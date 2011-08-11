俄罗斯国际储备继续增加 2011年08月11日 截至8月5日，俄罗斯国际储备总额为5377亿美元，比一周前增加27亿美元，增幅约0.5%

金价异动 上海黄金交易所发通知要求防范风险 2011年08月11日 上海黄金交易所11日发出通知，可能在近期采取多种措施防范黄金市场风险。