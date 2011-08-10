美联储延续超宽松货币政策应对经济疲软 2011年08月10日 美国联邦储备委员会9日宣布继续将联邦基金利率维持在零至0．25％的历史最低水平，并表示将至少维持到2013年中期。这表明美国央行对经济复苏势头的预期恶化，也意味着未来两年美国实体经济复苏或不容乐观。

纽约金融市场动荡加剧 股市短期涨幅有限 2011年08月10日 纽约股市9日尾盘强劲上扬，道琼斯工业平均指数上涨400点以上，纳斯达克及标普500指数涨幅均在4％以上。市场人士认为，基于未来经济不确定性增强，金融市场还将加剧动荡，黄金和美国国债会继续受热捧，股市短期内涨幅将很有限。

纽约金融市场动荡加剧 股市短期涨幅有限 2011年08月10日 纽约股市9日尾盘强劲上扬，道琼斯工业平均指数上涨400点以上，纳斯达克及标普500指数涨幅均在4％以上。市场人士认为，基于未来经济不确定性增强，金融市场还将加剧动荡，黄金和美国国债会继续受热捧，股市短期内涨幅将很有限。