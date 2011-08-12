- 2011年08月12日11日，温州爆出消息称，温州甬台温高速公路花60多万，购买茅台酒。回应称用于收藏。
- 2011年08月12日受益于行业景气发展，冀东水泥2季度扭亏为盈，营收和净利润创3年最高
- 2011年08月12日1-7月累计实现保费收入约1294.84亿元，同比增长35.13%
- 2011年08月12日日本政府12日将2011财年（今年4月开始）经济增长率预估值从1.5%大幅下调为0.5%，同时预测2012财年日本经济有望实现2.5%以上增长
- 2011年08月12日因违规占地被罚款1700多万的清河湾高尔夫球场在交纳罚金后一直在正常营业。
- 2011年08月12日工信部日前发布消息称，《新材料产业“十二五”发展规划》专家论证会8月10日在北京召开。有消息称，该规划很有可能于9月上旬正式发布。
- 2011年08月12日金杯车停在应急车道内，5人下车更换轮胎。此时，一辆福田牌小型客车驶入应急车道，将这5人撞飞后，又撞上同样停在应急车道的奇瑞汽车
- 2011年08月12日受标普下调美国主权信用评级及全球金融市场大幅波动的影响，黄金市场运行的不确定因素进一步增强，市场风险加剧。上海黄金交易所要求请各会员单位做好风险应急预案
- 2011年08月12日原先媒体所称阿富汗坠机事故中，共有22名海豹突击队六队的队员丧生，五角大楼现在调整为17名海豹突击队队员丧生。其他阵亡者包括5名海军人员、3名空军特种兵以及5名直升机机组人员
- 2011年08月12日欧美股市出现连续重挫，A股市场却一枝独秀，几乎成为近日全球市场最为抢眼的一道风景。究其原委，坊间传闻三路机构资金入市抄底，成为主要的做多力量
- 2011年08月12日三年前，LG和索尼的技术共享协议到期。双方就一系列专利侵权提出了诉讼，昨日双方宣布放弃诉讼，并签订交叉授权协议。
- 2011年08月12日国家发改委副主任张晓强11日表示，一些发达国家的保护主义思想可能会有所抬头，现在多哈回合谈判已陷入僵局，对全球经济将产生不利影响。
- 2011年08月12日深圳将借力“大运会”，加速低碳城市建设。从深圳市政府了解到，除了在大运会中投放使用2011辆新能源汽车以外，深圳还拟打造“碳中和”大运会，个人和企业可以购买大运会排放的碳指标进行“碳中和”。
- 2011年08月12日据证券时报网消息，攀钢钒钛在8月10日的公告中指出，董事会同意鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司向澳洲卡拉拉矿业公司增资，同意鞍钢集团香港控股有限公司参与金达必的配股，预计涉及资金约3.75亿澳元(约25.8亿元人民币)
- 2011年08月12日美国30年期新国债发售遇冷，美国债市场大幅下跌，收益率从历史低位急升
- 2011年08月12日中国在军事新装备、军事预算等方面，不如美国透明，这引起美方关切。美方乐于见到双方在军事事务上有着公开、透明的关系
- 2011年08月12日陕西省物价局近日宣布，将于10月1日起，开始施行《陕西省价格条例》，《条例》对该省的价格干预、价格禁止行为及价格调控等提出了细化意见，而其中将对“串通涨价”的经营者处以最高500万元的罚款，甚至可能吊销其营业执照。
- 2011年08月12日高盛公司在一份最新报告中表示，鉴于近几周来投资局面急剧变化，该公司已下调对全球主要经济体债券收益率的预期。高盛预计，到今年年底美国基准10年期国债收益率为3.0%
- 2011年08月12日原材料价格上涨过快，提升公司制造成本，拉低公司毛利率
- 2011年08月12日8月11日COMEX黄金期货12月合约价格盘中再创1813.20美元/盎司历史新高。
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