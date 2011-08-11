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2011年08月11日
莫桑比克目前的液化气主要依靠从邻国南非进口
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2011年08月11日
尽管周边一些国家债务缠身，但愿意购买波兰债券的人仍然十分踊跃，因为他们看好波兰经济
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2011年08月11日
报告认为，与2008年全球金融危机爆发前不同的是，目前人们对新的危机有警觉，这意味着可以采取主动预防措施
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2011年08月11日
警方称，他们已在全国逮捕了1100多名骚乱分子，绝大部分都涉嫌抢劫和违反公共秩序，其中最小的年仅11岁。警方对其中近两百人提起了犯罪指控
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2011年08月11日
高盛在周三给客户的研究报告中指出，多数美联储官员均明确表态愿意采取更强硬的举措应对经济疲软局面，而美联储主要的宽松举措将是重启资产购买计划
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2011年08月11日
国际能源机构指出，如果世界经济再度低迷，即如国际货币基金组织预测的那样，今年和明年仅有不到3%的增长率，那么，今明两年世界石油日均需求将在上述预测基础上分别减少30万桶和130万桶
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2011年08月11日
要防止欧债危机进一步蔓延，目前单靠欧洲央行购入问题国家债券还不够，欧元区需要尽快扩大现有救助机制的使用范围，使之可以购买意大利和西班牙等国的国债
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2011年08月11日
下半年中国对外贸易面临的形势不确定性依然较大，出口方面可能的不确定因素就更多
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2011年08月11日
期内，腾讯互联网增值服务收入106﹒38亿元，较去年同期增长52﹒6%；移动及电信增值服务收入15﹒72亿元，升21﹒6%；网络广告业务收入7﹒93亿元，增长31﹒8%
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2011年08月11日
截至6月底，港交所盈利25.84亿港元，同比上升14%；同期，港交所人民币业务实现突破性发展，而首次公开招股的集资金额继续位居全球第一
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2011年08月11日
港铁公司10日在元朗米埔高铁工地举行仪式，宣告高铁香港段首部隧道钻挖机“昭君”正式开始高铁隧道钻挖工程
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2011年08月11日
按照《北京市2011年度国有建设用地供应计划》，北京市第二批公布的商品住宅地块共计18宗，土地面积约346公顷；商服用地地块共计17宗，土地面积约214公顷
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2011年08月11日
“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”以平均年薪8.4万元高居榜首。建筑装饰业也因受房地产业连累，薪资水平出现大幅下跌，平均年薪仅为35355元
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2011年08月11日
今年上半年，全国新登记注册内资企业98.16万户，比上年同期增长19.38%，注册资本（金）3.16万亿元，比上年同期增长37.81%；新登记注册外商投资企业2万户，比上年同期增长6.93%，注册资本（金）0.47万亿元，比上年同期增长18.74%
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2011年08月11日
受美债危机冲击，日元升值长期化可能性加大，美欧经济收缩则会影响日本产品的海外需求。日本震后复苏前景蒙上新的阴影
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2011年08月11日
北京、天津、浙江、江苏、宁夏、青海、海南、西藏等8个省份已经实现新农保制度全覆盖
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2011年08月11日
郑州市房管局明确表示，“小产权房”是违法违规向土地所属农村集体组织成员以外销售的房屋，不在集体土地房屋登记之列
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2011年08月11日
日本本田公司承认霍夫曼公司继续在南非市场销售隆鑫公司系列通机产品，同时对隆鑫公司的系列通机产品在整个非洲不再以版权为由提起诉讼
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2011年08月11日
其中，各级政府财政专户存款20319亿元，各级社会保险经办机构支出账户和其他银行存款1416亿元，暂付款751亿元，债券投资369亿元，委托运营366亿元，协议存款665亿元
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2011年08月11日
其中，参加职工基本医疗保险人数为23735万人，比上年末增加1797万人；参加城镇居民基本医疗保险人数为19528万人，比上年末增加1319万人。参加城镇基本医疗保险的农民工人数为4583万人，比上年末增加249万人