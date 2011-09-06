经合组织成员国7月份整体通胀率基本稳定 2011年09月07日 数据显示，7月份经合组织地区能源价格同比上涨13.5%，比6月份减少0.1个百分点，而食品价格同比上涨4.5%，比上月增加0.4个百分点

韩日首脑表示发展两国关系应不忘历史面向未来 2011年09月07日 韩国总统李明博和日本新任首相野田佳彦6日下午通电话，一致表示发展两国关系不应忘却历史，但更应面向未来

法国外长朱佩将访华 2011年09月07日 朱佩访华期间，中法两国外长将举行会谈，中国国家领导人也将会见他。双方将就中法关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。朱佩在京期间还将出席中法语言年“中国法语年”开幕式

瑞士央行宣布瑞郎对欧元最低比价 2011年09月07日 瑞士央行宣布这一决定后，瑞郎对欧元比价从5日的1.10瑞郎对1欧元降至6日中午的1.21瑞郎对1欧元

阿尔及利亚驱逐卡扎菲政权官员 2011年09月07日 报道说，阿边防部队已收到国家安全总局命令，要求他们对从利比亚入境的难民逐一进行审查，曾在卡扎菲政府担任领导职务的官员及其相关人员不得入境，而因躲避战火试图进入阿尔及利亚的难民不在受限之列

俄发现干细胞疗法对慢性下肢缺血有效 2011年09月07日 参加这一研究的专家马斯利亚纽克指出，这种干细胞疗法的实质是让缺血病患部位自行实施血管分流术，该项目所取得的进展可促进用生物技术治疗人类血管疾病的研究

日本研究人员发现与急性胰腺炎有关的基因 2011年09月07日 急性胰腺炎很容易发展成为重症，会引起多脏器衰竭和败血症，死亡率达到60%。在急性胰腺炎发病过程中，存在一种自我消化的现象，即胰液中消化酶的功能异常升高，损伤患者自身的胰腺组