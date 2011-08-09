- 2011年08月10日
- 2011年08月09日台湾中油公司宣布自8日凌晨零时起，调降各式汽油每升0.3元新台币、柴油每升0.4元新台币
- 2011年08月09日一项调查显示，略占多数的市场人士认为，美联储官员可能在周二的利率决策例会声明中加强对创纪录货币宽松刺激政策的承诺。
- 2011年08月09日要保持宏观经济政策的连续性、稳定性，提高政策的针对性、灵活性、前瞻性，切实把握好宏观调控的力度、节奏和重点，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系
- 2011年08月09日13号线列车分两个区段运营，即西直门站至立水桥站，东直门站至望京西站维持运营，望京西站至立水桥站区间暂时无车
- 2011年08月09日郁亮承认，万科在分配的时候也没有把激励集中在部分高管身上，而是采取了共同分享的方式
- 2011年08月09日尽管股市近日急剧下挫，但香港的金融市场仍在有序进行，香港资金充足，港元稳定。
- 2011年08月09日该公司净营收为1.9亿元，同时，该季现金支出1.4亿元用于购买版权
- 2011年08月09日中石化认购APLNG公司15%股份后，APLNG原始股东康菲公司和Origin公司所持股份分别由50%相应降至42.5%。
- 2011年08月09日两只分级基金的获批及一只新产品的上报，意味着证监会对分级基金的审批再次开闸。
- 2011年08月09日住房和城乡建设部要求各地，通过该农户档案管理信息系统，及时录入各级年度任务数据，及时查看自动检查结果，及时整改存在的问题
- 2011年08月09日当海外房地产经历了多年的下跌时，投资REITs的QDII基金的获批，颇具曲线抄底的味道
- 2011年08月09日通过专项行动，北京市将遏制外省市55吨以上超限超载货车进入本市，严禁本市55吨以上超限超载车辆上路行驶
- 2011年08月09日2011年前7月，中国房地产开发商恒大实现510亿元销售额。
- 2011年08月09日在姚安县“7·09”地震恢复重建工作中失职；违反廉洁自律规定，收受礼金人民币69万元；妨害社会管理秩序，吸食毒品、参与赌博。其行为严重违反政纪
- 2011年08月09日中国国际航空股份有限公司旗下的大连航空有限公司周一挂牌成立。
- 2011年08月09日有专家指出，前期持续收紧的货币政策已见成效，考虑到中小企业融资压力以及欧美经济衰退可能性的加大，我国货币政策执行力度不宜再继续收紧。
- 2011年08月09日由中欧国际工商学院、《财经》杂志联合主办的第五届中国银行家高峰论坛将于2011年8月20日在北京中欧国际工商学院举行。本次论坛以“全球银行业重整：中国新舞步”为主题，将邀请300多位知名人士、学者、银行业领导者和政府官员参加。
- 2011年08月09日各国应切实采取负责任的财政、货币政策，减少财政赤字，妥善处理债务问题，保持市场投资安全和稳定运行，维护全球投资者信心
- 2011年08月09日中国联通和联想集团在北京发布千元智能机“双卡王”Lenovo A60。
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