- 2011年08月12日截至早盘收盘，日经225指数报8997.55点，微涨15.61点，涨幅0.17％。
- 2011年08月12日受美国利好就业数据推动，国际油价11日大幅上涨。
- 2011年08月12日11日，武汉国资方面人士表示，武汉中联已与国药集团达成意向
- 2011年08月12日华夏基金11%股权意向受让方为南方工业资产管理有限责任公司，受让价格17.60亿元；10%股权意向受让方为山东省农村经济开发投资公司，受让价格16 亿元；10%股权意向受让方为POWER CORPORATION OF CANADA，受让价格17.84 亿元
- 2011年08月12日我国在役及在建核电站的安全检查工作已完成。业内人士认为，核电安全规划或近期出台。在此规划出台前，有关部门将不会对新建核电站项目进行审批
- 2011年08月12日对于市场传言北车召回动车的收入损失为200亿元，中国北车给予否认
- 2011年08月12日虽然2季度公司业绩不错，但从整个上半年来看经营情况并不乐观
- 2011年08月12日本轮通胀的复杂性表现在周期与趋势因素的结合、国内与国际因素的叠加，治理难度较大，并呈现新的特点，这有可能迫使紧缩政策进一步延长，从而加大政策局部超调的潜在风险。
- 2011年08月12日根据Wind资讯，截至8月11日，沪深两市共有23家房地产开发和经营企业发布2011年半年报，其中有16家房企总负债同比出现上升，所占比例为70%
- 2011年08月12日阿里巴巴上半年总营业收入同比增长22%至人民币31.56亿元，净利润同比增加32%至人民币9.17亿元
- 2011年08月12日虽然业绩表现良好，但公司付息债务水平明显上升，付息债务规模增长38%；上半年经营活动现金流也由去年同期8.97亿元变化至-8.01亿元
- 2011年08月12日“十二五”期间将优化出口产品结构,力争一般贸易机电产品自主品牌出口比例提高到30%。
- 2011年08月12日所得税费用影响二季净利，原材料价格上涨等成本费用的增加，使得民丰特纸二季业绩明显下滑
- 2011年08月12日这里不通公路，不通汽车，不通电，不通邮，不通自来水。这里没有社区医院，没有学校，没有村委会。这里的人们没有合法有效的身份证件，结婚不能登记，孩子随便生，但都上不了户口，老人死后也无法火葬，这里生活着几百人
- 2011年08月12日随着VC市场产能过剩情况加剧，东北制药饱受其价格下降之苦，至Q2，公司毛利率滑至20%，已是连续三个季度下滑
- 2011年08月12日8月初，江西省一组淡水产品的价格监测数据显示：7月份，江西淡水产品市场零售价格较上年同期上涨20.31%，较6月环比上涨3.94%；市场批发价格较上年同期上涨15%，环比上涨了4.39%
- 2011年08月12日7月吉利汽车销量略好于自主品牌乘用车整体水平
- 2011年08月12日自2004年国务院办公厅下发了《关于暂停新建高尔夫球场的通知》以来，国务院和中央各部委至少下发了10道禁令。虽然限购令频发，但“顶风建场”现象却愈演愈烈，一个个黑洞中隐藏着对大片土地的违规侵占，对大量水源的疯狂掠夺，对民众
- 2011年08月12日合肥百货二季度在建项目和管理费用有所上升，不过毛利率连续三季上升，各项经营状况较为稳定
- 2011年08月12日油运市场处于低迷期，加之燃油价值攀升成本压力增大，长航油运预计下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富