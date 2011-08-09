农村危房改造工作连续三个月排后三名省份将被通报 2011年08月09日 住房和城乡建设部要求各地，通过该农户档案管理信息系统，及时录入各级年度任务数据，及时查看自动检查结果，及时整改存在的问题

北京将禁止总重100吨以上车辆上路行驶 2011年08月09日 通过专项行动，北京市将遏制外省市55吨以上超限超载货车进入本市，严禁本市55吨以上超限超载车辆上路行驶

云南楚雄州原副州长吕琳麟涉嫌违法违纪被查处 2011年08月09日 在姚安县“7·09”地震恢复重建工作中失职；违反廉洁自律规定，收受礼金人民币69万元；妨害社会管理秩序，吸食毒品、参与赌博。其行为严重违反政纪

物价创37个月新高 货币政策走向备受关注 2011年08月09日 有专家指出，前期持续收紧的货币政策已见成效，考虑到中小企业融资压力以及欧美经济衰退可能性的加大，我国货币政策执行力度不宜再继续收紧。