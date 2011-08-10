- 2011年08月10日当前的经济困境并非完全出乎意料。而且在今年上半年，世界经济面临的意外冲击格外多：欧债危机，油价高企，中东非洲局势动荡，美国房地产市场低迷，等等
- 2011年08月10日埃及股市9日延续前两日颓势，开盘后短时内狂跌5%，交易因此被迫暂停三十分钟
- 2011年08月10日阿根廷经济部长布杜指出，此次全球金融震荡的主要原因是对发达国家债务规模的担心。市场已经清楚地表明，不能忍受毫无节制的发债，但是发达国家的公共部门和私营部门仍在不停举债
- 2011年08月10日屈宏斌说：“大家应该关心美国实体经济，特别是经济数据怎么样，而不是对降级有过多反应。”他说，美国的财务问题众所周知，降级的到来其实并不意外
- 2011年08月10日最近几天俄罗斯卢布贬值趋势明显，短短四天，对美元的官方牌价从27.8432比1下降至29.4166比1
- 2011年08月10日国内负利率状况持续扩大，似乎有进一步升息的必要。但由于同期国际经济环境出现恶化，世界经济面临较大不确定性，如果我国进一步升息将导致中外利差再度扩大，使得国际短期资本流入的速度将有所加快，加大国内流动性压力
- 2011年08月10日金融委员会决定，从8月10日至11月9日对韩国股市主板和创业板市场的所有股票设置卖空禁令
- 2011年08月10日欧洲央行8日从二级市场上购买了总额约20亿欧元（约合28亿美元）的意大利和西班牙两国国债，帮助降低了两国国债收益率
- 2011年08月10日印度商业和工业部长阿南德·夏尔马当天说，尽管美国信用评级下调可能会拖累印度出口增长步伐，但尚无必要为出口行业提供支持
- 2011年08月10日美国政府在未来是否会推出新的量化宽松政策将给物价带来不确定因素。但是他强调，近期国际大宗商品价格下降，有利于国内稳定国内大宗商品价格
- 2011年08月10日会议指出，当前国际金融市场出现急剧动荡，世界经济复苏的不确定性、不稳定性上升。我们要冷静观察，沉着应对，做好防范风险的准备
- 2011年08月10日公告还称，纳税人2011年9月1日前实际取得的工资、薪金所得，无论税款是否在2011年9月1日以后入库，均应适用税法修改前的减除费用标准和税率表，计算缴纳个人所得税
- 2011年08月10日该机构应独立于政府之外，有权协助各欧元区国家实施必要的经济改革，参与决策如何使接受财政援助的成员国最高效率地利用援助资金
- 2011年08月10日标准普尔在6月28日发布预计称，到明年6月房价将回调10%，李国宜表示这一预期仍未改变。他还指出，零星的降价已经出现，若资金面进一步恶化，降价范围将进一步扩大
- 2011年08月10日纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月合约收于每盎司1743美元，比前一交易日上涨29．8美元，涨幅为1．7％
- 2011年08月10日《德意志银行：中国外储分散化不可冒进》等9则
- 2011年08月10日当天，纽约油价一度上涨，最高达每桶83．05美元。但分析人士认为，这仅是技术性反弹，市场信心依然脆弱，投资者对全球经济形势和未来原油需求前景依然不乐观
- 2011年08月10日标准普尔会通过评级展望来反映其看到的风险；目前法国和英国的评级展望都是稳定。标准普尔的工作不是安抚市场，他们必须把看到的风险说出来
- 2011年08月10日
- 2011年08月10日按照试验计划，首次出海试验时间不会太长，返回后将继续在船厂进行改装和测试工作
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