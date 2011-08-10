美军无人机空袭巴部落地区打死25名武装人员 2011年08月10日 美军无人机10日在巴基斯坦西北部靠近阿富汗边界的部落地区发动空袭，打死25名武装分子，另有8人受伤。当地目击者称，一架美军无人机当天清晨在北瓦济里斯坦地区发射数枚导弹，空袭目标是阿富汗塔利班武装派别“哈卡尼网络”的成员。

重庆广电集团原总裁李晓枫被指控受贿达4904万余元 2011年08月10日