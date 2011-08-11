- 2011年08月11日挪威爆炸枪击案主审法官克里斯蒂安·哈特洛(Christian Hatlo)的发言人称，挪威警方有证据显示，造成69人丧生的于特岛枪击案嫌犯安德斯·布雷维克将至少一个小时的屠杀过程拍摄了下来。
- 2011年08月11日11日人民币对美元汇率中间价更是首次突破6.40关口，创出汇改以来新高。分析人士认为，在海外金融市场剧烈动荡之际，人民币升值有利于应对欧美低利率货币政策、有利于促进国内经济结构调整、缓解输入性通胀压力
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日公司2010年归属于上市公司股东的净利润11.9亿元，如果14项投资性房产采用公允价值，减去账面净值，则股东权益增长89.91亿元
- 2011年08月11日北京市卫生监督所11日表示，经查实肯德基所售醇豆浆是用豆浆浓缩液调制而成，其食品烹调制作过程未见违法违规行为。
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日美国国家公园管理处表示，当局斥资2725万美元整修，以便让女神像内部更安全、更便利。自由女神像将开放到10月28号，以后就谢绝游客，进行整修。翻修的部分包括消防系统、厕所及电梯。
- 2011年08月11日8月11日，思科发布了2011财年第四季度及全年财报。报告显示，思科第四季度净营收为112亿美元，比去年同期的108亿美元增长3.3%；净利润为12亿美元，比去年同期的19亿美元下滑36.3%
- 2011年08月11日随着国家房地产市场调控持续进行，合肥市19家主业非房地产国有企业，正全面退出房地产领域
- 2011年08月11日武钢集团和武钢股份各自披露的关联交易应收应付款项相差38亿之多，究竟为何？
- 2011年08月11日一般情况下，在总的居住需求保持不变的情况下，购房需求减弱的同时，租房的需求会出现明显的上升，进而推高租金。这也正是房地产调控政策不断出台之后，屋租赁市场持续升温的重要原因。
- 2011年08月11日彭博数据显示，在8月3日至8月9日期间，50家标普500成份股公司的66位内部人士购买了自家公司股票，是截至2009年3月9日的5天以来的最高数字。
- 2011年08月11日外围金融市场动荡，本周净投放资金创6月底来单周最高
- 2011年08月11日江苏省委已明确提出在全国率先实现农业现代化的目标定位，力争到2015年苏南等有条件的地方率先基本实现农业现代化，2020年全省基本实现农业现代化。
- 2011年08月11日通用总裁Dan Akerson在接受采访时表示，（美国经济）有陷入新一轮衰退的危险，我对此很担忧，并十分关注这一点
- 2011年08月11日今年1-7月份，全国房地产开发投资31873亿元，同比增长33.6%。
- 2011年08月11日欧洲央行8月11日公布第三季度对专业预测机构的调查显示，上调了2011年GDP增速预期，但下调了2012年GDP增长预期；通胀方面，维持2011年HICP(消费者物价调和指数)预期不变，但上调2012年通胀预期。
- 2011年08月11日全国人大常委、民建中央副主席、经济学家辜胜阻认为，治通理胀必须把握好调控的方向、力度和节奏，打好政策“组合拳”，防止货币政策超调对实体经济特别是中小企业的过度伤害。
- 2011年08月11日本周（2011年8月3日至8月9日）环渤海动力煤价格连降六周，跌至829元/吨，连续第六周下降，累计跌14元，因电煤消费水平显著提高抑制煤价跌势。
- 2011年08月11日浙江省2011企业工资指导线已发布，并规定了垄断行业工资增幅限制。
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