- 2011年08月12日15家上市券商7月总净利润环比下降24.4%，其中12家营业收入环比下降，13家净利润环比下降
- 2011年08月12日大华期货北方业务中，至少50%来自山西。正是这种长期扎根于山西的天然条件，得到了山西证券的青睐
- 2011年08月12日此次与瑞穗证券共同设立基金，将会让招商证券在直投业务方面拥有更大的发挥空间
- 2011年08月12日保障房项目整体将继续面临新挑战，相比开工数量，商品房需求和保障房完工率更为关键
- 2011年08月12日作为美国前200强上市公司，伊顿公司在华产业主要包括宇航、电气、液压、车辆等领域
- 2011年08月12日中国北车再次宣布将召回已投入运营的CRH380BL型动车组。知情人士透露，此举源于该型动车组故障率过高
- 2011年08月12日上半年表现基本符合预期，值得注意的是营业成本增长较大，此外，酝酿已久的土地开发业务拉开序幕
- 2011年08月12日此次金融恐慌中，全球投资者对美债的趋之若鹜，实际是由投资者的本能支配——思想者的国度是唯一可靠的未来
- 2011年08月12日
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- 2011年08月12日这是继2006年获联创策源200万美元投资，和2010年第二轮来自挚信资本和联创策源近千万美元的融资后，豆瓣网目前获得的最大的一笔融资
- 2011年08月12日武钢集团营销总公司昨日传出消息，上汽集团乘用车公司发来通知函，将正式大批量启动武钢双相钢等材料的切换工作，给予武钢78个零部件的供货机会。
- 2011年08月12日德国总理默克尔是法国人最相信能阻止经济危机加剧的政治家
- 2011年08月12日央行今日发布的《2011年第二季度中国货币政策执行报告》指出，央行将继续围绕保持物价总水平基本稳定这一宏观调控的首要任务，实施稳健的货币政策，综合、交替使用数量和价格型工具以及宏观审慎政策工具。
- 2011年08月12日据央行《2011年第二季度中国货币政策执行报告》指出，2011 年上半年，我国金融市场继续健康、平稳运行。货币市场交易活跃，利率波动走高；债券收益率曲线总体上移，债券发行规模明显增加；股市指数小幅回落，股票成交较为稳定。
- 2011年08月12日据央行《2011年第二季度中国货币政策执行报告》指出，2011 年上半年，我国金融市场继续健康、平稳运行。货币市场交易活跃，利率波动走高；债券收益率曲线总体上移，债券发行规模明显增加；股市指数小幅回落，股票成交较为稳定。
- 2011年08月12日7月份，全国主产区粮食收购价格、36个大中城市粮食零售价格总体稳中小幅上涨。
- 2011年08月12日消息人士称，土豆网价值1.8亿美元融资的IPO已经被全额认购
- 2011年08月12日外汇局国际收支司副司长王春英指出，6月底国家外汇储备接近3.2万亿美元，且已经连续4年增量超过了4000亿美元。而仅今年上半年1-6月份增量已经是3500亿美元了，按照今年的增势这样下去增量依然很惊人，我国资金流入的压力很大。
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