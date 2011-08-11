- 2011年08月11日民主党中央已经在准备于28日举行新党首选举，以便选出接替菅直人的新首相
- 2011年08月11日中青旅净利润受非经常性损益影响较大，营业外收入占净利润的比重达到39%
- 2011年08月11日中国移动集团反腐等一系列事件影响了拓维信息的电信增值业务发展
- 2011年08月11日公司付息债务水平明显上升，付息债务规模增长240%
- 2011年08月11日甲醇价格上升及设备检修后对原辅材料消耗的降低，使得公司2季度毛利率上升12个百分点，至41%，刷新近3年纪录
- 2011年08月11日截至上半年，恒大手头现金约332.4亿港元，计及未使用的银行授信额度406.7亿港元，估计可动用资金约739.1亿港元。中期负债率约68%
- 2011年08月11日营收和净利出现环比下滑，主要是因为一季度公司转让建配龙房产公司51股权，获得了3.09亿元的投资收益，增厚了一季度业绩
- 2011年08月11日“十二五”期间，神华集团将在新疆总投资1095亿元，发展煤、能源、煤制油以及铁路建设等。
- 2011年08月11日公司上半年实现营业收入22.4亿元，同比上涨403%；完成净利润4.38亿元，同比上涨20%。EPS为0.49元/股
- 2011年08月11日公司致力于毛利率较高的智能标签（RFID）领域的发展，但短期尚不能为公司带来大规模营收
- 2011年08月11日2季度，公司投资收益大增，达2212万元，占2季度净利润的比重达163%
- 2011年08月11日美银美林8月10发布报告，将12个月后黄金价格预测上调至每盎司2,000美元。该行表示，欧美债务危机现在已演变成信用危机，这将加速国际金价的上涨
- 2011年08月11日上半年公司除财务费用有所降低外，管理费用、销售费用均明显增加。另外，公司二季度存货也大幅攀升
- 2011年08月11日对于净利润下降，ST能山中报里解释说，主要是因为2010年同期公司莱芜发电厂获得2009年度淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标8848万元
- 2011年08月11日光迅科技2011年资金投入重点为子系统ROADM模块产品项目，以期拉升公司整体毛利率
- 2011年08月11日铁路部门表示，暂停售票并非停运，只是暂停发售8月15日以后上海和虹桥站始发的G和D字头列车票
- 2011年08月11日企业所得税2623.02亿元，同比增长34.4%；个人所得税505.84亿元，同比增长36%
- 2011年08月11日随着“中国制造”成本攀升，跨国企业在华采购结构将发生改变，其中对消费品需求逐步减少，而工业品需求则正在增加。
- 2011年08月11日广东省8月10日印发了《关于进一步深化简政强镇事权改革的意见》。《意见》中称，东莞、中山将实行“联并升级扁平化改革”或“撤镇建区扁平化改革”。
- 2011年08月11日在2011年5月，香河县政府被曝圈占耕地4000亩高价卖开发商。为此，香河县县长等9人被免职撤职
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