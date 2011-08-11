- 2011年08月11日10日欧洲市场传闻纷纷。先有传闻说在救援希腊问题上欧洲国家出现分歧，可能使欧洲主要银行破产。又有消息说法国兴业银行将面临流动性问题，可能需要融资。法国金融市场管理局11日表示，将严密监视银行股动态，防止市场投机行为。
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日华泰联合证券8月11日发布的宏观经济周报认为，相比与2008年的金融危机局面，近期的市场动荡在资产性质、实体经济复苏类型、政策调整上均有不同，虽然金融市场受到冲击或有限，但经济调整的时间将更长，过程更痛苦。
- 2011年08月11日国泰航空订购的新机型，将主要投向国际长航线
- 2011年08月11日北京现有共有132家高尔夫球场，其总占地高达13万亩，2010年耗水量高达4000万立方米，相当于20个昆明湖的水量。
- 2011年08月11日美联储的零利率政策遭到了强烈的批评，被指责开启了新的货币战争
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日随着基本面格局的逐渐变化，暴涨暴跌后的沪铝持续上涨的空间有限
- 2011年08月11日国资委新闻处处长苏桂锋称：“该男子是北京中企信通科技有限公司员工，在国资委下属事业单位从事电脑维护工作，现场证据显示系个人原因自杀”
- 2011年08月11日下半年，美国经济增长将趋于停滞，欧美国经济增长放缓将使中国进出口明显下滑
- 2011年08月11日华谊兄弟(300027.SH)午间公告称，拟以超募资金向全资子公司实景娱乐增资1.1亿元，用以投资和经营文化旅游行业
- 2011年08月11日日本公债发行特例法案在11日下午的众院全体会议上凭借3党等多数赞成获得通过，再生能源特别措施法案还在继续磋商。预计两项法案均将在26日结束前获得通过，而首相菅直人的辞职条件届时将全部齐备。
- 2011年08月11日浦东公交上南公司工作人员表示，乘客同时严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、有毒和放射性等危险品及犬类、畜类乘车，未规定垃圾不得上车，“只要保持表面整洁就可以了”
- 2011年08月11日美国一名高级官员10日表示，奥巴马政府正考虑向叙利亚总统巴沙尔•阿萨德施加压力，呼吁他最快于本周内下台。最近几周，美国一直在考虑要求阿萨德下台的问题，犹豫的原因在于担心他会将白宫与要求其下台的叙利亚反对派联系在一起。
- 2011年08月11日伯克希尔·哈撒韦公司和宝洁公司近日决定发行债券。
- 2011年08月11日在目前情况下，预计中国内地政策将会按兵不动，上调准备金率和加息在年内不会再使用。
- 2011年08月11日受美股大跌影响，周四早盘沪深两市全线低开，随后，两市快速拉升，金融、酿酒、地产、石油等随后轮番发力，股指加速上攻。截止收盘，个股呈现普涨局面，成交量较昨日略有减少
- 2011年08月11日中国外汇交易中心最新数据显示，11日人民币对美元汇率中间价较上一个交易日骤升176个基点，报639.91点位，这是人民币对美元汇率中间价首次升破6.40关口，人民币兑美元中间价8月11日触及汇改以来新高。
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日福特中国今日宣布，其在中国汽车市场的增速有所放缓，该公司今年在华批售总量为306,830台，同比增长13%。今年7月，福特汽车在华的销量为32,320辆，与去年同期相比增长3%。
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