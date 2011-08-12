中信证券51.44亿元转让华夏基金31%股权 2011年08月12日 《财经》综合报道 其中，11%股权意向受让方为南方工业资产管理有限责任公司，受让价格 17.60亿元；10%股权意向受让方为山东省农村经济开发投资公司，受让价格 16 亿元；10%股权意向受让方为POWER CORPORATION OF CANADA，受让价格 17.84 亿元

广东揭西县非法盗采稀土触目惊心 2011年08月12日 记者在调查中发现，尽管当地政府已暂时取缔了非法采矿点，但此事给村民们造成的心理恐慌还有待缓解，饮用水源安全、植被恢复，以及防范非法开采死灰复燃等一系列后续监管工作，仍须继续加强

巴西外汇储备突破3500亿美元 2011年08月12日 分析人士指出，在巴西股市经历连续下跌风潮之后，央行在这个时候公布外汇储备新数据，显然有安抚国内情绪和提振信心的目的

欧洲央行认为欧元区经济增长艰难 2011年08月12日 报告指出，近期的经济数据表明，欧元区在今年年初的耀眼表现已经黯然消失。股市恐慌情绪、国库空虚和美国经济疲弱预示着欧元区未来经济前景不妙

英国首相卡梅伦表示采取措施恢复秩序 2011年08月12日 卡梅伦还表示，英国政府将向在骚乱中受害的个人和商家提供赔偿等帮助

德国汉堡发生枪击案致2人丧生 2011年08月12日 警方目前所了解的情况是：几名伊朗裔男子在电子游戏厅及网吧招徕生意时与数人发生纠纷，冲突升级并转移到大街上，然后有人开枪射击，目击者随即报警

伊拉克中部发生两起爆炸致28人伤亡 2011年08月12日 一名不愿公开姓名的当地警方人士告诉新华社记者，这座清真寺位于拉马迪市中心，事发时正值许多穆斯林从清真寺祷告结束准备回家，两枚路边炸弹接连被引爆

联合国秘书长呼吁利比亚各方致力于政治进程 2011年08月12日 正在韩国访问的潘基文10日晚和利比亚总理巴格达迪·阿里·马哈茂迪通电话。潘基文说，为利比亚危机寻求政治解决方案的努力一直缺乏进展，他为此深感忧虑

美超高音速飞行器试飞失败 2011年08月12日 在升空大约36分钟后，飞行器与地面失去联系，试图重新与其建立联系的努力也没有成功。飞行器拥有自毁功能

俄发生货运列车相撞事故致2人死亡 2011年08月12日 事故发生在莫斯科时间17时许，两列运煤火车在车里雅宾斯克州巴什基尔区相撞后共导致71节车厢脱轨，2人在事故中死亡