- 2011年08月12日8月12日上午，北京王府井商业地块进行招标出让低调收场，到场3家开发商中王府井报价最高，为29.1亿元，折合楼面单价约为3.4万/平方米，远低于市场之前预期的50000元/平方米。
- 2011年08月12日8月12日上午，北京王府井商业地块进行招标出让低调收场，到场3家开发商中王府井报价最高，为29.1亿元，折合楼面单价约为3.4万/平方米，远低于市场之前预期的50000元/平方米。
- 2011年08月12日法国国家铁路公司送给这名在列车上诞生的宝宝一张免费乘车卡。在18岁成年之前，她可以免费搭乘法国国家铁路公司运营的所有高速列车
- 2011年08月12日当地时间10日，科特迪瓦官员说，该国前总统巴博的儿子以及巴博的12名亲信遭到逮捕以及起诉。据报道，科特迪瓦前总统巴博的儿子和前政党首领因在该国大选后的致命暴力活动中所扮演的角色而遭到逮捕。
- 2011年08月12日预计全年汽车市场的降价幅度在2%左右，而乘用车的降价幅度要在3%左右
- 2011年08月12日前7个月，北京市商品房销售面积为673.1万平方米，与2010年同比下降12%。其中，住宅销售面积为473.5万平方米，同比下降14.2%
- 2011年08月12日随着团购日趋红火，不少“黄牛”利用团购网站“邀请返利”的方式获利，还有些“黄牛”通过抢购价廉物美的商品再加价出售的模式实现盈利。
- 2011年08月12日全国财政收入高位运行，企业所得税与个人所得税增长最快，但专家预计后期增长将放缓。
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日11日公布的民调显示，49%的纽约市居民害怕会再次发生恐怖攻击，其中32%说担心，17%说很担心；53%的人说，“911”过了十年，他们的生活已经恢复正常；有36%的人说，生活永远不可能再和过去一样
- 2011年08月12日蒙托亚承认他亲自参与了至少300次屠杀，并命令其他人杀死了至少300人
- 2011年08月12日住户存款减少6656亿元，非金融企业存款减少4057亿元，财政性存款增加4592亿元。外币存款余额2477亿美元，同比增长12.3%，当月外币存款减少87亿美元
- 2011年08月12日据中国人民银行今天下午发布的2011年7月金融统计数据报告显示，7月份，广义货币(M2)增长14.7 %，当月人民币贷款增加4926亿元，银行间市场交易活跃，市场利率有所回落。
- 2011年08月12日受隔夜外围股市大涨影响，今日两市早盘延续昨日反弹格局，随后一路震荡上行，各板块加速上涨，沪指突破2600点，午后，大盘震荡走低，各板块跌幅有所收窄
- 2011年08月12日10万人联名签署是请愿书可以转交给议会讨论的最基本条件
- 2011年08月12日中石油及中石化第三季度汽油出口计划总量约为83-88万吨，低于第二季度的96万吨。
- 2011年08月12日人民币升值将会增强中国的购买经济增长缓慢的美国和欧洲商品的购买力，可能成为疲乏无力的世界经济复苏的一个新的推动力
- 2011年08月12日8月10日，万马电缆发布公告，与甘肃万星实业股份有限公司签订《关于新疆托里县包古图呼的合铜矿之合作意向书》，拟以不低于2.9亿元、不超过3.1亿元自有资金，购买万星实业持有的新疆托里润新矿业开发有限责任公司49%的股权
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日在12日的内阁会议上，全体内阁成员均表示了不会前往靖国神社的意向
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