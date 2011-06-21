纽约油价20日微幅反弹 2011年06月21日

纽约股市上涨报收 2011年06月21日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年06月21日

纽约金价20日小幅上扬 2011年06月21日

安理会就苏丹问题召开会议 2011年06月21日

阿联酋央行冻结19名利比亚高官资产 2011年06月21日

英国表示将不参与新一轮对希腊的救助计划 2011年06月21日

奥巴马期待投资拉动美国经济增长 2011年06月21日