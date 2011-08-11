- 2011年08月11日今年3月，巴外交部曾证实，2002年巴厘岛爆炸案一名印度尼西亚籍嫌疑人在巴落网，印尼将对这名嫌疑人的身份进行确认，双方就引渡问题展开协商
- 2011年08月11日俄罗斯外交部新闻局当天发布消息说，俄外长拉夫罗夫当天与以色列副总理兼外长利伯曼、巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯分别通电话
- 2011年08月11日法国总统府10日发布公报说，萨科齐当天中断休假，在爱丽舍宫召开紧急会议，召集总理菲永、外交部长朱佩、财政部长巴鲁安、预算部长佩克雷斯和法国央行行长努瓦耶等政府高层研讨当前经济形势
- 2011年08月11日继杭州出现上千辆出租车停运后，8月9日，因油价上涨但工资停滞不前，浙江嘉兴200多辆出租车出现停运。同一天，温州市苍南县100多名出租车司机也开始了停运。
- 2011年08月11日在书中，布什多次谈到中国，不仅回忆了他1975年第一次来中国和2002年再次访问中国时目睹中国发生的巨大变化，还对2008年北京奥运会进行了高度评价
- 2011年08月11日法院认为，吴美成故意放火，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。鉴于吴美成犯罪后主动投案自首，法院判处其有期徒刑6年
- 2011年08月11日为抢占市场，大型房企的并购意愿持续上升。大型企业扩张二、三线城市布局推动了并购案例的增多
- 2011年08月11日由中石化主导的新浙煤制天然气管道项目已于8月9日正式上报国家发改委。一旦获得批复，中石化将在消费旺盛的华东燃气市场上与中石油交锋。
- 2011年08月11日瑞士央行表示继续密切关注外汇市场和金融市场的变化，一旦需要，将采取进一步措施遏制瑞郎升值
- 2011年08月11日7月份以来，全国鸡蛋价格涨势明显，进入8月份后短暂企稳，8月6日开始，鸡蛋价格持续上涨
- 2011年08月11日挺浩投资基金经理康浩平表示，通胀可以得到控制，且在美欧债务危机引发的金融市场动荡的背景下，中国央行不会贸然加息
- 2011年08月11日应国内相纸产业的申请，商务部于2010年12月23日正式对上述产品进行反倾销立案调查
- 2011年08月11日德国通胀率自今年1月份达到2%的“警戒标准”以来几乎一路走高，5月和6月的通胀率均为2.3%
- 2011年08月11日截至2010年底，在公立医院中，三级医院医护比达到1：1.36，二级医院达到1：1.12，扭转了医护比例倒置的问题
- 2011年08月11日粤高速A公布2011年中期财务报告，第二季度公司实现收入2.64亿元，同比上升5%，环比上升6%，实现净利润7900万元，同比下降27%，环比上升19%
- 2011年08月11日7月份，福建省沿海港口完成货物吞吐量3293万吨，同比增长18%，继6月后再创历史单月新高；外贸货物和集装箱吞吐量分别完成1381万吨和86万标箱，也创下历史单月新高
- 2011年08月11日白宫当天发布的声明指出，这是奥巴马与伯南克今年的第三次会谈，双方商谈了美国经济复苏前景、就业市场状况和减少政府赤字等议题，双方还就欧洲经济形势进行了讨论
- 2011年08月11日欧洲主要股市在当地时间16时后均直线下跌，德国和意大利股市盘中均跌超过6%。收盘时，英国伦敦股市下跌3.05%，德国法兰克福股市下跌5.13%，法国巴黎股市下跌5.45%，意大利米兰股市下跌6.65%，西班牙马德里股市下跌5.49%
- 2011年08月11日万科存货金额为1713.74亿元，招商地产存货金额为444.7亿元，分别较一季度增长了28.5%和15%。两家房企下半年的销售压力仍较大
- 2011年08月11日这已是美国财政赤字连续第三个财年超过1万亿美元，居高不下的财政赤字已成为美国经济中的一项重大挑战
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