- 2011年08月13日
- 2011年08月13日北京移动出资46亿元，占比为92%，其余8%，即4亿元由中移动集团出资
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日日本政府12日决定，将作为特例允许流亡的泰国前总理他信入境。据悉，9日成立的泰国新政府向日方提出了允许他信入境的请求。
- 2011年08月12日作为一家负责任的企业，我们认为，只有把公众利益、投资者利益置于我们自身利益之上，我们的企业才会不断成长壮大，才会更有价值
- 2011年08月12日中国证监会8月12日下午发布《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定(征求意见稿)》，向社会征求意见
- 2011年08月12日日前有消息称，iPhone 5已推迟到2012年3月发布
- 2011年08月12日人口老龄化趋势在加快，流动人口规模不断扩大，出生性别比偏高，这将对中国经济社会可持续发展、推动人口均衡发展、制定社会公共政策产生重大影响
- 2011年08月12日司法解释（三）首次明确了离婚案件中一方婚前贷款购买的不动产应归产权登记方所有
- 2011年08月12日乌克兰总检察院第一副检察长雷纳特·库兹明12日说，美国检察院掌握的信息显示，因俄乌天然气合同案被收押的前总理季莫申科可能涉嫌一宗凶杀案。
- 2011年08月12日据消息人士透露，观澜湖高尔夫球会主席，香港上市公司新昌营造大股东朱树豪于本周三病逝。据悉，朱树豪此前重病已久，今年2月辞去新昌营造主席，上月新昌大举配股，将朱树豪受手中股份从55.5%摊薄至10%。
- 2011年08月12日民政部现已查明有关事实，目前正在履行相关法律程序，将于近期作出处理决定。对于该会涉嫌的其他违法违规行为，正另案调查处理
- 2011年08月12日香港特区财经事务及库务局局长陈家强12日宣布，政府派发6000元（港元，下同）计划将于8月28日启动，强调登记程序简单方便，市民无须亲身到银行或邮局排队交表。
- 2011年08月12日本次《征求意见》引入销售账户的监督机构，规范了销售账户的日常运作，同时支持第三方支付机构参与基金销售
- 2011年08月12日国家工商行政管理总局今日在其网站上就《流通环节不符合食品安全标准食品和超过保质期食品退市和销毁管理办法(征求意见稿)》公开征求意见，办法明确了五类食品应采取停止经营、下架封存、销毁、退回食品生产者等措施退出市场。
- 2011年08月12日7月24日，自家位于洛川县杨舒乡北谷村的一院房子在未达成赔偿协议的情况下被乡政府强行拆除，哥哥王宽旺在多次找县、乡政府要求协商解决未果的情况下，于25日下午5点左右，在被拆的房屋废墟上浇上汽油点燃后纵身跳入火中
- 2011年08月12日央行数据显示，7月末，广义货币(M2)余额为77.29万亿元，同比增长14.7%，分别比上月末和上年同期低1.2和2.9个百分点；狭义货币(M1)余额为27.06万亿元，同比增长11.6%，分别比上月末和上年同期低1.5和11.3个百分点
- 2011年08月12日海南航空拟10.8亿受让新华航空32%股权，这将实现对新华航空的绝对控股。
- 2011年08月12日同向交易价差分析与大额反向交易监控是公平交易控制的核心内容
- 2011年08月12日这些所谓的“农转非”户口全是空头户口，不能顺利办理二代身份证、结婚证、子女落户等，使得数千群众正常生活受到严重影响，成为难以落地的“漂流户”
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