希腊外长说将全力实施财政紧缩政策 2011年08月11日 丹麦外交大臣埃斯珀森10日在丹麦首都哥本哈根与到访的希腊外交部长兰布里尼季斯举行会晤，在会晤后举行的联合记者招待会上，兰布里尼季斯表示，希腊在实施财政紧缩政策的同时也在促进经济增长，这“至关重要”。