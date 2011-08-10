- 2011年08月10日中石油10日表示，目前在海外运营的管道突破1万公里，占公司油气管道总里程的五分之一。
- 2011年08月10日一些宿迁市的一些货车司机反映，宿迁市市区公路管理站让货车司机买“月票”，买了“月票”，当月即使超限超载也不会被路政人员查处，至于超载对公路的损害，并没有人追究。
- 2011年08月10日8月7日，网友爆料称，2010年3月因为矿难被免职的泌阳县副县长王新科不久前被“提拔为县委常委、县政法委书记”，质疑此举是否符合《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》
- 2011年08月10日美国是迥异于日本的经济体，最近的两次低息环境历史证明，长期低息环境下，美国人肯定要寻找新的获利机会
- 2011年08月10日美国是迥异于日本的经济体，最近的两次低息环境历史证明，长期低息环境下，美国人肯定要寻找新的获利机会
- 2011年08月10日郁亮称万科上半年新增项目同比下降，是公司有意为之，“因为我们认为下半年市场机会会更多一些”
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日回顾近两年前电子阅读器动辄几千元的价位，其市场价格终于破冰，但是降价是否可以扭转下滑期的市场？中国电子阅读器市场到底需要如何拯救
- 2011年08月10日何志成认为，存款准备金率不能再提了，本轮全球经济降温必将导致我国出口的大幅度下降，存准率的“对冲”作用已经没有必要。
- 2011年08月10日从权威部门获悉，目前被广泛看好的现代煤化工产业，未来5年将秉持“谨慎”发展的基调，而不是此前一直提倡的“适度”发展。政策上除鼓励煤制天然气、煤制醇醚等已取得成效的项目扩大示范范围外，煤制油特别是直接制油将受严格控制。
- 2011年08月10日8月4日下午，长乐市环保局局长陈桂光与福建省电视台公共频道记者的一段电话录音曝光，其中，陈桂光说到“局长的电话是一般群众不能打的电话”
- 2011年08月10日经侦查发现，赵志军从2005年9月至2010年10月，五年间，他先后25次冒领姜某退休工资5.7万元，所得赃款全部被其挥霍
- 2011年08月10日新浪微博作为其明星产品深得机构青睐，但是对微博的投资支出仍有风险
- 2011年08月10日万马电缆公告，8月9日，公司与甘肃万星实业股份有限公司签订了《关于新疆托里县包古图呼的合铜矿之合作意向书》，公司拟以不低于2.9亿元、不超过3.1亿元的自有资金，购买其持有的新疆托里润新矿业开发有限责任公司49%的股权。
- 2011年08月10日由于现场的地质结构不稳定，除救援人员外，其他人员依然不允许进入隧道
- 2011年08月10日国家行政学院决策咨询部副主任、外管局资本项目管理司原副司长陈炳才认为，应转变外管局管理方式，对外汇储备进行分类管理。
- 2011年08月10日据北京日报报道，北京市政府于昨天下午召开专题会议，研究加快推进公共租赁住房建设和规范管理等事项。市委副书记、市长郭金龙主持会议。
- 2011年08月10日在24小时内，最热卖的铝制球棒销量激增6541%，其他热卖商品也大同小异
- 2011年08月10日利比亚总人民委员会（内阁）9日发表公报，强烈谴责北约在当天凌晨对兹利坦市发动的空袭。报道说，截至目前，死亡人数已上升至85人，大多数是老人、妇女和儿童，另有大量人员受伤。
- 2011年08月10日9日晚有约1．6万名警察部署在伦敦各个城区，没有再出现较大规模骚乱，事态开始逐渐平息。此外，由于连续三晚的暴力事件令伦敦不少街区一片狼藉，不少伦敦市民自发通过网络召集，前往受损街区，加入清理活动。
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