法国平板电脑上演价格战 2011年08月10日 平板电脑之所以备受青睐，主要是因为它功能强大、便携性强且操作简单。平板电脑体积小巧便于携带，完全可以满足普通消费者的日常使用需要

北京暴雨人群滞留地铁站 2011年08月10日