- 2011年08月12日火箭升空约26分钟后，西安卫星测控中心传来的数据表明，星箭分离正常，卫星准确进入近地点204公里、远地点41985公里、轨道倾角24.8度的地球同步转移轨道，发射任务获得圆满成功
- 2011年08月12日按照这一计划，以色列拟在位于耶路撒冷东北部的拉马特什络莫地区新建1600套住房。同时，内政部还打算在今后几天批准另两项建房计划，分别在东耶路撒冷两处地点新建700套和2000套住房
- 2011年08月12日埃及军方今年3月曾宣布，将在议会选举前取消紧急状态法。埃及将于9月开始议会选举准备工作
- 2011年08月12日叙利亚哈马市居民欧迈尔10日告诉新华社记者，家乡局势逐渐恢复平静是个好消息，他和家人终于可以回家了。通往哈马的公路上，不断有满载人员和物品的汽车从记者眼前驶过
- 2011年08月12日枪击事件发生在当地时间8月11日15时30分（北京时间20时30分）左右，枪手为国防部办公大楼内一名安保人员，他在楼内引爆一枚炸弹后与其他安保人员发生交火，并劫持一名同事作为人质
- 2011年08月12日这是近一周第二次传来美军在阿富汗遭遇重大伤亡的消息
- 2011年08月12日凭借强劲的经济增长、紧密的互联互通，东盟安然度过全球经济危机，并有望减少对发达国家的依赖，在欧美债务危机背景下提升影响力
- 2011年08月12日经选举，第十届昆明市委常委包括仇和、张祖林、李邑飞、李文荣、董保同、郭红波(白族)、应永生、黄云波、金志伟、方兴国(回族)、保建彬、谢新松、熊瑞丽(女)
- 2011年08月12日央行加大公开市场操作收笼资金流动性力度，正好印证了央行对货币政策工具使用的最新排序。而各界对下半年物价的表现较为乐观，给货币政策进入观察期提供了条件。
- 2011年08月12日位于俄罗斯远东符拉迪沃斯托克的“海洋”全俄儿童中心11日晚举行夏令营结营仪式，500多名刚从中国归来的俄罗斯青少年和近50名中国大连与青岛中学生参加
- 2011年08月12日信用成本的下降是华夏银行第2季度净利润环比大增的重要原因之一
- 2011年08月12日柬埔寨与泰国对柏威夏寺附近地区主权归属存有争议，近年来两国多次在争议地区发生冲突
- 2011年08月12日夏季休会的议会11日复会一天，对骚乱事件进行讨论。卡梅伦说，英国举国上下对近日的打砸抢烧等暴力活动感到震惊，“我们将竭尽全力维护法纪，恢复社会秩序，调查骚乱背后深层次的原因”
- 2011年08月12日今年以来，欧盟一系列举动释放出一个信号：其对华贸易政策愈加强硬，在债务压力下，欧盟很有可能兴起贸易保护浪潮。
- 2011年08月12日这只是刘京在带病作战的情况下一时疏忽，忘记了在比赛期间需要申报药物豁免的声明，而她所服用的药物本来在赛外是无需申报就享有豁免权的
- 2011年08月12日从营业收入来看，其中环比降幅最大的是西南证券（600369.SH），7月环比降幅达88.7%；环比降幅排名第二的是光大证券(601788.SH)，降幅为72.7%。
- 2011年08月12日西班牙名帅卡马乔将于8月14日与中国足协正式签约成为中国男足国家队主帅
- 2011年08月12日骚乱迫使英国反思其移民和福利政策，但现任联合政府料将会把事件局限于单纯的治安问题，而不触及敏感的种族问题神经
- 2011年08月12日诱导多功能干细胞是动物体细胞经过诱导因子处理后转化而成的干细胞。它具有和胚胎干细胞类似的功能，可以发育成组织和器官，同时规避了胚胎干细胞研究面临的伦理和法律障碍
- 2011年08月12日6月份美国进口总额为约2239亿美元，比5月份减少19亿美元；出口总额为约1709亿美元，比前月减少41亿美元
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富