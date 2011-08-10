- 2011年08月10日獐子岛携两日企合建东北地区最大单体冷库，公司高管称冷链物流建设是目前公司实现产业升级及打造全产业链的关键环节
- 2011年08月10日中共中央政治局常委、国务院副总理李克強将于本月16日至18日赴香港访问。国务院多部委将随行。这是他担任中共中央政治局常委、国务院副总理以来，首次来港访问。
- 2011年08月10日车辆设计制造存在的重大隐患、车辆超载、站外上下人货、沿路监管不到位等关键因素和环节是造成这起重大人员伤亡事故的又一重要原因
- 2011年08月10日华盛顿时间9日上午，两架运送阵亡士兵遗体的飞机抵达位于特拉华州的多佛空军基地，机上共载有25具美军特种兵(包括22名海豹突击队队员)遗体和5具机组人员遗体
- 2011年08月10日根据“迪博·中国上市公司内部控制指数（2011年）”显示，综合排名前10位的上市公司分别是：中国石油、长江电力、工商银行、S上石化、中国建筑、华能国际、中国南车、大唐发电、上海医药和中国中铁
- 2011年08月10日针对媒体报道的尚德“诈捐门”事件，无锡尚德9日发表声明，称整个捐款过程有法可依，有据可查。
- 2011年08月10日在自媒体时代，媒体开始形成包括传统媒体本身、媒体官方网站、媒体官方微博及媒体人员个人微博四个不同维度的影响力矩阵
- 2011年08月10日标普调低美国债券评级事件引发的恐慌将油价推入暴跌深渊。纽约油价电子盘昨日一度跌破76美元。据了解，按照目前的国际油价走势，本月中下旬国内油价有望迎来自去年6月1日以来的首次下调。
- 2011年08月10日欧佩克还警告称，如果油价持续上涨，或大部分发达经济体出现进一步的经济萎缩，今后可能会在当前需求增速的基础上再下调每日200000桶
- 2011年08月10日8月10日，核问题六方会谈日方团长、外务省亚洲大洋洲局长杉山晋辅访华。他将于11日在北京会晤六方会谈主席、中国朝鲜半岛事务特别代表武大伟
- 2011年08月10日由山西省醋产业协会制定的山西老陈醋产品质量标准日前通过国家标准评审，预计年底前将会正式颁布。新标准将不含防腐剂，取消保质期，可久放不坏。
- 2011年08月10日昆明市发改委工作人员成某既是敲诈勒索案件的受害者，也是聚众淫乱的参与者。对成某的违法行为，公安机关将依法作出处罚
- 2011年08月10日在这些医院救治的病人年龄最小的只有1岁，最大的73岁，其中14岁以下儿童10人
- 2011年08月10日中投公司将与法国燃气苏伊士集团在亚太地区建立战略合作伙伴关系，后者拟向中投公司出售旗下勘探和生产业务的少数股权，价值最高可达30亿欧元(合42亿美元)
- 2011年08月10日高盛资产管理主席吉姆·奥尼尔发布最新报告称，在中国通胀见顶且紧缩政策开始转向后，全球股市很可能开始新一轮的牛市
- 2011年08月10日公司业绩稳定增长，营业收入和净利润均连续三个季度持续上升
- 2011年08月10日外媒10日援引朝鲜官方媒体消息称，朝鲜不会改革开放，并指责美国企图将自己的意志强加给朝鲜，以遏制社会主义
- 2011年08月10日该公司毛利率自2009年以来首次跌破40%，但长期看，毛利率将呈现上升趋势
- 2011年08月10日8月10日，韩国统计厅发布《7月雇佣动向》显示，7月份就业人数为2463.6万人，同比增加33.5万人
- 2011年08月10日保利、金地公布7月份销售数据，环比分别出现了5成及3成的下滑，与金地销售均价企稳不同的是，保利销售均价已经连续三个月出现下滑
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