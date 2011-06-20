农业银行与重庆签署战略合作协议 2011年06月20日

日本大震 伤有多深 2011年06月20日 在日本，许多专家学者将“3·11”大地震对日本社会的影响与“9·11”事件对美国社会的冲击相提并论

高尔夫球场内外的美国赤字大战 2011年06月20日 尽管奥巴马在球场上轻松自如，球场外依然面临减赤重任

英国银行业将面临进一步改革 2011年06月20日 英国独立银行委员会定于今年9月12日公布银行改革方案的最终报告，届时将明确有关构建“防火墙”的具体细节