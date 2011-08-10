- 2011年08月10日当地时间9日凌晨4时，游乐园中被称为“极限蜘蛛”设备上的与金属悬臂相接的座椅从主体上脱离后落下。死亡的3名年轻人均为居住在西班牙的罗马尼亚人
- 2011年08月10日由14个国际组织组成的森林问题合作伙伴9日警告说，极端天气事件和自然灾害在未来几年给世界森林带来的威胁将不断增加，保护森林资源需要世界各地区、国家间增强合作、共同应对
- 2011年08月10日俄罗斯外交部官方网站公布消息说，俄外长拉夫罗夫当天与叙利亚外长穆阿利姆就叙利亚局势通电话
- 2011年08月10日根据儿基会在索中部及南部10个地区、589个教学机构展开的调查，在9月新学期到来前，如不采取紧急行动，目前的数字还会继续增长
- 2011年08月10日科红十字会的消息说，救援人员已经打捞上50多具遗体，另有62人获救。目前，打捞工作还在继续
- 2011年08月10日这份泰国媒体公布的39人内阁名单中，由为泰党人士担任的职位达到27个，4名人士来自执政联盟之外
- 2011年08月10日8月8日受台风梅花巨浪冲击，大连市金州新区福佳大化工厂海边一处在建护堤大坝导致大浪诱发决口险情，距堤坝仅15米的10万吨级储油罐面临危险。
- 2011年08月10日普京说，金融市场是一个非常敏感的领域，很大程度上建立在心理因素上，因此一旦参与者相互“恐吓”，就可能导致负面后果
- 2011年08月10日全球最大两个经济体债市、股市、汇市所产生的共震，对世界市场的影响远大于单独一个市场的波动
- 2011年08月10日TCL集团董事长李东生表示，今年下半年TCL集团将继续加强国内三、四级市场的渠道建设，新增800家TCL品牌专卖店
- 2011年08月10日新西兰队在9日的激烈决赛中，以80：77险胜俄罗斯队，夺得第七届斯坦科维奇洲际杯赛广州站桂冠。中国队以64：54击败安哥拉，7连败后迎来首场胜利，名列广州站第三
- 2011年08月10日经济学家认为，劳动生产率下降尽管可能挤压企业利润，但对就业市场却是一个积极的迹象。生产率上升的原因是企业通过裁员和缩短工时压缩用工投入，从而削减劳工成本
- 2011年08月10日证监会上周共受理了8只基金的募集申请，并批准了9只基金的募集申请。最新拿到批文的基金中有两只分级基金，业内人士表示，此前几个月内，分级基金由于发行较为密集而遭到监管层窗口指导，较少获批
- 2011年08月10日需要重视目前的地方债务风险，但亦需要承认地方债务过去在缓解西部财政压力中发挥的积极作用。王和山承认宁夏个别市县的债务负担水平已超过警戒线。他说，这些问题都需要在“十二五”时期解决
- 2011年08月10日萨德尔当天在其个人网站上用阿拉伯语和英语对美军发表讲话，要求他们离开伊拉克，返回家园与家人团聚，从而使伊美两国人民都能过上和平生活
- 2011年08月10日据东方早报消息，国内视频网站两大巨头优酷网与土豆网昨日双双发布2011年第二季度财报，虽然营收增长，但亏损面依然存在
- 2011年08月10日“关键技术标准推进工程”重点专项设置了国际标准研制、应对技术性贸易措施技术标准研究，基础性公益类技术标准研究和技术标准示范应用四大重点任务，历时四年
- 2011年08月10日为了达成三连冠的目标，中国队通过队内选拔、免选名额和教练组推荐的方式来组建新的出征阵容。其中，侯逸凡和章晓雯分别以现役世界冠军和新科全国冠军的身份免选入围
- 2011年08月10日自言摔拍子比以前少了的“超级丹”9日一亮相羽毛球世锦赛便以喊声增士气，只因为师弟谌龙8日爆冷输球让他更想把前两轮打好
- 2011年08月10日近日，“上海环洁油脂厂”“厦门卓越生物能源有限公司”、“上海润乐贸易有限公司”等三家有正规经营资质的厂家或公司因收购或倒卖“地沟油”被查处
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