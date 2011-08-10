阿根廷批评美国应对债务问题不力 2011年08月10日 阿根廷经济部长布杜指出，此次全球金融震荡的主要原因是对发达国家债务规模的担心。市场已经清楚地表明，不能忍受毫无节制的发债，但是发达国家的公共部门和私营部门仍在不停举债

俄罗斯卢布对美元汇率大跌 2011年08月10日 最近几天俄罗斯卢布贬值趋势明显，短短四天，对美元的官方牌价从27.8432比1下降至29.4166比1

韩国金融委员会决定暂时禁止卖空操作 2011年08月10日 金融委员会决定，从8月10日至11月9日对韩国股市主板和创业板市场的所有股票设置卖空禁令

印度官员表示暂不需要为出口行业提供支持 2011年08月10日 印度商业和工业部长阿南德·夏尔马当天说，尽管美国信用评级下调可能会拖累印度出口增长步伐，但尚无必要为出口行业提供支持

德国副总理呼吁成立保持欧元区稳定协商理事会 2011年08月10日 该机构应独立于政府之外，有权协助各欧元区国家实施必要的经济改革，参与决策如何使接受财政援助的成员国最高效率地利用援助资金

国际金价9日继续冲高 2011年08月10日 纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月合约收于每盎司1743美元，比前一交易日上涨29．8美元，涨幅为1．7％

国际油价9日继续下跌 近一年以来首次跌破每桶80美元 2011年08月10日 当天，纽约油价一度上涨，最高达每桶83．05美元。但分析人士认为，这仅是技术性反弹，市场信心依然脆弱，投资者对全球经济形势和未来原油需求前景依然不乐观