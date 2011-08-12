新疆喀什地震已造成12人受伤 各方全力施救 2011年08月12日 喀什地委办公室负责人称，震中位于克州境内十八盘水磨和喀什地区伽师县西柯尔库勒镇附近。西柯尔库勒镇距离伽师县城90公里，距离喀什市200多公里

湖南资江百余里河道发生死鱼事件 2011年08月12日 连日来，资江湖南新邵段自上游至下游百余里河道相继发生大规模死鱼事件，众多养鱼专业户网箱养殖鱼陆续死亡，资江河内野生鱼类也大面积死亡

商务部等11部门联手推动机电产品出口 2011年08月12日 11部门日前联合下发《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》，提出“十二五”期间将优化出口产品结构，力争一般贸易机电产品自主品牌出口比例提高到30%

阿富汗总统卡尔扎伊宣布不再谋求连任 2011年08月12日 此前曾有媒体援引一些阿议员的话报道说，卡尔扎伊试图运用手中权力，在其第二个总统任期结束后谋求连任

北京将建立学生视力低下和肥胖预警机制 2011年08月12日 2010年北京市小学、初中和高中学生的视力不良检出率分别为46.87%、71.02%和84.79%。近年来小学一年级学生视力不良检出率逐年提高，高三学生的视力不良检出率已超过85%

第26届世界大学生夏季运动会12日在深圳开幕 2011年08月12日 未来12天，来自全世界的八千余名大学生将在中国最年轻的城市聚会、交流，分享他们的快乐

世行称其促进信息与通信技术行业发展有成效 2011年08月12日 过去10年，世行通过贷款、政策建议、投资、咨询服务、政治风险担保等方式支持有关国家的信息与通信技术行业发展。在2003-2010财年期间，世行为这一行业提供了42亿美元资金，其中大约29亿美元流向了最贫困国家

白宫称刺激经济增长和创造就业是美国政府要务 2011年08月12日 美国白宫发言人卡尼11日表示，美国正从大萧条以来最严重的经济危机中逐渐复苏，当前创造出的就业岗位数还不足以大幅降低美国的失业率，自然有一些美国民众认为经济复苏仍存在不确定性

法德领导人下周会面商讨欧债危机 2011年08月12日 鉴于目前的经济形势，法德领导人决定16日在爱丽舍宫举行会谈，会谈结束后将举行共同新闻发布会

俄罗斯股市11日止跌回升 2011年08月12日 当天，俄罗斯交易系统指数收盘报1544.83点，比上一个交易日上涨0.47%。莫斯科银行间外汇交易所指数收盘上涨0.52%，收于1438.91点

大陆专家认为两岸汽车业合作可从新能源切入 2011年08月12日 中国机械工业联合会副会长张小虞11日在此间表示，台湾汽车业可凭技术优势与大陆同业进行紧密合作，共同开拓大陆市场，而新能源汽车是两岸合作的最佳切入点