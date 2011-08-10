- 2011年08月10日受原材料涨价、产品降价的双重夹击，上半年医药行业利润增长急速下降，预计下半年医药行业整体PE水平还将受到压制
- 2011年08月10日国内债市避险情绪升温，利率产品发行受机构追捧
- 2011年08月10日8月9日，国家统计局公布7月份房地产市场运行情况数据表明，7月份全国CPI同比上涨6.5%，其中房租成了推高CPI的重要推手。
- 2011年08月10日8月9日，国家统计局公布7月份房地产市场运行情况数据表明，7月份全国CPI同比上涨6.5%，其中房租成了推高CPI的重要推手。
- 2011年08月10日朝韩再度交火，接受财经网记者采访的专家认为，朝鲜此举一为向美国施加压力，迫使美国与之进行一对一谈判；二为向韩国李明博政府施压，制造紧张气氛
- 2011年08月10日虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色
- 2011年08月10日预计7月份出口同比增速可能趋于稳定，同时进口同比增速可能继续回升。
- 2011年08月10日大连东北亚国际品牌商品交易中心有限公司开始投资兴建东北亚国际品牌商品交易中心项目。该项目计划在三年内在东北亚地区建设40个连锁直销分支机构，一年内建立和完善交易中心网上交易平台。
- 2011年08月10日中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多
- 2011年08月10日8月5日比亚迪副总裁、汽车销售公司总经理夏治冰，突然在个人微博宣布辞职。
- 2011年08月10日最新数据显示，上半年国内中央空调市场销售规模达到300亿元，与去年同期相比，增幅超过40%
- 2011年08月10日就今年下半年的外贸形势，广东省外经贸厅负责人称不容乐观。
- 2011年08月10日重庆市获2010年度全国社会治安综合治理第一名，考核包含8个方面70多项指标，公众安全感指数达到95.89%，创历史新高
- 2011年08月10日根据清科数据库统计显示，7月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集的基金数共计36支，新增可投资资本量为61.84亿美元。7月份多支产业基金资金到位，13.93亿美元主要投向战略性新兴产业
- 2011年08月10日根据计划，运用新面料的新款体育校服价格依然保持在60-70元之间，以避免给学生造成经济负担
- 2011年08月10日截至2010年底，全国参加城镇职工基本养老保险人数为2.5707亿人。企业参保退休人员月人均基本养老金达到1362元。
- 2011年08月10日外交部领事司和中国驻英国大使馆提醒在英同胞注意出行安全，避免前往事发地区，尽量减少夜间出行。如遇紧急情况，请拨打999报警电话，或驻英使馆领事保护热线
- 2011年08月10日在美主权信用评级史上首遭调降后，美国债反而得到全球投资者追捧。其中十年期美债收益率创2009年1月以来新低。
- 2011年08月10日2011年上半年包括保障房信托在内共发行536款房地产信托产品，发行规模达1670.1亿元，发行数量同比增长145.88%，发行规模同比增长137.36%；发行规模占2011年上半年信托总规模的47%
- 2011年08月10日德国《法兰克福汇报》认为，英国发生的骚乱是一场失意者的暴动
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