莫桑比克将投资6500万美元建天然气码头 2011年08月11日 莫桑比克目前的液化气主要依靠从邻国南非进口

波兰总理称波经济是安全的 2011年08月11日 尽管周边一些国家债务缠身，但愿意购买波兰债券的人仍然十分踊跃，因为他们看好波兰经济

阿联酋研究机构呼吁各国共同防御二次金融危机 2011年08月11日 报告认为，与2008年全球金融危机爆发前不同的是，目前人们对新的危机有警觉，这意味着可以采取主动预防措施

国际能源机构调低全球石油需求预测 2011年08月11日 国际能源机构指出，如果世界经济再度低迷，即如国际货币基金组织预测的那样，今年和明年仅有不到3%的增长率，那么，今明两年世界石油日均需求将在上述预测基础上分别减少30万桶和130万桶

美国主权信用评级下调对欧洲影响几何 2011年08月11日 要防止欧债危机进一步蔓延，目前单靠欧洲央行购入问题国家债券还不够，欧元区需要尽快扩大现有救助机制的使用范围，使之可以购买意大利和西班牙等国的国债

高铁香港段隧道钻挖工程开工 2011年08月11日 港铁公司10日在元朗米埔高铁工地举行仪式，宣告高铁香港段首部隧道钻挖机“昭君”正式开始高铁隧道钻挖工程

北京市2011年供地计划全部落实到具体地块 2011年08月11日 按照《北京市2011年度国有建设用地供应计划》，北京市第二批公布的商品住宅地块共计18宗，土地面积约346公顷；商服用地地块共计17宗，土地面积约214公顷

重庆隆鑫与日本本田知识产权案庭外和解 2011年08月11日 日本本田公司承认霍夫曼公司继续在南非市场销售隆鑫公司系列通机产品，同时对隆鑫公司的系列通机产品在整个非洲不再以版权为由提起诉讼

我国五项社会保险资产总额达23886亿元 2011年08月11日 其中，各级政府财政专户存款20319亿元，各级社会保险经办机构支出账户和其他银行存款1416亿元，暂付款751亿元，债券投资369亿元，委托运营366亿元，协议存款665亿元