我国成功发射巴基斯坦通信卫星1R 2011年08月12日 火箭升空约26分钟后，西安卫星测控中心传来的数据表明，星箭分离正常，卫星准确进入近地点204公里、远地点41985公里、轨道倾角24.8度的地球同步转移轨道，发射任务获得圆满成功

以色列批建数千套东耶路撒冷住房 2011年08月12日 按照这一计划，以色列拟在位于耶路撒冷东北部的拉马特什络莫地区新建1600套住房。同时，内政部还打算在今后几天批准另两项建房计划，分别在东耶路撒冷两处地点新建700套和2000套住房

埃及政府决定启动程序解除紧急状态 2011年08月12日 埃及军方今年3月曾宣布，将在议会选举前取消紧急状态法。埃及将于9月开始议会选举准备工作

爱沙尼亚国防部发生枪击事件 2011年08月12日 枪击事件发生在当地时间8月11日15时30分（北京时间20时30分）左右，枪手为国防部办公大楼内一名安保人员，他在楼内引爆一枚炸弹后与其他安保人员发生交火，并劫持一名同事作为人质

五名美军士兵11日在阿富汗遇袭死亡 2011年08月12日 这是近一周第二次传来美军在阿富汗遭遇重大伤亡的消息

泰柬同意重启边境问题谈判 2011年08月12日 柬埔寨与泰国对柏威夏寺附近地区主权归属存有争议，近年来两国多次在争议地区发生冲突

英国骚乱趋于平息 政府致力恢复秩序 2011年08月12日 夏季休会的议会11日复会一天，对骚乱事件进行讨论。卡梅伦说，英国举国上下对近日的打砸抢烧等暴力活动感到震惊，“我们将竭尽全力维护法纪，恢复社会秩序，调查骚乱背后深层次的原因”

游泳世界冠军刘京受警告 只因申报程序出现失误 2011年08月12日 这只是刘京在带病作战的情况下一时疏忽，忘记了在比赛期间需要申报药物豁免的声明，而她所服用的药物本来在赛外是无需申报就享有豁免权的

卡马乔牵手中国男足的“台前幕后” 2011年08月12日 西班牙名帅卡马乔将于8月14日与中国足协正式签约成为中国男足国家队主帅

日本诱导多功能干细胞培养技术获美国专利 2011年08月12日 诱导多功能干细胞是动物体细胞经过诱导因子处理后转化而成的干细胞。它具有和胚胎干细胞类似的功能，可以发育成组织和器官，同时规避了胚胎干细胞研究面临的伦理和法律障碍