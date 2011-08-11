瑞士和德国签署税收协议解决银行存款逃税纠纷 2011年08月11日 该协议规定德国储户将为在瑞士银行的存款纳税，而瑞士将向德国提供行政协助。瑞士舆论认为，这是一项务实的协议，维护了瑞士的《银行保密法》

广西临时干预猪肉价格 财政补贴差价损失 2011年08月11日 从8月初开始，广西多个城市根据自治区政府要求，对猪肉、大米、食用植物油、罐装液化石油气等4类商品实行临时价格干预措施，并定点限价限量销售