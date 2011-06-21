- 2011年06月21日因煤价持续上涨，五大发电集团火电业务1-5月仍然累计亏损121.6亿元
- 2011年06月21日销售的低迷和供应量的释放使得北京楼市的库存正持续增加，截至目前已突破10万套
- 2011年06月21日中国在今年前4个月缩减了外汇储备中美元资产的比例和金额，最有可能的途径是购入多得多的欧洲国债
- 2011年06月21日对未来市场预期的不确定性，也是开发商急于“出货”的主要原因
- 2011年06月21日恩施州纪委检查三室副主任牟泽忠、利川市纪委常委牟来俊在“冉建新案”移交巴东县检察院后，涉嫌违纪。19日，恩施州纪委决定，对牟泽忠、牟来俊实施“双规”
- 2011年06月21日国际货币基金组织（IMF）表示，新总裁人选将于6月30日出炉
- 2011年06月21日改革开放三十多年来，广东省在经济建设上取得了辉煌成就，但在社会建设上还有不少薄弱环节，如果不注意解决这方面的突出问题，就会影响经济建设这个中心，就会影响广东的长远发展、科学发展
- 2011年06月21日6月20日兰江60米防浪墙决口，而之前钱塘江支流浦阳江沿线部分湖泊已先后发生两次决口
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- 2011年06月21日在最近的九次存款准备金上调中，银行体系被冻结的资金超过了3.22万亿元
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- 2011年06月21日半年以来的极端天气已经对长江中下游地区农作物种植以及淡水养殖业带来严重影响，减产损失巨大
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