- 2011年08月11日
- 2011年08月11日8日，电监会发布了《电力调度机构信息报送与披露办法》(以下简称《办法》)，再次推动电力调度机制改革
- 2011年08月11日发改委对外经济研究所所长张燕生认为，“美联储维持超低利率对新兴国家是一场噩梦”。
- 2011年08月11日受美股大跌影响，周四早盘沪深两市全线低开，随后，两市快速拉升，各板块跌幅收窄，在航空、造纸等板块的引领下迅速走高，金融、酿酒、地产、石油等随后轮番发力，股指加速上攻，沪指成功回补昨日缺口
- 2011年08月11日新华联集团董事局主席傅军表示，目前正在与湖南太子奶商洽合作事宜。
- 2011年08月11日领导此次研究的剑桥大学玛格达莱娜教授说，将健康的受精卵植入子宫，对于提高人工授精的成功率来说非常重要
- 2011年08月11日美国银行与科威特和卡塔尔的主权财富基金展开试探性磋商，希望出售其持有的部分中国建设银行股权。美国银行可能会出售持有的一半建行股权，以强化自身的一级资本
- 2011年08月11日被告人韩文斌等人分别从2009年至2011年2月购买“瘦肉精”原粉，经过淀粉稀释后，以每包110元至140元的价格卖给生猪养殖户，导致含有“瘦肉精”的生猪流向市场
- 2011年08月11日鲁泰A二季度实现营收、净利润、毛利率连续三个季度持续上升，且上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的52%
- 2011年08月11日2008年危机后实施的刺激计划加重了地方政府不良债务以及房地产行业失衡问题
- 2011年08月11日中国汽车工业协会昨日统计显示，本月汽车产销环比下降，同比小幅增长，其中商用车产销环比降幅明显大于乘用车。此外，一直低迷的日系车市场份额首次增加。截至6月份，17家国内重点企业中有8家企业利润负增长。
- 2011年08月11日摩根大通中国区全球市场业务主席李晶周四称，即使是全球经济疲软，但出于对自身经济失衡的担心，中国不大可能推出另外一轮大规模财政刺激政策
- 2011年08月11日要求建立以精神卫生专业机构为主体，综合医院为辅助，基层医疗卫生机构为依托的市、县、乡、村四级精神疾病防治服务网络，到2015年，精神疾病患者接受康复服务的比例和重性精神疾病患者有效管理治疗率都将达到80％
- 2011年08月11日上半年，华茂股份非经常性损益合计金额为3.74亿元，占到营业利润的80%
- 2011年08月11日多位人士透露，中投公司副总经理范一飞很可能将接替即将退休的宁黎明担任上海银行董事长，不过目前范一飞还未获得任命
- 2011年08月11日继境内美元/人民币中间价再创新低后，离岸美元/人民币大幅下跌。离岸美元创出新低6.3950元，周三尾市为6.4155元
- 2011年08月11日四两市大盘低开高走，个股活跃度大幅提升，尤其是券商板块，在次新股方正证券（601901）冲击涨停的带领下，全线上攻
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日福特汽车公司11日称，该公司7月份在中国市场的汽车销量总计32,320辆，较上年同期增长3%。
- 2011年08月11日受成本上升等不利因素影响，福耀玻璃净利润和毛利率连续三个季度下滑
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