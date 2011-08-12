- 2011年08月12日人人公司12日公布了2011年第二季度财报，净营业收入为3,040万美元，较去年同期增长53.2%。毛利润为2,460万美元，较去年同期增长62.8%。
- 2011年08月12日正是由于德国的迟疑，希腊债务危机恶化，并蔓延到其他国家，而且现在发展成为一个威胁欧元的生死存亡性危机
- 2011年08月12日中海油对未能有效避免此次溢油事故的发生深表歉意。中海油表示，中海油虽然并非事故肇事方，但作为国家石油公司，需要进一步加强监管职能
- 2011年08月12日有分析师预计，中国央行年内将维持指标利率不变。分析师普遍认为，尽管通胀压力依然很大，在欧美经济前景高度不确定、疑云笼罩之际，中国央行可能会"投鼠忌器"，加息等进一步紧缩行动可能延后。
- 2011年08月12日美国使用无人机追杀恐怖分子始于2004年，仅2006年一次袭击中，就曾造成69名儿童死亡。奥巴马就任总统后，无人机使用更加频繁
- 2011年08月12日这位英国女孩名叫切尔西·艾夫斯(Chelsea Ives)，今年18岁，她将在2012年伦敦奥运会期间作为奥运大使担任迎宾志愿者
- 2011年08月12日伊朗外交部同时还建议在英伊朗公民为“远离伤害和危险”，在可能的情况下避免去发生骚乱的地区
- 2011年08月12日大兴新城核心区地块位于六环路北侧，京开高速公路西侧，是大兴新城战略空间结构的核心，规划建成一个集商务办公、政务服务和文化展览等功能为一体的地区级城市公共服务中心，未来新区行政中心也坐落于此
- 2011年08月12日从总量上看，我国人口过快增长势头已得到有效控制；从结构看，我国城镇化进程加快推进；从素质看，全社会受教育程度明显提高；从迁移看，我国经济活力不断增强
- 2011年08月12日对此，黄石市委宣传部答复，黄石市委高度重视，认真进行研究，已及时向省有关部门进行汇报
- 2011年08月12日11日从息旺能源获悉，三地原油变化率已超过2%，最快到25日汽柴油将迎来调价窗口，预计降幅为每吨250元至300元，折合每升油0.2元至0.3元
- 2011年08月12日北川副县长殷会良表示，北川新县城目前存储有土地1000余亩。根据这次拍卖情况，北川将对新县城的其它地块进行拍卖
- 2011年08月12日新疆是中国支线航空市场最发达地区，随着西部经济大开发政策，南航将利用30架飞机拓展其西部航线网络市场
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日康菲公司表示，到目前为止，70％的海底矿物油油基泥浆回收工作已经完成，剩下的矿物油油基泥浆清理工作将在8月底前完成。国家海洋局指责康工作敷衍塞责、治标不治本，措辞严厉
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日被害人夏思敏见义勇为而无辜被害，陈磊犯罪情节恶劣，后果严重，虽有自首情节，但不足以从轻处罚
- 2011年08月12日排在第二的是诺基亚的“塞班”系统，但市场份额下降至22.1%几乎减半。苹果以1962万台名列第三，是去年同期的2.2倍。加拿大RIM公司的“黑莓”手机居第四
- 2011年08月12日被控的网球教练名Song Jian Wu(音译：吴松健)，47岁，圣荷西居民，开班教授8至13岁的儿童学打网球，学生大部分是华裔
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