- 2011年08月12日近日，河南、河北、福建、湖北、安徽等地柴油批发价均有所下滑，市场成交有限
- 2011年08月12日中国富豪海外买房热兴起，两个月在伦敦豪掷12.7亿。
- 2011年08月12日8月11日，湖南网友“张世良011”发表微博说，在红十字基金会旗下的小天使基金慈善拍卖会上为他患白血病的女儿拍得的8万元善款，最后被告知只能一次性支付3万元
- 2011年08月12日8月11日中国铁路历史上第一单机车召回事件诞生。中国北车宣布，将会召回该公司生产且已经投放在京沪高铁上54列CRH380BL型动车组，以便全面整改，确保安全运营。
- 2011年08月12日二季度业绩转好，但因销量下滑成本上升，上半年业绩仍下滑
- 2011年08月12日公司上半年毛利率比期初下滑2个百分点，至25.9%；2季度毛利率环比下降2个百分点，至25%
- 2011年08月12日首相卡梅伦说，情报部门和警方正在研究用这样的手段切断那些暴力策划者的联系是否“正确与可能”
- 2011年08月12日申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称，近两日这样的升值步伐不可持续，不过汇率仍然在正常的范围内波动。下半年人民币不会加快升值，到今年年底，人民币对美元汇率中间价将在6.3左右，较目前的水平还有1.5%左右。
- 2011年08月12日8月9日，国土部网站发布的最新数据显示，今年前7个月全国土地流标数量达到353块，比去年同期增长242%。有迹象显示，各大房企都放缓了拿地的步伐。开发商的观望让土地财政感受到越来越严峻的压力。
- 2011年08月12日雅虎图像搜索做的最重要的修改之一，是图像显示和导航的方法。在图像搜索中突出了三个标签：顶级结果、图片库和Facebook
- 2011年08月12日截至今年6月末，农行江苏分行各项存款达10251亿元，成为江苏同业和农行系统存款规模率先突破万亿元的分行
- 2011年08月12日民众在网络发起人肉搜索，引发网友热烈参与，效率远远高于警方行动
- 2011年08月12日成本上升，钼价下滑，加之日本地震影响需求，这些导致金钼股份净利和经营活动现金流同比下滑
- 2011年08月12日酝酿多时的国家级有线网络公司最快9月挂牌。公司组建方案与之前有很大变化，此前的“国家财政出资1000亿元”方案被否决
- 2011年08月12日美媒的报道称，白宫希望通过这部影片帮助奥巴马获得连任机会，毕竟击毙本·拉丹行动是奥巴马在任期间最成功的一件事
- 2011年08月12日截至目前，累计审核备案家庭24万余户，从街(乡)审核部门直接查出的不符合条件的家庭约占申请家庭总量的10%。
- 2011年08月12日全球金融市场的剧烈震荡和美国经济增长减速将给新兴市场国家带来不容忽视的影响
- 2011年08月12日从山东省政府官方网站获悉，山东方面对该省物价局、财政厅、交通运输厅《关于延长部分公路收费期限的请示》作出正式批复，同意对“请示”中所提及的境内省道、国道及高速公路延长收费年限。
- 2011年08月12日对于这样的决定，桃源村的村民们认为，这明显会破坏洱海生态湿地和美丽的田园风光，违反了省、州政府作出的“开发海东、保护海西、保护田园风光”的规划政策。但喜洲镇政府的说法是：开发是为了发展，凡事不能一成不变。
- 2011年08月12日事件处置过程中，有警员被打伤。到8月12日凌晨，县城仍有零星群众聚集，相关部门仍在开展事态平息工作
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