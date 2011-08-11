- 2011年08月11日中国中铁放弃了以4.05元定增价发行15.4亿股，募资62亿的计划。
- 2011年08月11日2010年末，全国城镇职工基本养老保险、城镇基本医疗保险、工伤、失业和生育五项社会保险基金资产总额23886亿元
- 2011年08月11日经2011年8月9日昆明市纪委常委会议暨市监察局局长办公会议研究决定，给予成某开除党籍、行政撤职处分。目前，此事已移交公安机关依法处罚
- 2011年08月11日中国飞机租赁有限公司市场部人士昨日（8月10日）透露，该公司计划购买20架国产C919大型客机。
- 2011年08月11日北京时间8月11日，苹果成为全球最有价值的上市公司。
- 2011年08月11日国家发改委环资司人士10日表示，根据上述规划测算，“十二五”期间，包括中央政府、地方政府和业主个人投资在内，城市污水处理总投资达到4500亿元，城市生活垃圾处理总投资达到2800亿元，两者共计达7300亿元
- 2011年08月11日广发银行资本补充“三步走”计划已经完成增资扩股和次级债发行这两步，目前差的就是沪港两地上市这最后“一公里”
- 2011年08月11日受传统主营业务影响，该公司营业收入继续下滑
- 2011年08月11日存贷款的利率市场化是“十二五”的最终目标。
- 2011年08月11日成本高企而销售价格下挫，成本高企而销售价格下挫导致公司综合毛利率下滑
- 2011年08月11日方正证券机械行业研究员张远德表示：“按照目前的军工发展状况，未来五年内，中国航母产业链的市场容量每年将达到300亿元左右。”但这是在5年内中国将拥有1-3艘6万吨级重型航母的前提下进行评估的
- 2011年08月11日国家能源局官方网站10日发布《大型风电场并网设计技术规范》等113项能源行业标准，并将于2011年11月1日起实施。
- 2011年08月11日中石油集团10日发布消息，全长311公里的乍得原油管道于近日成功投产，中石油海外油气业务建设并运营的管道长度由此破万，总长度达10031公里
- 2011年08月11日该协议规定德国储户将为在瑞士银行的存款纳税，而瑞士将向德国提供行政协助。瑞士舆论认为，这是一项务实的协议，维护了瑞士的《银行保密法》
- 2011年08月11日规划》提出，到“十二五”末，印机行业拟实现总产值400亿元，国产印刷机械的市场占有率达到70%以上；印刷机械出口额达20亿美元，增长100%以上
- 2011年08月11日从8月初开始，广西多个城市根据自治区政府要求，对猪肉、大米、食用植物油、罐装液化石油气等4类商品实行临时价格干预措施，并定点限价限量销售
- 2011年08月11日金管局再次呼吁投资者小心冷静从事，切勿自乱阵脚
- 2011年08月11日神州数码控股有限公司于2001年6月1日在香港联合交易所有限公司主板独立上市，其业务领域覆盖了从个人消费者到大型行业客户的全面IT服务
- 2011年08月11日到“十二五”末，该集团国内外铁矿石掌控量将达80亿吨，铁矿石自给率达50%，将大大提高与外矿谈判的话语权
- 2011年08月11日截至今年6月底，宏源证券共完成股债主承销项目19家，其中股票主承销6家，主承销金额37.94亿元；债券主承销13家，主承销金额140亿元，债券承销业务成为公司投行业务增长点
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