国家安监总局制定办法规范瞒报谎报事故的查处 2011年06月20日 单位主要负责人对事故报告负总责，并对瞒报、谎报事故行为承担法律责任

农行四家村镇银行实现净盈利 2011年06月20日

农行四家村镇银行实现净盈利362万元 2011年06月20日 截至4月末，这四家村镇银行资产总额5．44亿元，平均资本充足率为26．1％，不良贷款余额为零