-
2011年08月12日
目前，我国高性能的材料、核心部件严重依赖进口，关键技术受制于人，面临着一系列关键材料技术突破问题。业内人士表示，作为发展战略性新兴产业的基石，“十二五”期间，我国新材料产业在政策的支持下，有望迎来跨越式发展。
-
2011年08月12日
其中，11%股权意向受让方为南方工业资产管理有限责任公司，受让价格 17.60亿元；10%股权意向受让方为山东省农村经济开发投资公司，受让价格 16 亿元；10%股权意向受让方为POWER CORPORATION OF CANADA，受让价格 17.84 亿元
-
2011年08月12日
据今年5月份国家审计署发布的对中钢集团的专项审计报告，“中钢集团被合作伙伴占用资金88.07亿元，截至2010年6月底未对风险状况进行系统评估，未形成有针对性的风险应对预案”
-
2011年08月12日
记者在调查中发现，尽管当地政府已暂时取缔了非法采矿点，但此事给村民们造成的心理恐慌还有待缓解，饮用水源安全、植被恢复，以及防范非法开采死灰复燃等一系列后续监管工作，仍须继续加强
-
2011年08月12日
分析人士指出，在巴西股市经历连续下跌风潮之后，央行在这个时候公布外汇储备新数据，显然有安抚国内情绪和提振信心的目的
-
2011年08月12日
自2009年底性丑闻发生以来一直无缘冠军的前世界头号球手“老虎”伍兹当天高开低走，以77杆、高出标准杆7杆的成绩打出了他在该项大满贯赛上单轮最差成绩，同时记录下了他在四大满贯赛上首轮最差成绩
-
2011年08月12日
报告指出，近期的经济数据表明，欧元区在今年年初的耀眼表现已经黯然消失。股市恐慌情绪、国库空虚和美国经济疲弱预示着欧元区未来经济前景不妙
-
2011年08月12日
该项民意调查日期为8月4日和5日两天，即欧洲央行正式开始干预债券市场，大规模购买意大利和西班牙的国债前夕
-
2011年08月12日
卡梅伦还表示，英国政府将向在骚乱中受害的个人和商家提供赔偿等帮助
-
2011年08月12日
警方目前所了解的情况是：几名伊朗裔男子在电子游戏厅及网吧招徕生意时与数人发生纠纷，冲突升级并转移到大街上，然后有人开枪射击，目击者随即报警
-
2011年08月12日
一名不愿公开姓名的当地警方人士告诉新华社记者，这座清真寺位于拉马迪市中心，事发时正值许多穆斯林从清真寺祷告结束准备回家，两枚路边炸弹接连被引爆
-
2011年08月12日
南方电网发出电荒预警，电力紧缺，且7月用电负荷同比猛增10.6%。
-
2011年08月12日
正在韩国访问的潘基文10日晚和利比亚总理巴格达迪·阿里·马哈茂迪通电话。潘基文说，为利比亚危机寻求政治解决方案的努力一直缺乏进展，他为此深感忧虑
-
2011年08月12日
新的列车运行图将分两阶段实施，第一阶段从8月16日零时起实施；第二阶段从8月28日零时起实施。速度调整的动车组列车运行时间将有所延长，直通列车和中途停靠站基本保持不变，各席别票价在现行票价水平基础上，下浮5%左右。
-
2011年08月12日
8月12日，王府井商业街中央位置的王府井地块又将“竞拍招亲”。业界多数人士认为，王府井地块有望创下近5万元/平方米的楼面价，从而超越6月底北京崇文门菜市场地块保持的43228元/平方米楼面价纪录，成为新的北京单价地王。
-
2011年08月12日
在升空大约36分钟后，飞行器与地面失去联系，试图重新与其建立联系的努力也没有成功。飞行器拥有自毁功能
-
2011年08月12日
此前，该公司一位不愿透露姓名的人士曾说，有百余人在火车脱轨事故中死伤。事故地点在市内恩多洛车站附近
-
2011年08月12日
事故发生在莫斯科时间17时许，两列运煤火车在车里雅宾斯克州巴什基尔区相撞后共导致71节车厢脱轨，2人在事故中死亡
-
2011年08月12日
这是我国以整星整箭形式出口的第三颗卫星，是我国今年第一次外星发射任务，也是中心组建以来承担的第23次国际商业卫星发射任务
-
2011年08月12日
台湾统一企业的相关工作人员证实，因方便面成本上涨的压力，该公司对容器面在部分零售渠道进行了价格调整，每桶提高0.3元。