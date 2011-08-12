- 2011年08月12日太阳能光伏装备业务不断发力，公司营业收入、净利润和毛利率均持续上升
- 2011年08月12日资金市场利率的持续走低，加上本周的700亿元净投放，市场资金面紧张的情况已经大幅缓解了
- 2011年08月12日公司应收账款大幅增加，借款增加，现金流异常紧张
- 2011年08月12日据新快报消息 华谊兄弟11日宣布拟以超募资金向全资子公司实景娱乐增资1.1亿元，用以投资和经营文化旅游行业。业绩向好的同时，华谊兄弟也吸引大成基金和银华基金加仓关注
- 2011年08月12日市场人士担心，卖空禁令可能反而会打击市场信心
- 2011年08月12日有权威人士11日透露，酝酿多时的国家级有线网络公司最快9月挂牌。公司组建方案与之前有很大变化，此前的“国家财政出资1000亿元”方案被否决。
- 2011年08月12日美国反垄断局11日证实，正对谷歌的核心业务进行调查，包括安卓系统和页面搜索这两个谷歌的支柱业务。谷歌昨日还对外承认，其新发布的Google+存在安全漏洞，可能导致用户聊天被实时窃听，这可能将使其面临用户集体投诉
- 2011年08月12日银行人士和基金经理认为，亚洲对冲基金最近在抛售股票，以遵守2008年全球金融危机过后更加严格的风险管理政策，这放大了亚洲股市的下跌
- 2011年08月12日ESMA表示，卖空可能是一种非常有效的交易策略，但若同时散播市场谣言的话，无疑就涉及滥用的情况。ESMA称，最近的情况表明，所有相关监管机构都加强了对金融市场的监控，同时也在评估自身的监管要求。
- 2011年08月12日来自基金和保险公司的消息称，保险资金本周以来约有百亿元资金入市抄底。有保险公司人士表示，对估值底部的认可是此次抄底的主要动力。除申购基金外，保险资金增持了安全边际较高的银行股
- 2011年08月12日8月12日人民币对美元汇率中间价报6.3972，人民币汇率再创汇改以来新高。
- 2011年08月12日商务部发布公告，决定对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品采取临时反倾销措施。
- 2011年08月12日11日从铁道部运输局获悉，为贯彻落实国务院常务会议精神，铁路部门正在编制新的列车运行图。新的列车运行图将调整列车开行方案，适当降低新建高铁运营初期的速度。新图将分两阶段实施。
- 2011年08月12日8月12日人民币对美元汇率中间价以6.3972元再创汇改以来新高。
- 2011年08月12日2011年来，北京住宅土地的价格明显下调，大部分都以接近底价成交，总体溢价率大幅下调
- 2011年08月12日味千中国在8月11日发出致歉及食品安全承诺书，就猪骨汤底、夸大宣传及食品添加剂等方面再作澄清，并表示向消费者致歉。
- 2011年08月12日由于近期AH股溢价指数持续攀升，使得A股较H股折价的股票数量骤减，截至目前仅为8只，中国平安的AH股价格比仅为0.81倍，是AH股比价最小的股票
- 2011年08月12日中信证券所持华夏基金31%股权最终以51.44亿元转出。中信证券(600030)公告称，公司8月11日收到北京金融资产交易所出具的结果通知书，公司转让所持华夏基金31%股权已完成挂牌
- 2011年08月12日8月10日，中国电力执行董事兼主席李小琳在该公司中期业绩记者会上表示，母公司中国电力集团目前正在就收购葡萄牙电力进行财务分析，但最终会否收购还未确定。
- 2011年08月12日8月以来仅一周时间，QDII基金平均净值下跌了6.48%，而整个上半年业绩排名第一的QDII基金也仅获得10%的收益率
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