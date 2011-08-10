- 2011年08月10日国家发改委负责人10日表示，将督促各地年底前建立社会救助保障标准与物价上涨的联动机制。
- 2011年08月10日据广州日报报道，昨日有消息称，中国移动的一份内部文件显示，移动将最早于9月份签约销售iPhone，但没有明确是哪款机型，但有业内人士认为，中国移动由于制式原因，将引进简版iPhone 4。
- 2011年08月10日汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元
- 2011年08月10日国家统计局河南调查总队日前发布数据，7月份河南省居民消费价格同比上涨7.1%，涨幅虽比6月份略有回落，但仍高于全国的平均涨幅
- 2011年08月10日中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线
- 2011年08月10日2011年上半年，北京市规模以上工业完成增加值约1345亿元，同比增长8%，实现工业总产值6643亿元，同比增长9.7%
- 2011年08月10日宁夏回族自治区将于今年10月1日正式实施规定，供电企业若无正当理由拒绝向用户供电，将由县级以上人民政府电力行政主管部门责令改正，拒不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款。
- 2011年08月10日日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区
- 2011年08月10日继美国国债评级遭到下调后，美国市政债和一些金融机构的评级近日也被标普下调。罗杰斯说这是实话。
- 2011年08月10日征求意见稿规定，近3年内发生囤积土地、擅自变更容积率、捂盘惜售、哄抬房价及其他违法开发行为，情节严重，经有关行政主管部门查实的企业，不能申请房地产开发企业资质
- 2011年08月10日在8月9日举行的国新办发布会上，国务院妇女儿童工作委员会副主任、全国妇联副主席、书记处第一书记宋秀岩说，到2010年省一级的领导班子，省政府有女性的副省长占到87.1%
- 2011年08月10日首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低
- 2011年08月10日意见稿明确，房地产开发企业囤积土地、擅自变更容积率、捂盘惜售、哄抬房价，经有关行政主管部门查实，可处以1万元以上3万元以下的罚款
- 2011年08月10日CPI高企，其中猪肉价格飞速飙升，上涨高达56.7%，而7月印度食品价格同样上涨8%，其中洋葱扮演主要助推力。从通胀高企看印度洋葱PK中国猪肉
- 2011年08月10日韩国政府一位负责人表示，其中的一枚炮弹越过北方界线(NLL)，但情况并不严重。此次炮击是操作失误还是故意为之，韩国军方正在调查中
- 2011年08月10日据新加坡媒体１０日报道，在新加坡交易所上市的中国鸿星体育已向新交所提交申请，要求将公布２０１０年业绩的期限再次延后三个月，至今年１２月１日。
- 2011年08月10日截止中午收盘，沪指半日上涨47点报2573.38点，午后股指做多动能不足，呈现冲高回路震荡走低趋势，涨幅逐步减小
- 2011年08月10日目前内蒙古正在积极推进包头稀土产品交易所有限公司筹建工作。今年5月份，内蒙古自治区政府批复了组建“包头稀土产品交易所有限公司”的有关事宜。该交易所将是以包钢稀土股份公司、内蒙古高新控股有限公司为主体注册的企业法人。
- 2011年08月10日受原材料价格上涨影响，今年月饼价格又将上涨至少1成以上，而好利来一盒净含量1400克的“鸿运当头”月饼更是要价1299元
- 2011年08月10日五粮液的形象广告此番登陆纽约时报广场并不是五粮液主动要求，新华社希望推介展示国内一些重点企业，于是找到五粮液
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