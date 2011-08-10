- 2011年08月10日上半年公司财务费用大幅上升152%
- 2011年08月10日在9日召开的大运交通保障新闻发布会现场，广深港高铁开通时间以及深圳地铁接连发生的故障成为媒体关注的焦点。深圳市轨道办有关负责人在回应高铁开通时间时表示，目前高铁开通日期还不能确定，但10日肯定开通不了。
- 2011年08月10日在9日召开的大运交通保障新闻发布会现场，广深港高铁开通时间以及深圳地铁接连发生的故障成为媒体关注的焦点。深圳市轨道办有关负责人在回应高铁开通时间时表示，目前高铁开通日期还不能确定，但10日肯定开通不了。
- 2011年08月10日从披露的Q2财报来看，该公司净亏损同比扩大74.5%，为其上市之路浇了一盆冷水
- 2011年08月10日受燃料价格上涨、贷款利率上调、公司规模扩大、发电量增加的影响，上半年净利润同比下降42%
- 2011年08月10日整个上半年，受到汽车优惠政策推出、城市治堵限购及油价上涨等不利因素的影响，抑制了部分汽车需求
- 2011年08月10日平板电脑之所以备受青睐，主要是因为它功能强大、便携性强且操作简单。平板电脑体积小巧便于携带，完全可以满足普通消费者的日常使用需要
- 2011年08月10日因美克美家利润上涨，美克股份净利润创3年新高。但高费用率的零售业务收入占比提高也掣肘公司业绩
- 2011年08月10日15家上市券商中，仅中信证券、国金证券业绩环比增长。其中，中信证券7月份实现营业收入9.79亿元，实现净利润7.46亿元，环比增长379%。国金证券7月份实现营业收入1.28亿元，实现净利润3986.69万元，环比增长226%
- 2011年08月10日受益于煤化工行业的发展，中国化学上半年营业收入稳定增长、新签合同额大幅上升
- 2011年08月10日黄金、铜、铁精矿等价格的上涨支撑了公司的良好业绩
- 2011年08月10日受益于火电电价上调，水电发电量的增加以及新能源项目的全面投产盈利，公司上半年实现净利润1.22亿元
- 2011年08月10日拐点说的出现是因忽视中国2011年固定资产投资定义调整而带来的假象，考虑定义修改的因素后，中国6月固定资产投资多行业部门增速将较5月出现温和放缓。目前尚无证据显示中国6月或7月固定资产投资任何个体板块增幅将有拐点出现
- 2011年08月10日万科8日晚间发布的半年报显示，上半年万科实现营业收入199.9亿元，净利润29.8亿元，同比分别增长19.2%和5.9%。截至6月末，万科持有现金约407.8亿元，相比一季度末提高9.7%
- 2011年08月10日国家发改委副主任解振华昨日表示，“十二五”节能减排指标已下发到各省市，未完成任务的地方政府将被问责。他还透露，在年底举办的德班气候谈判会议上，中国将继续坚持《京都议定书》必须有第二承诺期。
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日据上海中原监测数据显示，7月上海一手豪宅成交楼盘27例，较上月增加9例，共93套，面积2.8万平方米，比上月分别上涨20.77%、17.60%，且与去年同期成交情况相比，套数上浮57.62%，面积大幅提升142.77%，交易回升势头有力。
- 2011年08月10日供电企业若无正当理由拒绝向用户供电，将由县级以上人民政府电力行政主管部门责令改正，拒不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日许多普通民众认为美国政府应认识到自己的错误。不过，也有民众认为标普的决定有误
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