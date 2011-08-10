- 2011年08月10日如果中国经济想实现由投资到消费的在平衡，必须是中国经济以一个很低的速度增长，可能低到3-4%，而中国和世界都必须习惯这种低增速
- 2011年08月10日借助于品牌商模式和规模经营效应，飞力达毛利率创三年新高。鼓励物流业发展“国八条”的落实，将给公司带来进一步利好
- 2011年08月10日因自营店规模扩大，潮宏基上半年营业收入同比增长近6成
- 2011年08月10日对流通环节进行清理整顿，取消高速公路的超期收费项目、降低过高收费标准，大力清理整顿农贸市场、超市进场费以及银行卡的不合理收费
- 2011年08月10日若QE3最终推出，全球流动性泛滥的局面将持续，加之通胀压力未减，央行年内仍将上调存准率以对冲流动性
- 2011年08月10日预计到2025年，中国民航租赁市场金额将超过1300亿美元
- 2011年08月10日国务院发展研究中心产业经济研究部副部长杨建龙预测，到2013年，中国汽车市场会再次迎来新一轮的增长释放周期
- 2011年08月10日出租车司机要求涨工资，因为近年来生活成本和油价飙升，但他们的工资基本没涨
- 2011年08月10日邮政业“十二五”规划于9日正式公布。根据规划，我国重点快递企业省会及重点城市间快件72小时投递率将达到90%以上；快件延误率降低到千分之八、损毁率降低到万分之一、丢失率降低到十万分之五以下；快递服务满意度须达到70分以上。
- 2011年08月10日受美股大幅反弹，早盘亚太股市高开等消息影响，A股市场方面，沪深两市早盘大幅高开，沪指成功收复2500点，截止中午收盘，沪指半日上涨47点报2573.38点
- 2011年08月10日在新华人寿之后，至少还会有3家保险公司上市，包括泰康人寿、中国再保险以及人保集团
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日6年后老年人口比例达14%，成为高龄社会，2025年后65岁以上人口比例超过20%，达到超高龄社会
- 2011年08月10日原材料价格上涨，产品利润空间被压缩，公司业绩持续下滑
- 2011年08月10日经济增长初步企稳，通货膨胀可能已经见顶，政策将进入观察期和中性化，市场也将见底
- 2011年08月10日8月10日，外媒援引分析人士的话称，美联储或将很快宣布第三轮量货宽松政策(QE3)
- 2011年08月10日8月10日，外媒援引分析人士的话称，美联储或将很快宣布第三轮量货宽松政策(QE3)
- 2011年08月10日1-7月进出口总额累计为20225.47亿美元，同比增长25.1%。1-7月顺差762.09亿美元
- 2011年08月10日保利地产10日发布公告称授权经营层通过收购北京世博宏业房地产开发有限公司100%股权的方式获取北京单价“地王”蓟门桥项目。
- 2011年08月10日商务部9日公布的生产资料价格监测显示，上周铁矿石价格上涨2.2%，已经连续5周小幅走高，累计比7月初上涨8.4%。国内对铁矿石的强劲需求使得进口矿石价格居高不下。受近期国际市场影响，进口铁矿石价格将继续保持增长态势。
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