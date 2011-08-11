- 2011年08月11日瑞昌市政府有关发言人给，将确保处罚整改到位。对导致污染产生的宏益冶炼公司依法进行处罚，今明两天即将组织施工队伍，对企业进行拆除。
- 2011年08月11日中国北车于8月11日呈送报告，报请铁道部同意在已暂停长客股份公司生产的CRH380BL型动车组出厂的基础上，召回公司所属子公司生产且已投入运营的CRH380BL型动车组54大列。
- 2011年08月11日俄内务部中央联邦区交通治安管理局11日发布消息称，400余名非法移民在莫斯科州贝科沃机场附近被抓。该局并未透露抓获移民的日期。据介绍，这些移民在俄境内居留没有任何手续，目前正在研究驱逐出境的问题。
- 2011年08月11日北京时间11日18点6分29秒，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界处发生5.8级地震
- 2011年08月11日《2011年1-7月全国房地产开发经营数据解读》称，今年6-7月CPI指数持续创出新高，通胀压力不减，预计短期内中国房地产调控和货币政策继续从紧的可能性较大
- 2011年08月11日为提升高铁设备质量，铁道部将出台系列政策，规范高铁设备准入管理，完善高铁设备故障处置预案和高铁规章制度。
- 2011年08月11日“我们认为，要更加重视发展的质量，这种情况下，经济速度比前年高速增长低一点，我们认为，它是有利于我们把更大的精力放在发展的质量上。”张晓强称，经济增速比前几年降低一点，总体是健康的，不会出现大幅回落，不会“硬着落”。
- 2011年08月11日消息人士透露，监管层目前已经批准了融资融券试点转常规和“转融通”方案，两项业务或将同时推出。消息称，融资融券试点转常规业务年内推出已没有悬念。
- 2011年08月11日中国之所以在国际原油贸易上颇显被动，只因其在原油相关市场，包括金融市场的参与度与活跃性不足
- 2011年08月11日慕尼黑再保险最大股东是美国投资大亨巴菲特，他去年将所持股份提高至逾10%，并表示计划继续增持
- 2011年08月11日黎巴嫩安全人士告诉新华社记者，黎巴嫩首都贝鲁特东郊11日11时发生爆炸。据初步统计，爆炸已造成2人死亡。此次爆炸发生在贝鲁特东郊的一个露天停车场。爆炸还造成大量汽车被毁。
- 2011年08月11日中国诚信通会员增速放缓，公司重视平台诚信安全建设
- 2011年08月11日目前国内文交所超过24家，只有北京、上海、深圳、成都四家文交所获得国家级机构认定
- 2011年08月11日1万元以上3万元以下的罚款，别说对动辄投资几亿元的房地产开发商，就是对只有一个小门面商铺的个体工商户而言，恐怕也起不到惩戒违法的作用。这与其说是惩罚，毋宁说是对开发商囤积土地、捂盘惜售、哄抬房价等行为的变相鼓励。
- 2011年08月11日上海市口岸办公室11日发布的统计数据显示，受欧美经济复苏滞缓、日本地震及核泄漏危机的影响，上半年上海口岸进出口增速呈逐月回落态势，占全国的比重也下降到30%以内。
- 2011年08月11日一家房地产企业罚款3万元，这不是玩儿吗？勉强够一顿饭钱，酒如果点4000美元以上的拉菲，基本上就只有凉菜可佐了。北京第一天价房钓鱼台七号，每平米报价从30万元直降到15万元，虽然迄今还是零成交，15万元的北京天价兀自屹立不倒。
- 2011年08月11日8月10日13时25分，位于海淀区金源时代购物中心北侧5层发生火灾，现场紧急疏散百余群众。
- 2011年08月11日因中国铁路将调整列车运行图，自即日起至另有通知止，8月15日及以后经京沪、沪宁、沪杭高铁所有动车组列车车票暂停发售
- 2011年08月11日近几个交易日国际原油价格连续大幅暴跌趋势向下，市场预期国内成品油价格将很快具备下调条件。但据机构数据显示，目前国际油价的波动仍未达到国内成品油价格调整条件。
- 2011年08月11日近几个交易日国际原油价格连续大幅暴跌趋势向下，市场预期国内成品油价格将很快具备下调条件。但据机构数据显示，目前国际油价的波动仍未达到国内成品油价格调整条件。
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