汇添富瞄准深市旗舰 深300ETF于8月15日起发行 2011年08月11日 深市旗舰指数深证300指数再受青睐，汇添富基金于8月15日推出深300ETF并通过各大券商正式发行

韩国央行决定维持基准利率不变 2011年08月11日