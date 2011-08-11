黎巴嫩首都贝鲁特东郊发生爆炸两人死亡 2011年08月11日 黎巴嫩安全人士告诉新华社记者，黎巴嫩首都贝鲁特东郊11日11时发生爆炸。据初步统计，爆炸已造成2人死亡。此次爆炸发生在贝鲁特东郊的一个露天停车场。爆炸还造成大量汽车被毁。