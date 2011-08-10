- 2011年08月10日香港交易所10日公布，因技术问题，负责发布上市公司股价敏感信息的“披露易”网站服务受到干扰。港交所已启动紧急应变措施，并正调查事故原因，尽快恢复正常运作。
- 2011年08月10日保利地产10日发布公告称，公司决定收购北京蓟门桥项目，这个项目曾经以每平方米27529元的楼面地价成为2010年3月北京单价地王，项目大股东此前为央企中国兵器装备集团公司。
- 2011年08月10日据“德国之声”网站10日报道，欧盟再度扩大对利比亚卡扎菲政权的制裁。欧盟委员会一名发言人周三(8月10日)在布鲁塞尔透露，又有2个经济机构被列入制裁名单。这两个机构的名字将于明天公布。
- 2011年08月10日包括保障性住房在内的中国内地的基建投资与澳门地区建筑业务增速较快
- 2011年08月10日为获得规模扩张而一直采取低价竞争的策略，是直接导致中兴毛利率长期处于低位的主因
- 2011年08月10日中国南车(601766)8月10日晚间发布公告称，控股股东中国南车集团公司及其一致行动人中国南车集团投资管理公司分别所持公司的64.22亿股股份及9308.57万股股份，将于8月18日起解除限售并上市流通。
- 2011年08月10日乘用车自主品牌以小排量车型为主导，受合资品牌与合资自主浪潮前后夹击，自主品牌形势严峻
- 2011年08月10日继9日主持COBRA安全委员会紧急会议后，卡梅伦10日再次主持召开该会议。10日会后，他在唐宁街10号首相府外召开新闻发布会，称安全部门负责人已决定授权警方在必要时使用高压水枪、橡胶子弹对付骚乱。
- 2011年08月10日2011年，公司最大挑战是高油价导致成本上升。若再次出现经济衰退，将会影响需求，并可能影响到航空公司收益。
- 2011年08月10日多家券商表示，预计未来一段时间发改委还将发布药品降价通知，药品价格调整的类别将继续扩充
- 2011年08月10日腾讯净利不达预期受经营淡季影响，未来将重点扩展电子商务营收
- 2011年08月10日高盛认为，中国7月份实体经济因国内紧缩政策再次放缓，通胀压力迅速消退，政策立场有望放松。
- 2011年08月10日根据利比亚国家电视台播放的画面，哈米斯9号到斯利坦附近一家医院探望前一天在北约轰炸中受伤的伤员。画面中多次显示身穿军装的哈米斯，以及他与伤员谈话的特写镜头。从画面上看，哈米斯健康状况良好，没有受伤的迹象。
- 2011年08月10日新华社发言人称，民进党方面、蔡英文竞选总部未经认真查证，即公开诬称新华社为黑客攻击来源之一，严重损害新华社的声誉，是一种针对新华社的“黑客”行为。我们对这种不负责任的言行表示强烈不满
- 2011年08月10日铁道部党组书记、部长盛光祖表示，设计最高时速350公里的高铁，按时速300公里开行；设计最高时速250公里的高铁，按时速200公里开行；既有线提速到时速200公里的线路按时速160公里开行。速度下调的列车，票价也做适当下浮。
- 2011年08月10日中国居民消费价格指数(CPI)7月创下37个月新高，市场通胀预期强烈。据中新社报道，国家发改委价格司有关负责人10日表示，“当前价格运行拐点特征明显”，预计后期价格总水平同比将有所回落。
- 2011年08月10日8月10日下午，河南省高级人民法院对“瘦肉精”案被告人刘襄等以危险方法危害公共安全一案公开开庭宣判，依法驳回各上诉人的上诉请求，维持原判
- 2011年08月10日央行8月10日宣布周四发行70亿元3个月期央票，发行量较上期大幅增加60亿。今日渣打银行发布报告称，通胀压力或已见顶，PMI指数可能进一步回落，未来货币政策的走向将有所放松。
- 2011年08月10日世纪佳缘净利润超预期，而业绩亮丽背后却难逃各类诉讼
- 2011年08月10日7月份是汽车市场传统淡季，呈现出产销环比下降明显，同比小幅增长的态势
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