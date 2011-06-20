- 2011年06月20日将2012年中国经济的增速预期从早前作出预测的8.9%下调至8.5%
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日扩大人民币对美元的波动幅度，并推出人民币货币篮子中更多的货币对交易，实现人民币有效汇率的自主性
- 2011年06月20日6月份，部分稀土的价格在前三周内增加一倍，其中重稀土受到最大影响
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日要严格审计，依法公开经营性公路的成本回收情况、利润情况、维护成本情况以及利润用途，要避免经营性公路成为“合法印钞机”
- 2011年06月20日肿瘤部位的血管通常会有病态变大的孔洞，纳米粒子进入这些孔洞中会刺激周边组织，使机体发出一种类似有伤口要求凝血物质聚集的信号
- 2011年06月20日年仅22岁的他在聚集了世界精英的第111届美国公开赛上一路高歌猛进，把所有对手远远抛在身后，以该项历史悠久赛事前所未有的268杆佳绩，生涯第一次冠以大满贯赛冠军头衔
- 2011年06月20日汾阳市公安局反恐防暴大队大队长安坚毅等人被多次举报违法违纪，日前被警方带走接受相关部门调查，山西省公安厅厅长杨司批示要“一查到底”
- 2011年06月20日应建立一个“成立非商业组织的通报程序，其中包括政党”
- 2011年06月20日财经信息研究机构马基特提供的数据显示，长期看，希腊债务问题的解决可谓长路漫漫，今后5年内面临债务重组的几率仍高达80%
- 2011年06月20日在日本，许多专家学者将“3·11”大地震对日本社会的影响与“9·11”事件对美国社会的冲击相提并论
- 2011年06月20日统计显示，所有服务行业净产值在第一季度同比升7%，也高于去年第四季度6.4%的升幅
- 2011年06月20日饱受诟病的“买路钱”一分不少地仍旧照收，其收费理由和依据则各不相同
- 2011年06月20日在货币政策持续偏紧的影响下，今年以来中小企业融资，特别是间接融资难上加难，而且实际贷款利率节节攀高
- 2011年06月20日香港特区政府财政司司长曾俊华呼吁市民作出置业决定时，要留意外围形势及个人的收入能力以量力而为
- 2011年06月20日尽管奥巴马在球场上轻松自如，球场外依然面临减赤重任
- 2011年06月20日英国独立银行委员会定于今年9月12日公布银行改革方案的最终报告，届时将明确有关构建“防火墙”的具体细节
- 2011年06月20日近两年，仅当地国土资源局收取的费用就达1400多万元
- 2011年06月20日截止4月，欧元区三个月经常帐均值为赤字49亿欧元
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