华夏基金31%股权转让已完成挂牌 2011年08月12日 【财经网专稿】记者 李欣 华夏基金11%股权意向受让方为南方工业资产管理有限责任公司，受让价格17.60亿元；10%股权意向受让方为山东省农村经济开发投资公司，受让价格16 亿元；10%股权意向受让方为POWER CORPORATION OF CANADA，受让价格17.84 亿元