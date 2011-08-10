美评级下调或引发全球贬值竞赛 我出口将受冲击 2011年08月10日 美国是我国仅次于欧盟的第二大贸易伙伴，美元贬值、人民币升值的压力进一步增大后，加上经济复苏受阻造成美国消费需求萎缩，中国对美出口难以摆脱出口放缓、企业开工不足的风险

大连PX项目搬迁提上议程 2011年08月10日 大连市政府会议提出，要对福佳大化PX项目的安全状况进行全面调查和评估，给予科学和负责任的解释，对PX项目搬迁问题进行论证，尽快提出方案

科学家发现南极洲与北美洲相连假说新证 2011年08月10日 研究人员对从美国得克萨斯州西部富兰克林山脉和南极洲科茨地区域采集的岩石标本进行分析，发现两地区岩石标本铅同位素含量相同

云南保山地震致4万余人受灾 2011年08月10日 据初步统计，此次地震造成保山市腾冲县、龙陵县和隆阳区30个乡镇10474户44341人受灾。目前当地已紧急转移安置灾民441人

科特迪瓦发生严重交通事故致21人死亡 2011年08月10日 科特迪瓦内政国务部长哈米德·巴卡约科9日通过电视台发表讲话称，一辆小型运输汽车和一辆长挂货车当天在该路段发生相撞事故，导致21人死亡，7人受伤

安理会对也门局势严重恶化表示极大关切 2011年08月10日 安理会强调其对人道主义基本物资补给持续受阻的关切，敦促也门各方避免破坏重要的基础设施，确保人道主义物资供给渠道的畅通

潘基文呼吁各国保护土著人文化遗产 2011年08月10日 8月9日是世界土著人日。在全世界90个国家中有约5000个不同的土著人群体，他们占世界人口5%以上，约有3.7亿人

世卫组织警示东非饥荒地区疫病风险 2011年08月10日 该组织已在东非地区启动早期预警系统，对疫情进行监控，并向索马里提供紧急医疗支援，协助对疑似病例进行实验室分析

联合国向摩加迪沙空运救灾物资 2011年08月10日 难民署发言人安德烈·马埃契奇在新闻发布会上说，这是难民署近5年来首次向索马里空运人道主义物资

叙利亚总统说绝不忽视打击恐怖武装组织问题 2011年08月10日 巴沙尔总统当天在会见到访的土耳其外交部长达武特奥卢时，介绍了叙利亚一些城市的局势以及“恐怖武装组织”杀害平民、安全人员和恐吓居民的情况，并表示叙利亚决心完成全面改革步骤