- 2011年08月10日设计最高时速350公里的高铁，按时速300公里开行；设计最高时速250公里的高铁，按时速200公里开行；既有线提速到时速200公里的线路按时速160公里开行。速度下调的列车，票价也做适当下浮
- 2011年08月10日美军无人机10日在巴基斯坦西北部靠近阿富汗边界的部落地区发动空袭，打死25名武装分子，另有8人受伤。当地目击者称，一架美军无人机当天清晨在北瓦济里斯坦地区发射数枚导弹，空袭目标是阿富汗塔利班武装派别“哈卡尼网络”的成员。
- 2011年08月10日国务院决定充实、加强国务院事故调查组，调整人员结构，完善调查制度，以提高调查工作的权威性和公信力。暂停审批新的铁路建设项目，并对已受理的项目进行深入论证，合理确定项目的技术标准、建设方案
- 2011年08月10日一位韩国统一部官员表示，韩政府当地时间10日下午3点许以大韩红十字会总裁的名义向朝鲜发出了包括赈灾物资清单的通知，朝鲜已接受了该通知。据估计，韩政府可能于9月初向朝鲜提供第一批赈灾物资。
- 2011年08月10日有关自己何时辞去首相职务一事，日本首相菅直人10日在众院财务金融委员会上明确表示，将于8月内主动辞职。截止目前，日本财务相野田佳彦已表示将参加新党首的竞选，寻求出任首相的可能性。而前外相前原诚司也表示出了参选的意愿。
- 2011年08月10日“3·11”大地震以来5个月中，日本经济经受重重考验，如今，企业生产已逐渐恢复到震前水平，电力短缺很大程度也得到缓解。但是，受美债危机冲击，日元升值长期化可能性加大，日本震后复苏前景蒙上新的阴影。
- 2011年08月10日宏源证券表示，上半年收入变动的主要原因是，证券自营业务、证券经纪业务和受托客户资产管理业务收入减少，但同时，证券承销业务收入增加
- 2011年08月10日9月底之前，全国铁路行业将开始为期两个月的安全大检查，涉及车辆、设备、信号系统、轨道、市建、房屋等多项内容
- 2011年08月10日港交易所的“披露易”网站在10日中午因“技术问题”服务受到干扰，结果引发多间上市企业午后集体停牌
- 2011年08月10日9日，第二批“瘦肉精”案件在河南省获嘉县法院开庭审理，法院以“非法经营罪”追究韩文斌等7名涉案人员的刑责。加之7月25日第一批获刑的8名涉案人员，“瘦肉精”案共有15人受到刑罚制裁
- 2011年08月10日近期证监会下发《证券公司直接投资业务监管指引》，清科研究认为，现阶段券商直投仍有逾200.00亿可用资金尚未入场，未来资金规模扩容潜力巨大
- 2011年08月10日国泰航空今日公布的上半年业绩报告显示，公司上半年营业额达到了467.9亿港元，同比增长了13.2%；上半年净利润28.08亿港元，同比去年同期的68.4亿港元下滑了58.9%。
- 2011年08月10日商务部首周食用农产品市场价格环比小幅下降，进一步确认8月通胀回落。他们认为，8月份CPI估计在6.1%左右。
- 2011年08月10日目前，工行37家一级、直属分行均获得开办托管业务资格，国内托管业务网络布局基本完成。并陆续在工银亚洲、工银伦敦、首尔分行等境外机构开展托管业务。截至6月末，工商银行QFII托管客户数量和托管规模继续列中资行首位
- 2011年08月10日。一项针对1500余名企业经理人的调查显示，仍有超八成的企业称不会放弃对商业道德的追求。
- 2011年08月10日汇丰公告称，将予出售的业务是汇丰的债券承保美国信用卡及商户优惠卡业务，包括客户贷款结欠总额，连同若干房地产及其它资产与负债
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日上周（8月1日至7日）商务部重点监测的食用农产品价格继续回落，其中猪肉价格与前一周持平。
- 2011年08月10日美债危机或为人民币汇率政策提供变动契机，使人民币汇率有更大的自由浮动空间
- 2011年08月10日今年上半年河南农民人均现金收入3177．31元，比上年同期增加577．63元，增长22．2％，扣除物价因素实际增长14．5％。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富