- 2011年08月10日随着五矿集团呼吁全国稀土分离企业停产，以及随即而来的稀土生产秩序专项整治行动。接二连三的消息叫人们不得不相信，稀土价格仍具有空前的上涨空间。而早在此前，这种价格的压力正在逐步的传导至新能源汽车行业。
- 2011年08月10日这架安-12运输机当天起飞后不久右侧发动机起火，要求紧急迫降马加丹机场，随后从雷达屏幕上消失。机上可能有12人
- 2011年08月10日当地政府已组织医疗队及紧急救援队赶赴震中所在的芒棒镇坪地村
- 2011年08月10日在云南省保山市腾冲县、隆阳区交界（北纬25.0度、东经98.7度）发生5.2级地震，震源深度约11公里。震中距离腾冲县城约20公里，距离保山市区约50公里
- 2011年08月10日虽然AA+评级尚不能在美国债券市场掀起巨大波澜，但美债评级遭下调确给美国经济带来不小负面影响，同时其溢出效应也成为全球经济复苏的一大风险因素
- 2011年08月10日通过“上大下小”，锰产业将培育10万吨、20万吨生产企业13家，产能小于5000吨的企业将遭淘汰
- 2011年08月10日渤海湾漏油事故发生已有数月，作为肇事方，康菲公司理应尽快堵漏、清污并承担相应惩罚，将对公众和环境的损害降到最低。然而，时至今日，不仅溢油仍未彻底控制，而且油污清理进展缓慢，损失赔偿更是遥遥无期
- 2011年08月10日苹果在中国大陆共有四家零售店，上海、北京各两家，这四家店无论人流量还是销售额都在苹果全球零售店名列前茅
- 2011年08月10日卡梅伦说：“重新召开议会将使议员能够联合起来，共同谴责这些犯罪行为，表达我们重新恢复社会秩序的决心”
- 2011年08月10日目前，整个哈尔滨西站枢纽工程已完成总工程量的85%，近14公里的2条正线的铺轨已经完成，整个客运枢纽的主体工程已经完工，进入了收尾和内部装修阶段
- 2011年08月10日据朝中社9日报道，受强风和大雨影响，黄海南道上百幢房屋被毁，10多根电线杆被吹倒，超过2.3万公顷农作物严重受损，有10多人死伤
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日公司现金流状况不理想，上半年公司每股经营活动产生的现金流量净额0.19元，同比下降72.5%
- 2011年08月10日本月4日，一艘货船因船舱进水在孟买以南海域沉没，船上运载的340吨燃油泄漏。目前，沉船地点周边2海里范围内出现厚油膜，周围12海里区域内发现燃油踪迹
- 2011年08月10日和球员、教练以及裁判入选名人堂的情况不同，对篮球有突出贡献者入选名人堂将不受时间限制。如果以这样的身份，姚明在明年入选名人堂大有可能
- 2011年08月10日受严厉调控政策的影响，接下来数个月，开发商的投资热情将继续降温，尤其是购地规模会较去年明显下滑。但是，今年新开工1000万套保障房是政治任务，投资规模快速增加。两个因素对冲，房地产开发增幅将保持较高水平
- 2011年08月10日《卫报》援引国际奥委会的声明说：“对国际奥委会而言，安保肯定是一届奥运会中首要重要的问题，但是安保是举办地各机构直接负责，因为他们最了解什么是最合适、最恰当的。我们有信心他们在这一领域会做得很好”
- 2011年08月10日现在由于信贷需求旺盛，许多企业纷纷转行从事高利贷业务，而放贷的资金很大一部分来自银行，是来自银行给大型企业的贷款
- 2011年08月10日将进一步寻求15亿美元政府救助，主要用于弥补公司第二季度出现的净值赤字。造成该笔赤字的部分原因在于，当季房地美向美国财政部支付了16亿美元股息
- 2011年08月10日其中，有395家公司今年中期利润实现增长，占比74.25%，有368家公司今年第二季度利润环比实现增长，占比69.17%
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