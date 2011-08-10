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2011年08月10日
美国是我国仅次于欧盟的第二大贸易伙伴，美元贬值、人民币升值的压力进一步增大后，加上经济复苏受阻造成美国消费需求萎缩，中国对美出口难以摆脱出口放缓、企业开工不足的风险
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2011年08月10日
大连市政府会议提出，要对福佳大化PX项目的安全状况进行全面调查和评估，给予科学和负责任的解释，对PX项目搬迁问题进行论证，尽快提出方案
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2011年08月10日
国务院已于近期组建了铁路安全评估组，该评估组将会对整体铁路的建设、运营和管理进行调查，以期对铁路的安全情况做个评估，并可能会对铁路发展的速度或运营时速的调整提供参考意见
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2011年08月10日
包括河南省以郑州为中心的中原城市群部分地区，将正式作为国家层面的重点开发区域。国务院支持河南建设中原经济区的若干意见将于近期出台。
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2011年08月10日
研究人员对从美国得克萨斯州西部富兰克林山脉和南极洲科茨地区域采集的岩石标本进行分析，发现两地区岩石标本铅同位素含量相同
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2011年08月10日
尽管包括英格兰队与荷兰队友谊赛在内的多场足球比赛宣告取消，但8日揭幕的羽毛球世锦赛依然正常
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2011年08月10日
据初步统计，此次地震造成保山市腾冲县、龙陵县和隆阳区30个乡镇10474户44341人受灾。目前当地已紧急转移安置灾民441人
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2011年08月10日
辽宁省为加强社会信用体系建设力度，对典型失信案件采取定期“曝光”制度，以召开新闻发布会的方式向社会公布典型失信案件，加大失信行为社会代价
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2011年08月10日
巴西勒·伊奎贝在出席中刚第八次经贸混委会会议时说，当世界其他国家对非洲持悲观态度时，中国及早地为非洲大陆注入信心
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2011年08月10日
也门反对党联盟发表声明说：“反对党联盟定于8月17日举行会议，宣布全国执政委员会的成立及相关事宜。该委员会将带领也门国内各势力完成政治改革，并且在过渡时期统治国家”
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2011年08月10日
科特迪瓦内政国务部长哈米德·巴卡约科9日通过电视台发表讲话称，一辆小型运输汽车和一辆长挂货车当天在该路段发生相撞事故，导致21人死亡，7人受伤
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2011年08月10日
国家不能够通过大量抛售国家的储备或者进口猪肉来打压国内的生猪价格，因为生猪价格上涨，养殖户得到了实际的收益。从扶植生产这个角度，既要维护农民的生产积极性，又要维持市场的稳定
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2011年08月10日
截至6月30日，12只产品的资产规模不到1.1亿元。其中，平安证券两只、国泰君安两只、华泰证券两只、光大证券两只，长江证券、中信证券、中银、国信、齐鲁、招商、第一创业等券商各1只。此外，49只产品资产规模在1.1亿到2亿元之间
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2011年08月10日
安理会强调其对人道主义基本物资补给持续受阻的关切，敦促也门各方避免破坏重要的基础设施，确保人道主义物资供给渠道的畅通
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2011年08月10日
8月9日是世界土著人日。在全世界90个国家中有约5000个不同的土著人群体，他们占世界人口5%以上，约有3.7亿人
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2011年08月10日
该组织已在东非地区启动早期预警系统，对疫情进行监控，并向索马里提供紧急医疗支援，协助对疑似病例进行实验室分析
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2011年08月10日
难民署发言人安德烈·马埃契奇在新闻发布会上说，这是难民署近5年来首次向索马里空运人道主义物资
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2011年08月10日
巴沙尔总统当天在会见到访的土耳其外交部长达武特奥卢时，介绍了叙利亚一些城市的局势以及“恐怖武装组织”杀害平民、安全人员和恐吓居民的情况，并表示叙利亚决心完成全面改革步骤
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2011年08月10日
北约对利比亚军事行动发言人拉瓦对记者说，这艘苏制“科尼”级护卫舰在轰炸中严重受损。他说，北约经侦察发现，卡扎菲部队正从军舰上拆卸武器和搬运弹药，并计划用作“其他作战平台”，因此对其实施了轰炸
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2011年08月10日
8月4日，中国进口汽车贸易有限公司（简称中进汽贸）与新华信联合发布了《2011年上半年进口车市场分析报告》，报告显示上半年进口车总量增长远超过国产车，进口车上牌量达到39.5万辆，同比增长36%，远高于国产车上半年仅3.35%的增长。