．0％、12．5％和12．4％。目前，超六成省区市鸡蛋价格在每斤5元以上
- 2011年08月13日据香港政府12日披露的信息显示，香港经济第二季度意外萎缩，这是两年多来首次发生。香港本地需求依然强劲，但由于日本3月震灾导致供应链中断，而给香港的出口带来负面影响
- 2011年08月13日8月12日，卫生部首次披露，经研究发现，新型布尼亚病毒所致发热伴血小板减少综合征，也就是俗称的“蜱虫病”，患这种病的急性期病人及尸体血液和血性分泌物具有传染性，直接接触病人血液或血性分泌物可导致感染。确诊病例如有出血，要入院尽量单间隔离
- 2011年08月13日美国证券交易委员会（SEC）将详细审查标普在下调美国长期政府债务评级时所使用的数学模型，还将审查标准普尔哪些员工提前知道此次下调评级的信息
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