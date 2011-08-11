中国首批出口欧洲轻轨列车下线 2011年08月11日

合肥市19家非主业房地产国企全部退出房地产 2011年08月11日

纽约自由女神像自10月28日起关闭1年进行翻修 2011年08月11日 美国国家公园管理处表示，当局斥资2725万美元整修，以便让女神像内部更安全、更便利。自由女神像将开放到10月28号，以后就谢绝游客，进行整修。翻修的部分包括消防系统、厕所及电梯。

合肥19家非主业房地产国企全部退出房地产领域 2011年08月11日 随着国家房地产市场调控持续进行，合肥市19家主业非房地产国有企业，正全面退出房地产领域