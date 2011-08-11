- 2011年08月11日网评称，当住建部门不以法律精神惩治违规开发商，而以“九牛一毛”的罚款约束充满暴利泡沫的房地产行业，不光起不到“一剑封喉”的惩罚威慑的作用，反而显得像是变相纵容，给违法房产商吃了颗“定心丸”。
- 2011年08月11日此次挑战极限是为了给临终关怀医院和儿童基金会筹集7.4万英镑(约合76.5万元人民币)的善款，同时也是为了纪念自己死于癌症的父亲和死于脑溢血的兄弟
- 2011年08月11日从近年来各级军事法院的办案情况看，财产类纠纷约占60%，人身损害纠纷约占10%，婚姻家庭纠纷约占20%
- 2011年08月11日9日晚9时左右，石家庄槐安路与中华大街交口东行200米处一牌照为冀O81360的凯美瑞轿车与一辆出租车相撞。事发后，凯美瑞轿车司机不仅未下车处理事故，还对出租车司机恶语相向并拳脚相加
- 2011年08月11日中国社会科学院学者张明近日撰文称，央行应考虑干预外汇市场，引导人民币汇率双向波动，从而打破人民币升值的单边预期。
- 2011年08月11日这次官司缠身的一个主要原因是雅虎与支付宝所有权转移导致雅虎股价下跌，从5月份的将近19美元跌至目前的11.09美元，致使雅虎的投资人损失惨重
- 2011年08月11日艾莉森说她并不是故意要宠坏切斯特的。它在刚出生时因为医生的疏忽被迫截肢，长大以后就性情暴躁。为了让它心情好点，艾莉森开始了漫长的爱狗之路
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日众议院现在约有70名信差，通常是念11年级的高中生，负责在国会山庄往来传送文件，并实地学习国会的运作。这些信差每人支领月薪约1804美元，其中必须扣除税捐和35%食宿费
- 2011年08月11日美国邪教组织头目华伦•杰夫因强奸未成年人被判处终身监禁，这位自称“先知”的男子共与78名女性发生性关系，其中不少是未成年人，最小的仅12岁
- 2011年08月11日菲律宾火山和地震研究院11日说，菲北部巴布延群岛地区当天上午发生里氏6．0级地震。这次构造地震发生于当地时间10时56分，震中位于北纬19．34度、东经121．28度，震源深度10公里。目前尚无人员伤亡和财产损失的报告。
- 2011年08月11日菲律宾司法部门要求至少将阿罗约列入移民检查站“观察名单”60天。阿罗约的丈夫在上周已被列入该名单
- 2011年08月11日8月11日受国际油价连续几日大跌影响，中石化香港加油站的公司宣布从10日凌晨起的下调汽柴油价格，汽柴油价格每升分别下调0.1港元和0.18港元，这也是香港中石化自5月以来的第四次调价。
- 2011年08月11日美国国家安全顾问多尼隆对此表示，将东海单独标记为“日本海”是美国政府始终坚持的立场
- 2011年08月11日中国第四大寿险公司新华人寿保险公司目前已获得保监会批准，有望在本周内在沪港两地递交上市申请，发售总股份的20%，融资规模至多达40亿美元。据路透社报道，多名熟知情况的消息人士周四称，新华人寿已向香港交易所提出上市申请。
- 2011年08月11日大宗商品市场短期内波动性和不确定依旧很强，最佳的投资时机尚未来临
- 2011年08月11日澳大利亚7月就业数据疲软，失业率攀升。根据澳洲统计局11日公布数据显示，7月季调后失业率攀升至5.1%。失业人口数量增加1.8万人至61.16万人，就业人数减少则至1145万人。
- 2011年08月11日考古学家们认为，马可·波罗更有可能是从波斯商人处获悉了有关中国、日本和蒙古帝国的“二手故事”。然后，他将这些故事同其他零碎的信息汇集在一起，这就是畅销书《马可·波罗游记》的来源
- 2011年08月11日韩国的因特网实名制是2007年7月开始启动的确认身份制度，目的是对因特网上的帖子和跟帖要求网民作出负责任的态度。但是随着网上搜集的个人信息大批量被偷窃或泄露之后，舆论出现废除要求
- 2011年08月11日丹麦外交大臣埃斯珀森10日在丹麦首都哥本哈根与到访的希腊外交部长兰布里尼季斯举行会晤，在会晤后举行的联合记者招待会上，兰布里尼季斯表示，希腊在实施财政紧缩政策的同时也在促进经济增长，这“至关重要”。
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