- 2011年08月11日二季度中国网上零售市场结束前一季度的颓势，平台类型的淘宝商城持续塑造正品平台形象，吸引了大量家电品牌入驻。京东、卓越和当当等开放平台的交易量也开始进入快速增长期
- 2011年08月11日美国财政部周三标售了24亿美元的10年期国债，这是标普下调美债评级后首次发售10年期国债。
- 2011年08月11日“此次降级事件并不会产生类似当年雷曼兄弟破产的冲击力，世界经济也不会重返衰退，因为市场此前已对下调有所预期，降级导致的利息增加也不会非常高，而且美国经济目前依然保持着缓慢的增长”
- 2011年08月11日报道分析称，这是迄今为止在《世界新闻报》窃听丑闻後，默多克的儿子詹姆斯或被边缘化的最清晰信号
- 2011年08月11日公告说，接受贷款的印度国有企业THDC印度公司将在北安恰尔邦阿勒格嫩达河流域建设一个规模为444兆瓦的水电站
- 2011年08月11日国际食品包装协会昨天（8月10日）公布保鲜膜质量调查报告，检测结果显示，7种PVC保鲜膜中，3种塑化剂DEHP用量超标，有的超标达76倍。
- 2011年08月11日运动可以刺激脑细胞合成一种名为Wnt3的蛋白质，而这种蛋白质能帮助大脑重返年轻
- 2011年08月11日自去年以来，非洲东北部包括埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、乌干达等在内的非洲之角地区遭遇罕见大旱
- 2011年08月11日尽管几日来的伦敦骚乱让多场足球比赛宣告取消，但羽毛球世锦赛按部就班地继续进行
- 2011年08月11日加拿大国防部长麦凯当天在加拿大军队特伦顿基地说，此举表明，加拿大政府信守对盟友在有需求之时提供支持的承诺
- 2011年08月11日这份声明由安理会本月轮值主席国印度当天在纽约联合国总部发表
- 2011年08月11日新华社记者在哈马市北部的公路上看到，大约有50辆装载装甲车和坦克的重型卡车以及数十辆各种军车缓缓驶向南方，返回军营
- 2011年08月11日“宪法宣言”将在卡扎菲政权下台后立刻执行，并在过渡阶段发挥临时宪法作用
- 2011年08月11日目前索马里370万人受到饥荒的威胁，其中320万人需要旨在拯救生命的即时援助
- 2011年08月11日世界卫生组织驻金沙萨负责人科西·艾伊甘10日公布数字称，刚果（金）目前已出现5088例霍乱病例，其中296名患者已死亡
- 2011年08月11日卫生部医院管理研究所药事管理研究部主任、卫生部首席药学专家吴永佩10日表示，因国内抗菌药物过量使用形势严峻，抗菌药物管理将会日趋严格，首期整治有望至2013年。
- 2011年08月11日塞浦路斯新任财政部长卡扎米亚斯说，政府还将推出进一步的紧缩措施，包括在未来5年内削减公共服务部门5000个工作职位，明年底将加班费降低25%
- 2011年08月11日声明说，南苏丹正式加入非盟的庆祝仪式将于当地时间15日上午10时整在位于亚的斯亚贝巴的非盟总部会议大厅举行，随后将举行升旗仪式
- 2011年08月11日驻阿富汗美军司令艾伦当天在五角大楼新闻吹风会上通过视频连线对记者说，阿富汗当地时间8日夜，北约部队在一次空袭行动中击毙了制造坠机事件的塔利班武装人员
- 2011年08月11日住建部昨日就《房地产开发企业资质管理规定（修订征求意见稿）》公开征求意见。其中规定房地产开发企业如囤地、擅自变更容积率、捂盘惜售、哄抬房价，可视情节轻重作出降低资质等级或吊销资质证书处理，并可处3万元以下罚款。
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