105国道江西段两车相撞致29人死伤 2011年08月10日

利比亚谴责北约空袭 为遇难者举行三天哀悼 2011年08月10日 利比亚总人民委员会（内阁）9日发表公报，强烈谴责北约在当天凌晨对兹利坦市发动的空袭。报道说，截至目前，死亡人数已上升至85人，大多数是老人、妇女和儿童，另有大量人员受伤。