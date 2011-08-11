- 2011年08月11日据新华社消息， 针对哈药总厂7-ACA节能改造等项目未经验收就投入使用，黑龙江省环保厅要求该公司立即整改，并对违规事项处以105万元的罚款
- 2011年08月11日国际金融公司(IFC)持有的上海银行7%股权已转让给中投公司，该交易已获相关监管部门批准。此外，另一国际大行--汇丰银行，目前尽管仍持有上海银行8%股权，但权威人士透露，汇丰银行已决定出售手中股份
- 2011年08月11日2011年首七个月，公司实现合约销售金额约为人民币178亿元，同比增长约47%；合约销售均价约为每平方米人民币10,769元，同比增长约8%
- 2011年08月11日据清科研究中心报告，中国企业赴欧洲上市有所升温：2011年前7个月共有4家中国企业赴德国法兰克福证券交易所高级市场上市，上市数量等于2007年至2010年4年之和
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日8月11日人民币对美元汇率中间价报6．3991，再创汇改以来新高
- 2011年08月11日汽车行业的预警指数回落明显，由“绿灯区”进入“浅蓝灯区”，行业发展进入调整阶段
- 2011年08月11日深市旗舰指数深证300指数再受青睐，汇添富基金于8月15日推出深300ETF并通过各大券商正式发行
- 2011年08月11日市场转暖，公司的亏损势头有所遏制，加以政府补助，公司上半年实现净利润77.67万元
- 2011年08月11日仲量联行和中国旅游饭店协会昨日发布了《2011中国饭店市场城市景气分析》。报告称，中国酒店业迎来爆发性增长，2010—2013年间将有84000间国际品牌酒店客房进入市场。
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日外汇局下发《关于核定境内银行2011年度融资性对外担保余额指标有关问题的通知》，在削减2011年度境内银行融资性对外担保余额指标规模的同时，明确规定，暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请
- 2011年08月11日外汇局下发《关于核定境内银行2011年度融资性对外担保余额指标有关问题的通知》，在削减2011年度境内银行融资性对外担保余额指标规模的同时，明确规定，暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请
- 2011年08月11日业务规模扩大，各项费用持续支出，直接导致营业收入和净利润的环比下降
- 2011年08月11日在被发改委约谈4个月后，康师傅决定在8月1日提价，桶装面每箱提价2元，每桶终端零售价提价0.3元，涨幅在10%左右。
- 2011年08月11日消息还称，来日本后“失踪”的中国人从2009年发放个人签证后的一年1人增加到2010年放宽发放条件后的一年11人，呈增加趋势
- 2011年08月11日由于德国政府决定放弃核能导致企业结构重组，德国最大的能源企业意昂能源集团第二季度净亏15.8亿欧元（约合22.4亿美元），集团计划全球裁员多达1.1万人
- 2011年08月11日今日，四川长虹电器股份有限公司认股权证"长虹CWB1"进入最后一个交易日。从8月12日起，长虹权证将停止交易，并进入为期5个交易日的行权期
- 2011年08月11日招商银行表示，本次关联交易是正常的综合授信业务，对该行正常经营活动及财务状况无重大影响
- 2011年08月11日澳洲移民和公民部部长鲍文8月10日表示，澳洲接收了29,547名中国移民，占移居澳洲总人数的17.5%。英国移民澳洲人数为23,931，印度为21,768
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