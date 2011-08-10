港交所信息平台服务受干扰 汇控等公司被迫停牌 2011年08月10日 香港交易所10日公布，因技术问题，负责发布上市公司股价敏感信息的“披露易”网站服务受到干扰。港交所已启动紧急应变措施，并正调查事故原因，尽快恢复正常运作。

保利地产接手央企退出的北京单价地王 2011年08月10日 保利地产10日发布公告称，公司决定收购北京蓟门桥项目，这个项目曾经以每平方米27529元的楼面地价成为2010年3月北京单价地王，项目大股东此前为央企中国兵器装备集团公司。