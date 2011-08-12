- 2011年08月12日博物馆通知左贝尔说，他用尿洗手洗脸，弄脏工作场所，还威胁同仁的健康。但左贝尔说，他在这个博物馆工作23年，过去都没问题，现在突然把他解雇，让他无法接受
- 2011年08月12日目前投行或已放弃延揽城商行IPO项目，或将递交申报材料的时间无限期延后
- 2011年08月12日原有产品毛利率下降，而新产品研发需持续资金投入，导致航天科技Q2营收净利同比都有所下降
- 2011年08月12日侦查员有一系列间接证据可以证明，嫌犯拍下了长达72分钟的于特岛血腥屠杀过程
- 2011年08月12日自7月美国博客BirdAbroad报道中国昆明出现三家假冒的苹果商店后，昆明又发现22家假冒苹果商店。这些假冒商家被勒令停止在店内使用任何苹果标志。
- 2011年08月12日业绩快报明显差于预期，在中报真正公布之前可能缺乏上涨动力
- 2011年08月12日这是“猎鹰”飞机的第二次测试，也是第二次“失踪”。2010年4月，科学家们第一次试飞“猎鹰”HTV-2，但在首航短短9分钟后，这艘飞行器就消失在太平洋上空
- 2011年08月12日中午12时许，在《步步高》的欢快乐曲声中，中国国家主席胡锦涛和夫人刘永清步入宴会厅。胡锦涛在欢迎宴会上致辞，代表中国政府和人民欢迎各位嘉宾的到来
- 2011年08月12日有的同志工作有热情，兢兢业业，应当说敬业精神是强的，但是缺乏开拓创新精神，凡事谨小慎微、裹足不前，办事按部就班；工作不缺乏点子，但是没有胆子，碰到困难矛盾就摇摆、就退缩
- 2011年08月12日吴川市政府网站从2008年建设成功时起，就设计了这两个功能，但网站已开通3年，这两个信箱一直都没有开通
- 2011年08月12日一些年轻人由于被禁止进入一家迪斯科舞厅，与警察发生冲突，导致22人受伤，其中包括9名警察，警方逮捕了20人
- 2011年08月12日该电影有很多斩杀、切腹等暴力画面，被列为仅适合15岁或以上人士观看
- 2011年08月12日社会保险法已于7月1日正式实施，北京市人力资源和社会保障局近日出台相关政策，灵活就业人员和城镇居民生育医疗费用将由医保支付
- 2011年08月12日截至今年年中香港人口达710.8万，按年增加40300人，人口增长率为0.6%；期间共有95337名婴儿出生，内地孕妇所生婴儿占总数47.9%
- 2011年08月12日福田敬子从上个世纪30年代开始教授柔道，她是柔道创始人嘉纳治五郎唯一一位健在弟子
- 2011年08月12日
- 2011年08月12日这次疫情是由于当地居民私自屠宰或接触病牛而感染发生的，根据目前已掌握的各方面信息综合分析，到目前为止，发现的所有病例都与南关村的病牛有流行病学相关
- 2011年08月12日海通证券认为，A股走出独立于外围市场的上扬行情，尽管从消息面上来看，似乎社保入市的消息成为助推力，但这应该并非根本性因素，导致A股摆脱外围市场干扰的根本性因素在于估值低和增长的确定
- 2011年08月12日修订后的个人所得税法将于9月1日实施，但关于2011年年终奖如何征税这一问题目前业内仍存在争议。
- 2011年08月12日
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