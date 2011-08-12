- 2011年08月12日法国股市监管机构AMF8月11日表示，决定对11家法国所有大型金融机构的股票实施卖空禁令。
- 2011年08月12日国际田联已经引入了国际自行车联合会率先使用的运动员“生物护照”项目，这次他们将在8月27日世锦赛开始之前采集所有参赛选手的血样
- 2011年08月12日其中增幅最大的为委托理财业务，上半年华夏银行委托理财业务实现手续费收入4.68 亿元，同比增加3.54亿元，增长310.53%
- 2011年08月12日喀什地委办公室负责人称，震中位于克州境内十八盘水磨和喀什地区伽师县西柯尔库勒镇附近。西柯尔库勒镇距离伽师县城90公里，距离喀什市200多公里
- 2011年08月12日连日来，资江湖南新邵段自上游至下游百余里河道相继发生大规模死鱼事件，众多养鱼专业户网箱养殖鱼陆续死亡，资江河内野生鱼类也大面积死亡
- 2011年08月12日中海油将本着对国家负责、对社会负责、对环境负责、对人民生命和财产安全负责的积极态度，处理好此次事故后续相关事宜
- 2011年08月12日国务院新闻办网络局副局长、互联网新闻研究中心主任刘正荣就动车追尾事件称，铁道部发言人面对媒体情绪化，“不管你信不信，反正我是信了”，这是在挑战公众的心理期待。
- 2011年08月12日11部门日前联合下发《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》，提出“十二五”期间将优化出口产品结构，力争一般贸易机电产品自主品牌出口比例提高到30%
- 2011年08月12日此前曾有媒体援引一些阿议员的话报道说，卡尔扎伊试图运用手中权力，在其第二个总统任期结束后谋求连任
- 2011年08月12日消息人士称，法国巴黎银行、中国国际金融有限公司、瑞士信贷集团、汇丰控股、麦格理集团和摩根士丹利经办此次交易
- 2011年08月12日2010年北京市小学、初中和高中学生的视力不良检出率分别为46.87%、71.02%和84.79%。近年来小学一年级学生视力不良检出率逐年提高，高三学生的视力不良检出率已超过85%
- 2011年08月12日未来12天，来自全世界的八千余名大学生将在中国最年轻的城市聚会、交流，分享他们的快乐
- 2011年08月12日国务院“7·23”调查组组长、国家安监总局局长骆琳称，“通过调查，可以认定，这是一起不该发生的，完全可以避免和防范的重大责任事故”。
- 2011年08月12日过去10年，世行通过贷款、政策建议、投资、咨询服务、政治风险担保等方式支持有关国家的信息与通信技术行业发展。在2003-2010财年期间，世行为这一行业提供了42亿美元资金，其中大约29亿美元流向了最贫困国家
- 2011年08月12日美国白宫发言人卡尼11日表示，美国正从大萧条以来最严重的经济危机中逐渐复苏，当前创造出的就业岗位数还不足以大幅降低美国的失业率，自然有一些美国民众认为经济复苏仍存在不确定性
- 2011年08月12日鉴于目前的经济形势，法德领导人决定16日在爱丽舍宫举行会谈，会谈结束后将举行共同新闻发布会
- 2011年08月12日当天，俄罗斯交易系统指数收盘报1544.83点，比上一个交易日上涨0.47%。莫斯科银行间外汇交易所指数收盘上涨0.52%，收于1438.91点
- 2011年08月12日中国机械工业联合会副会长张小虞11日在此间表示，台湾汽车业可凭技术优势与大陆同业进行紧密合作，共同开拓大陆市场，而新能源汽车是两岸合作的最佳切入点
- 2011年08月12日据俄经济发展部预测，今年下半年国内生产总值同比增长4.5%，全年经济增速达4.2%。去年俄实现经济增长4%
- 2011年08月12日此前，上海市廉租房申请的收入及财产门槛分别为：人均月可支配收入“低于1100元（含）”，家庭财产“低于12万元（含）”
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