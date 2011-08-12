- 2011年08月12日美国证券交易委员会(SEC)正在对标普评级机构下调美国主权信用评级一事展开调查。该机构已要求标普披露在上周正式宣布下调美国评级之前已获知这一决定的职员名单。
- 2011年08月12日近日曝出得一则“猛料”称，去年，上海恒源祥博物馆收到一项特殊的捐赠——拆了10件乾隆年间御林军铠甲。这条消息引出上世纪一段的历史：1973年，故宫为改善员工福利，将3000套清乾隆年间的御林军铠甲以每套5角的价格卖给员工。
- 2011年08月12日工信部今日（8月12日）发布1-7月汽车工业经济运行情况，截至7月我国汽车产销量双双超过1000万辆，同比分别增长2.33%和3.22%。7月，汽车产销市场同比保持小幅增长,自主品牌乘用车销量同比下降3.21%。
- 2011年08月12日工信部今日（8月12日）发布1-7月汽车工业经济运行情况，截至7月我国汽车产销量双双超过1000万辆，同比分别增长2.33%和3.22%。7月，汽车产销市场同比保持小幅增长,自主品牌乘用车销量同比下降3.21%。
- 2011年08月12日美国众议院筹款委员会主席坎普11日表示，如果能促进经济增长，不排除增税措施。坎普补充指出，对于负责制定减赤协议的国会委员会而言，任何措施都在选择之列。
- 2011年08月12日一般民众自2005年起对日好感度一直呈上升趋势，但因受去年钓鱼岛撞船事件和今年福岛核危机的影响，对日好感度仅28.6%，同比下降了近10%
- 2011年08月12日论坛安排近30个关于宏观经济、行业政策及房企战略模式、金融资本、商业地产的主题演讲，安排近十场精彩对话，同时开设私募基金、城市运营主题论坛
- 2011年08月12日顺丰航空是国内民营快递企业控股的第一家航空公司。
- 2011年08月12日受益于贷款结构转变带来的息差水平提升，华夏银行下半年将继续关注中小企业贷款
- 2011年08月12日在新加坡上市的中国江苏扬子江船厂董事长任元林11日表示，将在2013年之前投资40亿元人民币(约6.232亿美元)，令船厂造船能力增加一倍，由目前每年造船总量350万载重吨增加至700万载重吨
- 2011年08月12日欧盟高关税只能导致通胀恶化，这又压缩欧洲央行利率政策空间，在目前主权债务危机愈演愈烈之际，这等于给欧元找一根绞索
- 2011年08月12日康菲石油中国有限公司日前已向国家海洋局北海分局承认，蓬莱19－3油田B平台海底发现新的溢油点，距原溢油点10．8米，并承认之前未尽力排查溢油风险点。
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日深圳市气象局称，鉴于技术方面等原因，包括开闭幕式在内，深圳大运会期间气象部门不会采取人工手段干预天气，而将采取一流的探测预警系统和完备的预案准备来应对天气变化。
- 2011年08月12日中国商务部长陈德铭在印尼东盟经贸部长会议上表示，中国对欧洲国家未来两个月面临的新挑战表示关切，并敦促欧盟和美国控制债务规模。
- 2011年08月12日通胀形势日渐严峻，长沙、陕西纷纷出拳稳定物价，但专家呼吁不可过分干预。
- 2011年08月12日据介绍，事发时公交车由南向北，金杯车由东向西，两车在十字路口处相撞，事故原因仍在调查中
- 2011年08月12日上半年农业部打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，对4000余家小麦、玉米、水稻持证企业《种子生产许可证》进行全面核查，涉授权品种2000余个，撤销、收回种子生产许可证470余，依法吊销19家种子企业生产经营许可证
- 2011年08月12日云计算产业将在“十二五”进入起飞阶段。从相关渠道获悉，“十二五”新一代信息技术产业发展思路明确提出，今后五年，云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用，收入超过100亿元的骨干企业有望脱颖而出。
- 2011年08月12日如果是婚后由一方父母出资购买的不动产，产权登记在出资人子女名下的，可视为对自己子女一方的赠与，应认定该不动产为夫妻一方的个人财产。
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