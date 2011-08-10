短期内外企在稀土生产领域扮演价格追随者角色 2011年08月10日 虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色

紫金矿业上半年净利润同比增长逾两成 2011年08月10日 中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多