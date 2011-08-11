16岁女孩带着瘫痪父亲上学 2011年08月11日

英研究人员发现判断健康受精卵方法 2011年08月11日 领导此次研究的剑桥大学玛格达莱娜教授说，将健康的受精卵植入子宫，对于提高人工授精的成功率来说非常重要