西班牙一游乐园发生事故致3死1伤 2011年08月10日 当地时间9日凌晨4时，游乐园中被称为“极限蜘蛛”设备上的与金属悬臂相接的座椅从主体上脱离后落下。死亡的3名年轻人均为居住在西班牙的罗马尼亚人

国际组织呼吁增强森林保护合作 2011年08月10日 由14个国际组织组成的森林问题合作伙伴9日警告说，极端天气事件和自然灾害在未来几年给世界森林带来的威胁将不断增加，保护森林资源需要世界各地区、国家间增强合作、共同应对

俄罗斯呼吁叙利亚各方停止暴力行动 2011年08月10日 俄罗斯外交部官方网站公布消息说，俄外长拉夫罗夫当天与叙利亚外长穆阿利姆就叙利亚局势通电话

儿基会称索马里部分地区面临教育危机 2011年08月10日 根据儿基会在索中部及南部10个地区、589个教学机构展开的调查，在9月新学期到来前，如不采取紧急行动，目前的数字还会继续增长

科摩罗翻船事故死亡人数升至50多人 2011年08月10日 科红十字会的消息说，救援人员已经打捞上50多具遗体，另有62人获救。目前，打捞工作还在继续

泰国王批准英拉总理新内阁名单 2011年08月10日 这份泰国媒体公布的39人内阁名单中，由为泰党人士担任的职位达到27个，4名人士来自执政联盟之外

普京承诺必要时为市场注入流动性 2011年08月10日 普京说，金融市场是一个非常敏感的领域，很大程度上建立在心理因素上，因此一旦参与者相互“恐吓”，就可能导致负面后果

斯杯广州站新西兰胜俄罗斯夺冠 中国列第三 2011年08月10日 新西兰队在9日的激烈决赛中，以80：77险胜俄罗斯队，夺得第七届斯坦科维奇洲际杯赛广州站桂冠。中国队以64：54击败安哥拉，7连败后迎来首场胜利，名列广州站第三

伊拉克什叶派领导人敦促美军全部撤离伊拉克 2011年08月10日 萨德尔当天在其个人网站上用阿拉伯语和英语对美军发表讲话，要求他们离开伊拉克，返回家园与家人团聚，从而使伊美两国人民都能过上和平生活