全国鸡蛋价格创3年来新高 六成省区市每斤超5元 2011年08月14日 8月6日开始鸡蛋价格涨速再次加快。与7月1日相比，8月13日，全国鸡蛋价格上涨7．3％。所有省区市鸡蛋价格均上涨，新疆、重庆、吉林涨幅居前，分别为15．0％、12．5％和12．4％。目前，超六成省区市鸡蛋价格在每斤5元以上