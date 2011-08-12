美欧股市继续上演过山车行情 欧洲禁止卖空 2011年08月12日 市场人士担心，卖空禁令可能反而会打击市场信心

北京住宅出让地价显著下调 2011年08月12日 2011年来，北京住宅土地的价格明显下调，大部分都以接近底价成交，总体溢价率大幅下调

AH股溢价指数创16个月收盘新高 2011年08月12日 由于近期AH股溢价指数持续攀升，使得A股较H股折价的股票数量骤减，截至目前仅为8只，中国平安的AH股价格比仅为0.81倍，是AH股比价最小的股票