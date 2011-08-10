汇控327亿美元出售美国信用卡及零售业务 2011年08月10日 汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元

中国首列出口欧洲的高技术轻轨列车下线 2011年08月10日 中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线

日本拟解除福岛核电站疏散准备区 2011年08月10日 日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区