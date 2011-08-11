美国宣布制裁叙利亚最大商业银行和移动通信运营商 2011年08月11日 这两家公司在美国司法管辖之下的资产将被冻结，美国企业和个人不得同它们进行业务往来

英国首相卡梅伦说伦敦骚乱已经得到控制 2011年08月11日 由于首都伦敦加强了警力，9日晚事态趋缓，但在曼彻斯特、索尔福德、利物浦、诺丁汉、伯明翰等其他城市，小规模的骚乱仍在继续

泰国王希望英拉新内阁廉洁履职 2011年08月11日 以英拉·西那瓦为总理的36名新内阁成员10日晚在曼谷诗里叻医院觐见普密蓬国王，并在御前宣誓

湖南省物价局调查湖南中医药大学捐资费问题 2011年08月11日 经查实，湖南中医药大学对本年度录入该校的“专升本”学生共78名，截至8月9日，该校校友会银行账户共收到湖南民政学院等学校59名“专升本”学生的捐资费59万元

英国央行下调本年经济增速预测 2011年08月11日 英格兰银行行长默文·金在当天举行的新闻发布会上说，英国经济持续低迷，很大程度上是欧元区债务危机导致的

朝韩在西部海域争议边界附近再次开炮 2011年08月11日 据韩国联合通讯社10日报道，继当天下午韩国军队开炮回应朝鲜军队炮击“北方界线”附近后，晚间又有朝鲜炮弹落在“北方界线”附近，韩国军队也再次开炮回应