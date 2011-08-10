俄罗斯全力搜索坠落运输机 2011年08月10日 这架安-12运输机当天起飞后不久右侧发动机起火，要求紧急迫降马加丹机场，随后从雷达屏幕上消失。机上可能有12人

民政部门紧急向保山地震灾区调运救灾物资 2011年08月10日 当地政府已组织医疗队及紧急救援队赶赴震中所在的芒棒镇坪地村

卡梅伦宣布议会复会一天以应对骚乱局面 2011年08月10日 卡梅伦说：“重新召开议会将使议员能够联合起来，共同谴责这些犯罪行为，表达我们重新恢复社会秩序的决心”

哈尔滨特大型综合客运枢纽哈尔滨西客站铺通 2011年08月10日 目前，整个哈尔滨西站枢纽工程已完成总工程量的85%，近14公里的2条正线的铺轨已经完成，整个客运枢纽的主体工程已经完工，进入了收尾和内部装修阶段

印度孟买附近海域遭泄漏的燃油污染 2011年08月10日 本月4日，一艘货船因船舱进水在孟买以南海域沉没，船上运载的340吨燃油泄漏。目前，沉船地点周边2海里范围内出现厚油膜，周围12海里区域内发现燃油踪迹

姚明有望2012年提名入选NBA名人堂 2011年08月10日 和球员、教练以及裁判入选名人堂的情况不同，对篮球有突出贡献者入选名人堂将不受时间限制。如果以这样的身份，姚明在明年入选名人堂大有可能