2011博鳌房地产论坛将于8月16日在海南开幕 2011年08月12日 论坛安排近30个关于宏观经济、行业政策及房企战略模式、金融资本、商业地产的主题演讲，安排近十场精彩对话，同时开设私募基金、城市运营主题论坛

深圳大运会今晚开幕 2011年08月12日