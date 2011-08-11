巴基斯坦将巴厘岛爆炸案嫌疑人引渡给印尼 2011年08月11日 今年3月，巴外交部曾证实，2002年巴厘岛爆炸案一名印度尼西亚籍嫌疑人在巴落网，印尼将对这名嫌疑人的身份进行确认，双方就引渡问题展开协商

俄罗斯表示将尽全力促使巴以和谈早日重启 2011年08月11日 俄罗斯外交部新闻局当天发布消息说，俄外长拉夫罗夫当天与以色列副总理兼外长利伯曼、巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯分别通电话

法国总统萨科齐召开紧急会议研讨经济形势 2011年08月11日 法国总统府10日发布公报说，萨科齐当天中断休假，在爱丽舍宫召开紧急会议，召集总理菲永、外交部长朱佩、财政部长巴鲁安、预算部长佩克雷斯和法国央行行长努瓦耶等政府高层研讨当前经济形势

广州地铁纵火案被告一审被判6年 2011年08月11日 法院认为，吴美成故意放火，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。鉴于吴美成犯罪后主动投案自首，法院判处其有期徒刑6年

瑞士央行宣布提高存款准备金以遏制瑞郎升值 2011年08月11日 瑞士央行表示继续密切关注外汇市场和金融市场的变化，一旦需要，将采取进一步措施遏制瑞郎升值

约五成省区市鸡蛋价格涨至每斤5元以上 2011年08月11日 7月份以来，全国鸡蛋价格涨势明显，进入8月份后短暂企稳，8月6日开始，鸡蛋价格持续上涨

商务部初裁决定对进口相纸采取临时反倾销措施 2011年08月11日 应国内相纸产业的申请，商务部于2010年12月23日正式对上述产品进行反倾销立案调查

上半年全国新增护士9万多名 2011年08月11日 截至2010年底，在公立医院中，三级医院医护比达到1：1.36，二级医院达到1：1.12，扭转了医护比例倒置的问题

福建前7月沿海港口月吞吐量屡创历史新高 2011年08月11日 7月份，福建省沿海港口完成货物吞吐量3293万吨，同比增长18%，继6月后再创历史单月新高；外贸货物和集装箱吞吐量分别完成1381万吨和86万标箱，也创下历史单月新高

奥巴马与伯南克商谈经济形势 2011年08月11日 白宫当天发布的声明指出，这是奥巴马与伯南克今年的第三次会谈，双方商谈了美国经济复苏前景、就业市场状况和减少政府赤字等议题，双方还就欧洲经济形势进行了讨论

传闻使欧洲股市上演惊魂一幕 2011年08月11日 欧洲主要股市在当地时间16时后均直线下跌，德国和意大利股市盘中均跌超过6%。收盘时，英国伦敦股市下跌3.05%，德国法兰克福股市下跌5.13%，法国巴黎股市下跌5.45%，意大利米兰股市下跌6.65%，西班牙马德里股市下跌5.49%