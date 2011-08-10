- 2011年08月10日美国联邦储备委员会9日宣布继续将联邦基金利率维持在零至0．25％的历史最低水平，并表示将至少维持到2013年中期。这表明美国央行对经济复苏势头的预期恶化，也意味着未来两年美国实体经济复苏或不容乐观。
- 2011年08月10日纽约股市9日尾盘强劲上扬，道琼斯工业平均指数上涨400点以上，纳斯达克及标普500指数涨幅均在4％以上。市场人士认为，基于未来经济不确定性增强，金融市场还将加剧动荡，黄金和美国国债会继续受热捧，股市短期内涨幅将很有限。
- 2011年08月10日纽约股市9日尾盘强劲上扬，道琼斯工业平均指数上涨400点以上，纳斯达克及标普500指数涨幅均在4％以上。市场人士认为，基于未来经济不确定性增强，金融市场还将加剧动荡，黄金和美国国债会继续受热捧，股市短期内涨幅将很有限。
- 2011年08月10日菲律宾通讯社援引海岸警卫队的消息说，当地时间9日20时左右，一艘菲律宾散装货船同一艘悬挂利比里亚国旗的集装箱货船在菲南部棉兰老地区萨兰加尼湾入口处附近相撞，导致散装货船沉没。
- 2011年08月10日仔细一看，原来这只是一名艺术家用硅胶做成的假人像，用来测试“英女王”行乞的状况，结果发现这位山寨“女王”居然有不少收入，比他赚的还要多
- 2011年08月10日利比亚驻丹麦使馆原来有3名外交官，今年5月丹麦驱逐其中1人，让另外2人留下，但要求他们跟卡扎菲政府断绝关系，宣布站在利比亚反对派一边。但这两名外交官拒绝跟卡扎菲断绝关系
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日面对骚乱蔓延，当局部署全天24小时警察轮班维安。伦敦大都会警察厅取消警察部队的休假，并从其它警察部队借调大批警力
- 2011年08月10日美国财政部在8月9日发布简短声明称，“盖特纳财长与王岐山副总理今日通过电话讨论了美国、中国，与全球经济所面临的问题，以及全球金融市场状况。”
- 2011年08月10日2011年5月，有媒体报道称，因欠缴“社会抚养费”，数以十计的邵阳儿童就此被强行抱离生父母、养父母，被计生部门统一改姓“邵”送进福利院，有的被远渡重洋送到国外
- 2011年08月10日“国培计划”将继续推进实施中小学教师教育技术能力建设计划，重点提高农村教师运用现代教育技术的能力
- 2011年08月10日将要求圈内的福岛县5个市町村政府在今后1个月内制定包括去污作业等内容的“恢复计划”，在9月上旬统一取消疏散准备区的指定
- 2011年08月10日据美国大使馆新闻文化处透露，骆家辉将于本周日下午在大使官邸会见媒体并做简短致辞，但不进行现场记者答问
- 2011年08月10日警语字号被加大，英文警语被撤销，警语字体与警语区背景色差要足够明显、醒目。卷烟条包的字体高度不小于6.5毫米，卷烟盒包的字体高度不小于4毫米
- 2011年08月10日上海食品药品监管部门9日表示，截至目前包括肯德基炸鸡用油在内的上海餐饮用油抽检尚未发现问题。门店记录显示，餐厅煎炸用油的更换时间为4至5天。
- 2011年08月10日此前，近200名军官由于涉嫌在8年前试图推翻政府而受到司法调查
- 2011年08月10日“我们接的工程，干了一年多时间，剩余300多万元难以结算。”
- 2011年08月10日对于中国在南海争议岛屿附近水域开展的科考行动，越南表示抗议
- 2011年08月10日8月10日，调研公司IDC Japan公布的最新预测显示，2011年日本国内IT市场规模为123,863亿日元（约合人民币10324亿元），较上年缩水2.4%。日本国内通讯服务市场规模预计为110,250亿日元，同比增长0.5%
- 2011年08月10日区域优势明显，亚夏汽车上市首日开盘涨逾34%
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