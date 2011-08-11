- 2011年08月11日罗马尼亚总理埃米尔·博克10日启程前往中国访问前在布加勒斯特国际机场说，希望此次访华进一步推动罗中两国传统的友好关系，并与中国开展务实和具体的经贸合作
- 2011年08月11日这两家公司在美国司法管辖之下的资产将被冻结，美国企业和个人不得同它们进行业务往来
- 2011年08月11日新内阁的人员组成凸显出执政党把持要职，专业人士管理经济以及回避“红衫军”等三大特点，表明英拉致力改善民生、实现民族和解的决心
- 2011年08月11日报告显示，6月份美国批发库存总额比5月份上涨0.6%，增至4587亿美元，与去年同期相比增幅达15.8%
- 2011年08月11日郑秉文分析，如果取10%为基准收益率，剔除基本社保五险基金2%的名义收益率之后，1997年以来五险基金的利息损失高达6000亿元以上，相当于抵消了同期财政对养老保险制度的所有补贴
- 2011年08月11日由于首都伦敦加强了警力，9日晚事态趋缓，但在曼彻斯特、索尔福德、利物浦、诺丁汉、伯明翰等其他城市，小规模的骚乱仍在继续
- 2011年08月11日以英拉·西那瓦为总理的36名新内阁成员10日晚在曼谷诗里叻医院觐见普密蓬国王，并在御前宣誓
- 2011年08月11日经查实，湖南中医药大学对本年度录入该校的“专升本”学生共78名，截至8月9日，该校校友会银行账户共收到湖南民政学院等学校59名“专升本”学生的捐资费59万元
- 2011年08月11日英格兰银行行长默文·金在当天举行的新闻发布会上说，英国经济持续低迷，很大程度上是欧元区债务危机导致的
- 2011年08月11日声明说，当地时间9日晚9时30分左右，北约驻阿部队士兵错误地向这座警察检查站发起攻击，致使4名警察死亡、2名警察受伤
- 2011年08月11日有知情人士透露，全国空管建设“十二五”规划已经获批，其中对于空管监管等具体手段进行了全面规划，对于雷达、通讯导航等具体部署也做了细化。与此同时，我国低空空域改革在既有长春、广州飞行管制分区改革试点的基础上，正继续扩大
- 2011年08月11日10日，土耳其伊兹密尔市长艾则孜・括扎沃鲁等人启动机车下线装置，一列新型轻轨列车驶出厂房，在中外人士见证下亮相
- 2011年08月11日金融监管部门年中工作会议传出消息，未来货币政策整体上难言放松，但或适当微调，将采取“定向宽松”方式，并适当放松融资条件限制，对三农、中小企业、保障性住房等领域给予融资政策倾斜。
- 2011年08月11日
- 2011年08月11日8月10日召开的国务院常务会议要求，对已经批准但尚未开工的铁路建设项目，重新组织系统的安全评估。此外，暂停审批新的铁路建设项目，并对已受理的项目进行深入论证，合理确定项目的技术标准、建设方案。
- 2011年08月11日据韩国联合通讯社10日报道，继当天下午韩国军队开炮回应朝鲜军队炮击“北方界线”附近后，晚间又有朝鲜炮弹落在“北方界线”附近，韩国军队也再次开炮回应
- 2011年08月11日伯格斯滕在接受新华社记者专访时说，美国国会上月通过的债务上限法案在削减债务和赤字方面做得远远不够，这也是近期股市动荡的原因之一
- 2011年08月11日俄罗斯联邦特种建设署副署长瓦西里·博戈莫洛夫说，截至8月9日，俄罗斯已销毁2.0957万吨化学武器，约占俄化学武器总量的52.44%
- 2011年08月11日海底继续冒出的油花，康菲公司不紧不慢的态度，遭受破坏的生态环境……此次让渤海环境蒙上巨大阴影的重大溢油事故距离终结依然遥遥无期
- 2011年08月11日银监会同时要求银行业金融机构要高度警惕近期网络借贷、民间借贷和小额贷款公司等领域风险
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