北京规范物业服务评估监理行为 2011年08月12日

美无照华裔网球教练为避警察置小学员不顾被控罪 2011年08月12日 《财经》综合报道 被控的网球教练名Song Jian Wu(音译：吴松健)，47岁，圣荷西居民，开班教授8至13岁的儿童学打网球，学生大部分是华裔