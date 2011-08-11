二季度网上零售交易规模达1924亿元 2011年08月11日 二季度中国网上零售市场结束前一季度的颓势，平台类型的淘宝商城持续塑造正品平台形象，吸引了大量家电品牌入驻。京东、卓越和当当等开放平台的交易量也开始进入快速增长期

日本研究人员揭开运动使大脑重返年轻的奥秘 2011年08月11日 运动可以刺激脑细胞合成一种名为Wnt3的蛋白质，而这种蛋白质能帮助大脑重返年轻

非盟高级代表呼吁国际社会援助非洲之角国家 2011年08月11日 自去年以来，非洲东北部包括埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、乌干达等在内的非洲之角地区遭遇罕见大旱

加拿大派军用直升机支援牙买加迎战飓风 2011年08月11日 加拿大国防部长麦凯当天在加拿大军队特伦顿基地说，此举表明，加拿大政府信守对盟友在有需求之时提供支持的承诺

巴西、印度和南非呼吁叙利亚各方摒弃暴力 2011年08月11日 这份声明由安理会本月轮值主席国印度当天在纽约联合国总部发表

叙利亚军队从动乱城市哈马和伊德利卜全部撤离 2011年08月11日 新华社记者在哈马市北部的公路上看到，大约有50辆装载装甲车和坦克的重型卡车以及数十辆各种军车缓缓驶向南方，返回军营

联合国警告索马里人道主义危机可能进一步恶化 2011年08月11日 目前索马里370万人受到饥荒的威胁，其中320万人需要旨在拯救生命的即时援助

塞浦路斯政府通过经济紧缩计划 2011年08月11日 塞浦路斯新任财政部长卡扎米亚斯说，政府还将推出进一步的紧缩措施，包括在未来5年内削减公共服务部门5000个工作职位，明年底将加班费降低25%

南苏丹8月15日将正式加入非洲联盟 2011年08月11日 声明说，南苏丹正式加入非盟的庆祝仪式将于当地时间15日上午10时整在位于亚的斯亚贝巴的非盟总部会议大厅举行，随后将举行升旗仪式