- 2011年06月20日希腊是否能够拿到贷款不取决于欧元区，而是希腊自身，希腊必须首先满足获得贷款所需的前提条件
- 2011年06月20日股权投资业务如今已经成为国际投行的常规业务，亦是其重要的利润来源。高盛、摩根士丹利、瑞银等国际大投行，直投业务占比达20-30%，最高可达60%以上
- 2011年06月20日国务院食品安全委员会办公室主任张勇透露，接下来要推进上一级政府对下一级政府的食品安全工作考核评价制度，并推动各地将食品安全工作纳入地方政绩考核范围
- 2011年06月20日以当日收盘价计算，工行“740”买单操作者当日买入资金量超过3700万元；建行“750”买单操作者买入资金量则超过3600万元
- 2011年06月20日准备金率连续上调在有效回笼市场资金的同时，也加剧了资金面的“旱情”
- 2011年06月20日财务总监胡兆振称，目前双汇的肉制品发货量已经恢复到9成左右
- 2011年06月20日单位主要负责人对事故报告负总责，并对瞒报、谎报事故行为承担法律责任
- 2011年06月20日专家认为，楼市多举措调控作用已经初步显现，巩固和扩大调控成果仍需要调控商品房市场，加快保障房建设
- 2011年06月20日市场担忧中国经济硬着陆，期权交易员对人民币的看空程度创近两年来的新高
- 2011年06月20日在季末考核、日均存贷比考核等多重因素的影响下，流动性紧张局面季末之前难以有效缓解
- 2011年06月20日经济呈U型走势，通胀呈倒U型走势，3、4季度间，中国经济将走出小滞涨，迎来小复苏
- 2011年06月20日从监管角度而言，股价波动给信息发布方及关联个人是否带来相应的“潜在收益”的查处并不容易
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日预计下半年A股行情将呈先抑后扬特征，8月份有望迎来熊牛市转换
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日穆迪将东京电力信用评级下调至垃圾级，主因是福岛核电站灾难事件导致该公司成本和损失进一步加剧
- 2011年06月20日截至4月末，这四家村镇银行资产总额5．44亿元，平均资本充足率为26．1％，不良贷款余额为零
- 2011年06月20日记者从中原地产得知：5月5大城市租金仍在上涨，但涨幅收窄；另外，今年以来重点城市甲级写字楼租金回报率已出现明显分化
- 2011年06月20日蔡英文也向北京喊话，如果大陆真的想了解民进党，欢迎到民进党及民进党智库实地了解，不必通过国民党或蓝军人士了解
- 2011年06月20日
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