- 2011年08月12日《百亿险资入市 增持基金和银行股》等12则
- 2011年08月12日此次北车的召回将会影响京沪高铁列车开行对数，调整后，京沪高铁列车开行数量将由目前的88对减少到66对。
- 2011年08月12日这份于本月9日开展的电话调查结果，大约74%的受调查者对联邦政府解决经济问题的能力没有信心，比起2010年10月上升了21个百分点
- 2011年08月12日11日，道琼斯30种工业股票平均价格指数比10日上涨423.37点，收于11143.31点，涨幅为3.95%。标准普尔500种股票指数涨51.88点，收于1172.64点，涨幅为4.63%。纳斯达克综合指数涨111.63点，收于2492.68点，涨幅为4.69%
- 2011年08月11日受到收紧银根及地方债务危机等问题影响，地方政府或因资金压力而被迫放慢保障房建设步伐。有分析师更指出，今年的1000万套保障房目标可能也难达到，应该下调。
- 2011年08月11日这起事故既有设计缺陷也有管理问题
- 2011年08月11日针对近两日的人民币兑美元快速升值，进入6.3时代现象，张晓强认为，这只是受到美债评级与美国维持低利率消息的短期冲击而已
- 2011年08月11日亿万富翁金融家乔治·索罗斯的巴西籍前女友阿德里安娜·费雷拉(AdrianaFerreyr)周三在曼哈顿法庭对他提起了诉讼，称他违背了要在纽约替她买一栋公寓的承诺，并向索罗斯索赔5000万美元。
- 2011年08月11日英国议会11日上午召开紧急会议讨论应对骚乱，首相大卫•卡梅伦就骚乱原因、损失情况、进一步措施、以及对受损者的赔付等问题向议会作出陈述。
- 2011年08月11日欧洲证券与市场管理局正考虑在整个欧洲地区暂时禁止卖空，此举旨在遏止市场上的混乱形势
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日有消息人士称，由于担忧法国银行对欧元区外围国家债务的敞口，亚洲1家银行削减了对法国主要贷款商的信贷额度，而其他5家银行正在对交易和对手风险进行评估。
- 2011年08月11日法国总统办公室发表声明称，德国总理默克尔将于8月16日访问法国巴黎，并与法国总统萨科齐共同商讨应对当下的欧洲债务危机问题。
- 2011年08月11日华夏银行上半年实现净利润42.67亿元，同比增长41.89%。史玉柱控股的上海健特二季度增持华夏银行112.06万股，总股数增至8956.8322万股，为第九大股东
- 2011年08月11日截至目前，已经有36名遇难者的家属签订了赔偿协议。
- 2011年08月11日截至10日，河南省南水北调已有超八成移民完成集中搬迁，本月底河南省南水北调库区移民的集中搬迁将全部结束。
- 2011年08月11日近日，中央财政追加下达农村义务教育学校公用经费补助资金79.3亿元，加上年初预算安排的392.4亿元，2011年中央财政已累计安排农村义务教育学校公用经费补助资金471.7亿元
- 2011年08月11日截至8月5日，俄罗斯国际储备总额为5377亿美元，比一周前增加27亿美元，增幅约0.5%
- 2011年08月11日铁道部运输局称，铁路部门正在编制新的列车运行图。新的列车运行图将调整列车开行方案，适当降低新建高铁运营初期的速度。新图将分两阶段实施。
- 2011年08月11日上海黄金交易所11日发出通知，可能在近期采取多种措施防范黄金市场风险。
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