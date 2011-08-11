法国将严密监视银行股动态 防止市场投机行为 2011年08月11日 10日欧洲市场传闻纷纷。先有传闻说在救援希腊问题上欧洲国家出现分歧，可能使欧洲主要银行破产。又有消息说法国兴业银行将面临流动性问题，可能需要融资。法国金融市场管理局11日表示，将严密监视银行股动态，防止市场投机行为。

广西对猪肉实行价格干预 财政补贴185万元差价 2011年08月11日