奥巴马与伯南克今年第三次会谈 讨论经济形势 2011年08月11日 白宫当天发布的声明指出，这是奥巴马与伯南克今年的第三次会谈，双方商谈了美国经济复苏前景、就业市场状况和减少政府赤字等议题，双方还就欧洲经济形势进行了讨论

纽约金价10日盘中突破每盎司1800美元 2011年08月11日 由于市场投资者对美国和欧洲债务问题的担忧持续加剧，当天有传闻称法国可能成为继美国之后第二个失去“3A”评级的国家，导致避险情绪蔓延，从而支撑金价继续走高

国家海洋局责成康菲公司向公众道歉 2011年08月10日 康菲公司日前报告称，前期发现的海底油基泥浆已经清理完毕，但在海底油污清理过程中发现了新的海底油基泥浆，7日前不能完成C平台全部海底油基泥浆的清理工作

利首都遭最猛烈轰炸 叙总统强调打击恐怖组织 2011年08月10日 比亚首都的黎波里9日遭到北约空袭以来最猛烈的一轮轰炸，利比亚政府强烈谴责北约轰炸西部重镇兹利坦造成85名平民死亡。叙利亚总统巴沙尔9日强调，为了维护国家稳定和国民安全，叙利亚绝不忽视打击恐怖武装组织的问题。