- 2011年08月11日萨科齐在与内阁部长及法国央行行长诺亚召开会议后发布公告称，减赤目标势在必行，不论经济前景如何变化都必须实现这一目标
- 2011年08月11日白宫当天发布的声明指出，这是奥巴马与伯南克今年的第三次会谈，双方商谈了美国经济复苏前景、就业市场状况和减少政府赤字等议题，双方还就欧洲经济形势进行了讨论
- 2011年08月11日由于市场投资者对美国和欧洲债务问题的担忧持续加剧，当天有传闻称法国可能成为继美国之后第二个失去“3A”评级的国家，导致避险情绪蔓延，从而支撑金价继续走高
- 2011年08月11日由于美国上周原油库存大幅减少，10日国际油价在连续两天大幅下跌后强劲反弹，纽约油价涨幅超过4％
- 2011年08月11日法国、德国和西班牙基准股指跌幅均超过5%。意大利富时MIB指数收盘跌6.7%，至14,676.04点。欧洲斯托克600指数收盘跌3.8%，至223.50点
- 2011年08月11日《货币政策微调指向“定向宽松”》等12则
- 2011年08月11日穆迪、标准普尔和惠誉周三均重申，它们对法国的信用评级为AAA，评级展望为稳定
- 2011年08月11日北方团长说，韩方把朝鲜和平建设过程中的正常爆破声捏造成炮击“挑衅”，是又一次反朝阴谋活动
- 2011年08月11日市场担忧欧洲银行业危机或进一步蔓延。市场传言法国主权信用AAA评级或被调降，但随后三大国际评级机构，穆迪、标普和惠誉均重审，它们对法国的信用评级为AAA，评级展望为稳定
- 2011年08月11日“我就是被那一声吵醒的，还有报警器响了起来，以为是楼上往下扔了什么东西，开窗一看才知道，旁边国资委有人从楼上掉了下来。”居民楚先生说
- 2011年08月10日康菲公司日前报告称，前期发现的海底油基泥浆已经清理完毕，但在海底油污清理过程中发现了新的海底油基泥浆，7日前不能完成C平台全部海底油基泥浆的清理工作
- 2011年08月10日国务院今日决定调整充实温州动车事故调查组和专家组。调查组下设技术组、管理组、综合组和专家组，邀最高检铁路运输检察厅副厅长徐向春等参加事故调查，由安监总局局长骆琳任组长。专家组由中科院院士周孝信任组长
- 2011年08月10日市场传闻称法国主权信用评级可能遭调降。法国兴业银行日内挫跌逾11%。
- 2011年08月10日泰国新任总理英拉10日下午率泰国新一届内阁成员，向国王普密蓬陛下宣誓效忠后正式就任，泰新一届政府就此正式启程。泰国王9日晚间御准的新一届内阁成员由36人组成。包括总理英拉，5名副总理及30名内阁部长及部长助理。
- 2011年08月10日比亚首都的黎波里9日遭到北约空袭以来最猛烈的一轮轰炸，利比亚政府强烈谴责北约轰炸西部重镇兹利坦造成85名平民死亡。叙利亚总统巴沙尔9日强调，为了维护国家稳定和国民安全，叙利亚绝不忽视打击恐怖武装组织的问题。
- 2011年08月10日就在土豆网紧锣密鼓地为上市冲刺的前夜，市场却传闻百度有意收购土豆网，其此举在于整合旗下的奇艺网
- 2011年08月10日法国可能失去AAA的主权信用评级，欧债危机将进一步扩大。周三晚上美股开盘三大股指均出现暴跌。
- 2011年08月10日受市场传言法国可能失去AAA评级的影响，周四欧元跳水严重。随后，评级机构穆迪出来表态，表示给予法国AAA评级，前景为稳定，但惠誉则表示对法国的看法没有标普那么乐观。
- 2011年08月10日受市场传言法国可能失去AAA评级的影响，周四欧元跳水严重。随后，评级机构穆迪出来表态，表示给予法国AAA评级，前景为稳定，但惠誉则表示对法国的看法没有标普那么乐观。
- 2011年08月10日北车长客副总经理兼高速动车组项目经理赵明花10日告诉新华社记者，此前的动车组故障属于保护性故障，主要是由于传感器发生异常导致自动停车。
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